"Bir Daha Gereksiz Bir Şey Almayacağım!" Diyenlerin Her Defasında Düşeceği Birbirinden Tatlı Ürünler
"Bir Daha Gereksiz Bir Şey Almayacağım!" Diyenlerin Her Defasında Düşeceği Birbirinden Tatlı Ürünler
Biri size dese ki, yemek yaparken, bulaşık yıkarken ya da gece tuvalete kalktığınızda yüzünüzde gereksiz gülümsemeler belirecek ne derdiniz? Hayal değil listemizdeki ürünlerle hepsi mümkün. Hayata renk katmayı sever misiniz? O zaman haydi içeriğimize!
'Bu içerik iş birliği içeriyor.'
*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
Bu içerik 29.07.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Ne kadar gereksiz gibi gözükse de bazı şeyler satın alınmayı sonuna kadar hak ediyor. Mesela Fikret Karakaya'nın X'de paylaştığı bu tatlı su ısıtıcısı gibi.
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1. Ördekli olanı bulsak hepimiz alacaktık biliyorum ama bu zürafalı da gönlünüzü çelmeye hazır.
2. Peki ya bu sevimli çay demleyiciye ne demeli?
3. Peynir rendelemek için daha sevimlisi yok...
4. Yemek yaparken sizin için kaşığı ya da spatulayı güçl gövdesiyle taşıyacak tatlı bir yengeç.
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5. Gece tuvalete kaldığınızda ışığı açıp gözlerinizi kamaştırmaya son veren, çok eğlenceli 8 renkli bir tuvalet lambası.
6. Artık hangi anlamda alırsanız o :)
7. Mutfakta bulaşık ovarken bile sizi keyiflendirecek bir ürün.
8. Temizliği çocuk oyuncağı haline getirecek tatlılıkta bir bulaşık fırçası.
9. Bu kirpi havluların biri banyoya biri mutfağa...
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10. Sen bir dudak balmısın bu kadar tatlı olamazsın!
11. Sıkıcı bebek tırnak makaslarına hızlıca veda etmek isteyeceğiniz aşırı tatlı bir tırnak makası.
12. Artık gece karanlıktan korkmak yok çünkü sizin tatlı bir pandanız var.
13. Panda demişken buna da kayıtsız kalamazdık...
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