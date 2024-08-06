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Anne Bebek Ürünlerinde Yıldız Olan Markalarda İndirimler!

etiket Anne Bebek Ürünlerinde Yıldız Olan Markalarda İndirimler!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 08:58

Yeni anne olanlar ya da yakında anne olmayı heyecanla bekleyip gün sayanlar... Buradaysanız söylüyorum. Organik içerikli şampuanlardan otomobil koltuğuna, bebek arabalarından biberona... Sizin ve tatlı bebeğinizin ihtiyacı olan ürünler şu anda harika kampanyalarla satışta. Sizin için indirimden en iyi markaları seçtik ve işinizi kolaylaştırdık. Çünkü biliyoruz ki biraz kolaylık her anneye iyi gelir... Şimdiden söyleyelim o kadar güzel fırsatlar var ki 'iyi ki şimdi doğurmuşum'' diyeceksiniz. Acele edin, fırsatları kaçırmayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 05.08.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Mustela Markalı Ürünlerde Sepette Net %15 İndirim!

1. Mustela Markalı Ürünlerde Sepette Net %15 İndirim!

Mustela marka şampuan, pişik kremi, masaj yağı ve losyonlarda 500 TL üzerine net %15 indirim var.

Görseldeki bebek bakım setinde ihtiyacınız olan her şey var ve fiyatı şu anda 1460 TL yerine 1241 TL.

Yeni doğan bebeğinizin cildi için en iyisi.

Setin içinde şampuan, bakım losyonu, masaj yağı ve pişik önleyici krem bulunuyor.

Fırsat burada.

'Doğacak bebeğim için set şeklinde aldığım ürünler kapalı kutuda özenli şekilde kargolanarak geldi.'

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2. BabyBjörn Markalı Ürünlerde Sepette Net %10 İndirim Fırsatı!

2. BabyBjörn Markalı Ürünlerde Sepette Net %10 İndirim Fırsatı!

BabyBjörn marka kangurular rahatlığı ve kullanım kolaylığı sebebiyle hem annelerin hem de bebeklerin favorisi.

Şu anda sepette %10 indirim fırsatı ile satışta.

Görseldeki kanguru şu anda 5649 TL yerine 5084 TL.

Üstelik yumuşak mini önlük hediyeli!

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Çok araştırdım daha önce başka marka aldım ama kullandım çok hantal ve zordu. Bence alınabilecek en en iyi kanguru çok tatlı kaliteli ve kibar. Kullanımı kolay en önemlisi bebek içinde anne içinde en sağlıklısı. '

Hepsiburada

3. Philips Avent Markalı Ürünlerde 2.si %10 İndirimli!

3. Philips Avent Markalı Ürünlerde 2.si %10 İndirimli!

Biberon, emzik, göğüs pompası ve daha fazlası.

Philips Avent marka ürünlerde şu anda 2.si %10 kampanyası var.

Üstelik ürünlerde hali hazırda indirim de mevcut.

Philips Avent'in çok sevilen damlatmayan bardağı şu anda indirimde 181 TL.

6 ay ve üzeri bebekler için uygun. Pembe rengi de var.

İkincisi %10 indiriminden faydalanarak satın almak isteyenler buraya.

'Ürün güzel. Fotoğrafta göründüğü gibi geldi. Damlatmıyor. Ve bebek çektikçe geliyor, kendiliğinden akması yok. Bu artı bir şey. '

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4. Prego Markalı Ürünlerde Sepette %30 İndirim Fırsatı!

4. Prego Markalı Ürünlerde Sepette %30 İndirim Fırsatı!

Normalde fiyatı 6570 TL olan oto koltuğu şu anda indirimde 4599 TL.

Üstelik 360 derece dönebilen, son derece konforlu ve güvenlikli bir oto koltuğu.

Bebeğiniz için oto koltuğu almanın tam zamanı.

Üstelik sadece oto koltuğu değil, park yataklar ve bebek arabaları da aynı şekilde indirimde.

Yeni bebeği olanlar için kaçırılmayacak bir fırsat, burada.

'360 derece döndürme ayarı çok güzel ve kolay hiç zorluk çekmeden döndürebiliyorsunuz. Yatış ayarı da gayet yerinde sağlamlığı çok iyi uzun araştırmalar sonucu karar verdiğim bir ürün oldu kesinlikle tavsiye ederim.'

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5. OiOi Markalı Ürünlerde Sepette Net %40 İndirim!

5. OiOi Markalı Ürünlerde Sepette Net %40 İndirim!

OiOi marka diş kaşıyıcılar, önlükler ve ek gıdaya geçiş için kullanılan bu pratik sebze/meyve emzikleri, hepsi %40 indirimde!

Bu ürünün üzerindeki delikler sayesinde bebeğiniz meyve/sebzeleri güvenli bir şekilde kendi başına yiyebilir.

Hem dişlerini rahatlatır hem de ek gıdaya geçiş sürecini kolaylaştırır.

Normalde fiyatı 523 TL olan emzik şu anda 314 TL.

Almak isteyenler için fırsat burada.

'Gayet kullanışlı ve pratik bir ürün. Bebeğim henüz ek gıdaya geçmediği için diş çıkarma döneminde diş etlerini biraz rahatlatabilmek amaçlı sütümü dondurarak kullandım çok hoşuna gitti.'

Hepsiburada
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6. Munchkin Bebek Gereçlerinde %30'a Varan İndirimler Burada!

6. Munchkin Bebek Gereçlerinde %30'a Varan İndirimler Burada!

Tüm ürünlerde %20 ile %30 arası indirim mevcut.

Pipetli alıştırma bardaklarından kaydırmaz yastıklı banyo matına.

Görseldeki geniş açılı ayarlanabilir araba aynası da %25 indirimde.

Normalde 1300 TL olan aynanın fiyatı şu anda indirimde 975 TL.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Çok güzel bebeğim de beğendi sürekli kendini izliyor😄Geniş açılı olması büyük olması tercih sebebimdi.'

Hepsiburada

7. Kraft Bebek Bisikletleri ve Akülü Arabalarda %35'e Varan İndirim Burada!

7. Kraft Bebek Bisikletleri ve Akülü Arabalarda %35'e Varan İndirim Burada!

Bu bisiklet net %31 indirimde!

5 noktalı emniyet kemeri olan bisiklet bebeğinize 6 farklı şekilde kullanım imkanı sunar.

Ayarlanabilen UV filtreli körüklü tentesi de bebeğinizi güneşten korur.

Normalde 14.499 TL olan bisikletin fiyatı şu anda indirimde 10.004 TL.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

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8. Milk&Moo Markalı Birbirinden Tatlı Ürünlerin Hepsi Net %50 İndirimde!

8. Milk&Moo Markalı Birbirinden Tatlı Ürünlerin Hepsi Net %50 İndirimde!

Havludan terliğe, suluktan sırt çantasına... Tasarımları ile gözlerinizden kalpler çıkartacak olan ürünlerin hepsi net %50 indirimde.

Görseldeki bebek çantasına da bayıldık.

%50 indirim fırsatını kaçırmadan bu tatlı ürünlere göz atmak için hemen buraya tıklayın.

'Ürünü çok beğendim. Beklediğimden büyük bile geldi. İçi çok geniş. Her şeyi rahatlıkla alır. Renkleri kumaşı çok güzel. Satıcıya da çok teşekkürler. Kargo çok kısa sürede elime ulaştı.'

Hepsiburada

9. Mucit Panda Ürünlerinde Sepette Net %20 İndirim!

9. Mucit Panda Ürünlerinde Sepette Net %20 İndirim!

Melissa and Doug marka ürünlerde ve daha fazlasında net %20 indirim.

Görseldeki eğitici pop it kitap da buna dahil!

The Wheels on the Bus şarkı temalı 20 sayfalık kalın ve sert mukavvadan harika bir kitap bu.

Bebeğinizin kesin dikkatini çekecek. Her sayfada bulunan bastırınca klik veya pop diye ses çıkaran plastik noktalara basmadan geçmesi mümkün değil.

Poke-a-Dot® serisi dil, sayma ve ince-motor becerilerinin gelişimini destekleyen oldukça faydalı bir kitap.

Fırsatı kaçırmadan ürünlere bakmak isteyenler buraya.

'İçindeki ses çıkaran yer çok dikkat çekici, kitap baya kalın ve sağlam. İşaret parmağını kullanması için aldım. Henüz tam kullanamıyor ama çok yararlı olduğu belli.'

Hepsiburada

10. Pureseed Organik Sertifikalı Bebek Ürünlerinde %30 İndirim Fırsatı!

10. Pureseed Organik Sertifikalı Bebek Ürünlerinde %30 İndirim Fırsatı!

Normalde 399 TL'ye alabileceğiniz şampuanı şu anda %30 indirimle alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sepetinizi 700 TL'ye tamamlamak. Bebeğinizin ihtiyaçlarını düşündüğümüzde bu hiç de zor olmayacak.

Şampuan göz yakmıyor ve organik içeriği ile bebeğiniz için en iyisi. Saçları yumuşacık yaptığını da ekleyelim.

Alerjik çocuklar için de ideal bir ürün.

Fırsat burada.

'Dökülmesin diye şişenin ucunda tıpa olması çok güzel bir ayrıntı. Göz yakmıyor gerçekten, cildini ve saçlarını yumuşacık yaptı. Normalde saçını asla taratmazdı şimdi tarağı alıp getiriyor kendi taratmak istiyor. Ayrıca kokusunu keşke duysanız nasıl ferah nasıl mis kokuyor ağır parfümlü şampuanlar gibi değil elinize alın ve koklayın saatlerce.'

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11. Peppa Pig Kitaplarında 3 Kitap Sadece 150 TL!

11. Peppa Pig Kitaplarında 3 Kitap Sadece 150 TL!

Peppa Pig sevenler bu fırsata bayılacak!

Normalde kitapların tanesi 81 TL ama şu anda 3 tanesi sadece 150 TL.

Fırsat burada.

'O kadar kaliteli ve güzeller ki kesinlikle tavsiye ederim.'

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12. Lansinoh Markalı Ürünlerde Sepette Net %10 İndirim Fırsatı!

12. Lansinoh Markalı Ürünlerde Sepette Net %10 İndirim Fırsatı!

Göğüs ucu kreminden göğüs pedine, süt saklama poşetinden göğüs terapi pedine hepsi indirimde.

Görseldeki manuel göğüs pompası da... Otomatik olanı da...

Fırsat burada.

' Medela elektrikli pompa da kullanıyorum ama bu ürünü aldığımdan beri elim ona gitmiyor. Çok pratik. Doğumdan sonraki ilk aylar için performansı hakkında yorum yapamam çünkü süt üretimi düzene girmemiş oluyor. Yorumum 4-5 aylıkken yapılan sağım için geçerlidir. O yüzden doğumdan hemen sonra kullanıp da bu işe yaramadı diye düşünmeyin. Süt üretimi kişiden kişiye değişir. İlk aylarda sütü bol olanın da işine yarar bu ürün. Az olan da sabırla sağsın ve emzirsin günden güne artacaktır.'

Hepsiburada
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