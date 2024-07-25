Onlar da Sıcaklardan Bunalıyor: Kedi ve Köpekleriniz İçin Serinletici Ürün Önerileri
Onlar da Sıcaklardan Bunalıyor: Kedi ve Köpekleriniz İçin Serinletici Ürün Önerileri
Sıcaklarla başa çıkmak onlar için de çok zor. Evcil dostunuzu rahatlatmak ve sıcaklardan bunalmak yerine keyif almasını sağlamak istemez miydiniz? Dışarıda gezerken boynuna takacağınız bir soğutucu tasma, bahçede oynayabileceği bir havuz ve evde yatarken onu serinleten bir yatak hiç de fena olmaz sanki ne dersiniz? Hepsini ve daha fazlasını sizin için tek tek listeledik.
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Bu içerik 25.07.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Yazın soğutma kışın ısıtma özelliğinden faydalanabileceğiniz kaliteli bir evcil hayvan matı.
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2. Dışarıda gezerken köpeğinizi serin tutacak bir yelek.
3. Minik dostlarınızın evde keyifle yatacakları serinletici bir yatak...
4. Evcil hayvanınız bu sıcak yaz aylarında anında ferahlatıcı etkiye sahip bu serinletici tasma ile gezdirmek ikinize de iyi gelecek.
5. Köpeğinizi sürekli serin tutmak için tekrar tekrar kullanılabileceğiniz bir serinletici boyun fuları.
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6. Katlandığında yer kaplamayan açık hava etkinliklerinizde yanınızda kolaylıkla taşıyabileceğiniz, köpeğinizi yerden uzak ve serin tutan bir köpek yatağı.
7. Yumuşak ve rahatlığıyla köpeğinizin çok seveceği serinletici jel köpüklü bir yatak.
8. Su eklemeye, dondurmaya veya soğutmaya gerek olmayan serinletici bir evcil hayvan yatağı.
9. İster günlük olarak ister seyahatte kullanabileceğiniz çift taraflı kendinden soğutmalı köpek soğutma matı.
10. Katlanabilir tasarımı sayesinde şişirmenize gerek olmayan bir köpek havuzu.
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11. Evdeki iki ayaklı ve 4 ayaklı çocukların bayılacağı ve beraber ya da ayrı ayrı çok keyifli vakit geçirecekleri su sıçratma pedi.
12. Kedi ve köpekleriniz için otomatik su sebili.
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