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"Bir Daha Gereksiz Bir Şey Almayacağım!" Diyenlerin Her Defasında Düşeceği Birbirinden Tatlı Ürünler

etiket "Bir Daha Gereksiz Bir Şey Almayacağım!" Diyenlerin Her Defasında Düşeceği Birbirinden Tatlı Ürünler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 10:40

Biri size dese ki, yemek yaparken, bulaşık yıkarken ya da gece tuvalete kalktığınızda yüzünüzde gereksiz gülümsemeler belirecek ne derdiniz? Hayal değil listemizdeki ürünlerle hepsi mümkün. Hayata renk katmayı sever misiniz? O zaman haydi içeriğimize!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 29.07.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Ne kadar gereksiz gibi gözükse de bazı şeyler satın alınmayı sonuna kadar hak ediyor. Mesela Fikret Karakaya'nın X'de paylaştığı bu tatlı su ısıtıcısı gibi.

1. Ördekli olanı bulsak hepimiz alacaktık biliyorum ama bu zürafalı da gönlünüzü çelmeye hazır.

1. Ördekli olanı bulsak hepimiz alacaktık biliyorum ama bu zürafalı da gönlünüzü çelmeye hazır.

Çok tatlı değil mi sizce de?

Çok sevimli bir tasarıma sahip olan bu çaydanlık, mutfağınıza eğlence katacak ve suyu her kaynattığınızda yüzünüze bir gülümseme getirecek! Biz de gülmeyi hak ediyoruz öyle değil mi?

O zaman sepetleri doldurmanın tam zamanı.

Zürafalı çaydanlığın fiyatı 3406 TL.

Almak isteyenler için burada.

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2. Peki ya bu sevimli çay demleyiciye ne demeli?

2. Peki ya bu sevimli çay demleyiciye ne demeli?

Paslanmaz çelikten üretilen bu sevimli çay demleyici uzun ömürlüdür, paslanmaz, kullanımı ve temizlemesi de oldukça kolaydır.

Çayınızın tadını değiştirmez.

Artık tk yapmanız gereken bitki çaylarınızın tadını çıkarırken 'seni iyi ki almışım tatlı şey' demek :)

Fiyatı 247 TL.

Almak isteyenler için burada.

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3. Peynir rendelemek için daha sevimlisi yok...

3. Peynir rendelemek için daha sevimlisi yok...

Kim ister ki sıkıcı bir rendeyle peynir rendelemek...

Hayatı biraz renklendirmek lazım. Mutfaktan başlayabiliriz diye düşündük...

Üstelik bu sadece bir peynir rendesi değil, aynı zamanda bir sebze rendesi. Parmesan, havuç, fındık ve çikolataları elinizi korurken kolaylıkla ve keyifle rendeleyebilirsiniz.

Fiyatı 1013 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. Yemek yaparken sizin için kaşığı ya da spatulayı güçl gövdesiyle taşıyacak tatlı bir yengeç.

4. Yemek yaparken sizin için kaşığı ya da spatulayı güçl gövdesiyle taşıyacak tatlı bir yengeç.

Tatlı kırmızı yengecin sağlam pençeleri, ısıya dayanıklı bir kap dayanağı görevi görür ve kaşık, maşa, kepçeler ve diğer mutfak gereçlerini tutmak için idealdir.

Fiyatı 631 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Gece tuvalete kaldığınızda ışığı açıp gözlerinizi kamaştırmaya son veren, çok eğlenceli 8 renkli bir tuvalet lambası.

5. Gece tuvalete kaldığınızda ışığı açıp gözlerinizi kamaştırmaya son veren, çok eğlenceli 8 renkli bir tuvalet lambası.

Hareketle etkinleştirilen gece lambası sadece geceleri, en çok ihtiyaç duyduğunuz o anda çalışır. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla RainBowl son algılanan hareketten sonra sadece 2 dakika açık kalır.

Çocuklar renk ayarı da yapabilir, söylemiştik çok eğlenceli!

Fiyatı 360 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Artık hangi anlamda alırsanız o :)

6. Artık hangi anlamda alırsanız o :)

Esprili bir yelpaze hayata renk katmak için hiç de fena değil.

Fiyatı 312 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Mutfakta bulaşık ovarken bile sizi keyiflendirecek bir ürün.

7. Mutfakta bulaşık ovarken bile sizi keyiflendirecek bir ürün.

Minyatür bir küvete benzeyen yaratıcı ve göz alıcı bir tasarıma sahip olan bu sevimli ürünün, temizlik rutininize eğlenceli bir dokunuş katacağı kesin.

Fiyatı 674 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Temizliği çocuk oyuncağı haline getirecek tatlılıkta bir bulaşık fırçası.

8. Temizliği çocuk oyuncağı haline getirecek tatlılıkta bir bulaşık fırçası.

Bu bulaşık fırçasıyla israfa da veda edeceksiniz. Doğru miktarda deterjanı dağıtmak ve her temizlik yaptığınızda yumuşak, kontrollü akışın keyfini çıkarmak için tutma kolu düğmesine basmanız yeterli.

Fiyatı 296 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Bu kirpi havluların biri banyoya biri mutfağa...

9. Bu kirpi havluların biri banyoya biri mutfağa...

Ellerinizi kurulamak hiç bu kadar keyifli olmamıştı.

Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için de harika bir ürün.

Fiyatı 695 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Sen bir dudak balmısın bu kadar tatlı olamazsın!

10. Sen bir dudak balmısın bu kadar tatlı olamazsın!

Sevimli unicorn çantanızdayken siz mutlu, dudaklarınız da her zaman nemli ve yumuşacık.

Fiyatı 279 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

11. Sıkıcı bebek tırnak makaslarına hızlıca veda etmek isteyeceğiniz aşırı tatlı bir tırnak makası.

11. Sıkıcı bebek tırnak makaslarına hızlıca veda etmek isteyeceğiniz aşırı tatlı bir tırnak makası.

Bebekler için özel olarak küçük boyda tasarlanan tırnak makasının kavisli ağız yapısı ve yuvarlatılmış kenarları bebeğinizin tırnakları için idealdir.

Fiyatı 88 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

12. Artık gece karanlıktan korkmak yok çünkü sizin tatlı bir pandanız var.

12. Artık gece karanlıktan korkmak yok çünkü sizin tatlı bir pandanız var.

Işık ayarı da yapabileceğiniz oldukça sevimli bir aydınlatma ürünü.

Alttaki on/off düğmesinden 'on' konumuna getirdikten sonra dokunarak kontrol edebileceğiniz bir lamba.

Panda formundaki dokunmatik gece lambasının fiyatı 525 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

13. Panda demişken buna da kayıtsız kalamazdık...

13. Panda demişken buna da kayıtsız kalamazdık...

Ay'da uyuyan sevimli bir pandadan daha tatlı bir abajur olabilir mi söyleyin bana!

Fiyatı 1299 TL.

Almak isteyenler için burada.

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