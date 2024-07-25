Onlar da Sıcaklardan Bunalıyor: Kedi ve Köpekleriniz İçin Serinletici Ürün Önerileri

Sıcaklarla başa çıkmak onlar için de çok zor. Evcil dostunuzu rahatlatmak ve sıcaklardan bunalmak yerine keyif almasını sağlamak istemez miydiniz? Dışarıda gezerken boynuna takacağınız bir soğutucu tasma, bahçede oynayabileceği bir havuz ve evde yatarken onu serinleten bir yatak hiç de fena olmaz sanki ne dersiniz? Hepsini ve daha fazlasını sizin için tek tek listeledik.

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