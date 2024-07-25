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Onlar da Sıcaklardan Bunalıyor: Kedi ve Köpekleriniz İçin Serinletici Ürün Önerileri

etiket Onlar da Sıcaklardan Bunalıyor: Kedi ve Köpekleriniz İçin Serinletici Ürün Önerileri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 17:11

Sıcaklarla başa çıkmak onlar için de çok zor. Evcil dostunuzu rahatlatmak ve sıcaklardan bunalmak yerine keyif almasını sağlamak istemez miydiniz? Dışarıda gezerken boynuna takacağınız bir soğutucu tasma, bahçede oynayabileceği bir havuz ve evde yatarken onu serinleten bir yatak hiç de fena olmaz sanki ne dersiniz? Hepsini ve daha fazlasını sizin için tek tek listeledik.

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Bu içerik 25.07.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Yazın soğutma kışın ısıtma özelliğinden faydalanabileceğiniz kaliteli bir evcil hayvan matı.

1. Yazın soğutma kışın ısıtma özelliğinden faydalanabileceğiniz kaliteli bir evcil hayvan matı.

İstenilen duruma göre sıcak veya soğuk olarak evcil hayvanların altına serilmeye uygun tasarlanmış özel matı 4 mevsim kullanabilirsiniz.

Ölçüleri 60x40 cm ve farklı renk seçenekleri var.

Kediler ve küçük/orta ırk köpekler için harika bir seçenek.

Fiyatı 850 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Harika bir ürün, kumaşının dokusu, kalınlığı o kadar kaliteli ki gerçekten bayıldım, umarım uzun ömürlü olur ama zaten öyle gözüküyor. İçerisinden 2 tane jel çıkıyor baya büyük, o jelleri buzlukta bekletiyorsunuz 1 saat ve 5-6 saat süren serinlik:) tabii kediyi asla rahatsız veya hasta etmeyecek şekilde, aradaki koruyucu katmanların arasındaki bölmeye yerleştiriyoruz o jelleri, hem aşırı pratik bir serinletme, hem de uzun süre serin kalıyor. Kışın da ısıtma özelliğini denemek için sabırsızlanıyorum. Rengi de harika. Elinize sağlık, ekibinizin her işi (yani denediğimiz tüm ürünleriniz) inanılmaz kaliteli, çok teşekkürler.'

Hepsiburada

2. Dışarıda gezerken köpeğinizi serin tutacak bir yelek.

2. Dışarıda gezerken köpeğinizi serin tutacak bir yelek.

Patili yavrularınızın hassas cildini güneş yanığı ve UV ışınlarından korurken, aynı zamanda vücutlarını serin tutarak dehidrasyonu hafifleten harika bir ürün.

Artık dışarıda gezerken güneş çarpması sizin için bir endişe unsuru olmayacak.

Fiyatı 350 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gerçekten ne kadar teşekkür etsek az, bu havalarda dışarı çıktığımızda 10 dakika içinde nefes nefese kalan Pug yavrum bugün eve girmek istemedi, normalde sıcaktan eve doğru koşar. 12 kg yavruma M beden aldım. O dilinin çıkmaması zaten bizim için okey oldu 😅❤️ Eve girmemek için direndi bile fotoğraflardan göreceksiniz hahaha bayıldıkkkk sonuna kadar hak ediyor parasını.'

Hepsiburada

3. Minik dostlarınızın evde keyifle yatacakları serinletici bir yatak...

3. Minik dostlarınızın evde keyifle yatacakları serinletici bir yatak...

Köpeğinizin cinsine göre 3 farklı boyundan birini seçebilirsiniz.

M beden 65 cm olanın indirimli fiyatı 671 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

4. Evcil hayvanınız bu sıcak yaz aylarında anında ferahlatıcı etkiye sahip bu serinletici tasma ile gezdirmek ikinize de iyi gelecek.

4. Evcil hayvanınız bu sıcak yaz aylarında anında ferahlatıcı etkiye sahip bu serinletici tasma ile gezdirmek ikinize de iyi gelecek.

Yüksek kaliteli kendinden soğutmalı malzemelerden yapılmış köpek soğutma tasması yumuşak, ferahlatıcı ve rahattır. Ayrıca %100 güvenlidir. 

Gerektiği anda kullanabilmeniz, evcil hayvanınızı sıcak çarpmasından her an koruyabilmeniz için hafif ve taşınabilirdir. Çantanıza atın ve içiniz rahat dışarı çıkın.

Fiyatı 441 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Köpeğinizi sürekli serin tutmak için tekrar tekrar kullanılabileceğiniz bir serinletici boyun fuları.

5. Köpeğinizi sürekli serin tutmak için tekrar tekrar kullanılabileceğiniz bir serinletici boyun fuları.

Bu köpek soğutma tasması üç katmandan oluşuyor: Emici bir iç katman, suyu tutmak için orta katman ve serinletici kumaştan bir dış katman. 

Ayarlanabilir kalıbı ile köpek boyun çevresi 33-54 cm olan köpekler için uygundur.

Fiyatı 758 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Harika, kullanımı çok kolay ve basit talimatlarla birlikte geliyor, bu sıcak aylar için mükemmel olacak.'

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6. Katlandığında yer kaplamayan açık hava etkinliklerinizde yanınızda kolaylıkla taşıyabileceğiniz, köpeğinizi yerden uzak ve serin tutan bir köpek yatağı.

6. Katlandığında yer kaplamayan açık hava etkinliklerinizde yanınızda kolaylıkla taşıyabileceğiniz, köpeğinizi yerden uzak ve serin tutan bir köpek yatağı.

Yoğun sıcaklık zemini ıslak ve sıcak yaptığında, köpeğinizin yerde yatmasının ne kadar rahatsız edici olduğunu hayal bile edemezsiniz. Merak etmeyin bu yatak bu sorunu çözecektir. 

Yükseltilmiş köpek yatakları köpeğinizi yerden uzak ve serin tutar.

Uzunluğu 117 cm.

Fiyatı 3458 TL.

Almak isteyenler için burada.

'2 orta boy köpek ve küçük bir köpek için yeterli alana sahip. Onu eğitim veya sadece rahatlamak için kullanmayı seviyorlar..  Hafif ve sağlam. Ayrıca saklama çantası olması da onu yanımızda taşımak için harika. Yağmurda dışarıda bırakıldığında hızlıca kuruyor. Ortada kısmındaki ağ çok güçlü.'

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7. Yumuşak ve rahatlığıyla köpeğinizin çok seveceği serinletici jel köpüklü bir yatak.

7. Yumuşak ve rahatlığıyla köpeğinizin çok seveceği serinletici jel köpüklü bir yatak.

yatağın jel yüzeyi sıcaklığı köpeğinize hissettirmez ve rahat bir uyku çekmesine yardımcı olur.

Fiyatı 3246 TL.

Almak isteyenler için burada.

8. Su eklemeye, dondurmaya veya soğutmaya gerek olmayan serinletici bir evcil hayvan yatağı.

8. Su eklemeye, dondurmaya veya soğutmaya gerek olmayan serinletici bir evcil hayvan yatağı.

Kendinden serinletici bir pede sahip.

Ortam sıcaklığının 7 ila 9 derece altında olmasını sağlayan bir teknolojiye sahip.

Bu yatakta kediniz veya köpeğiniz asla bunalmayacak.

40x30 ölçülerindeki yatağın fiyatı 396 TL.

Farklı renkleri de var.

Almak isteyenler için burada.

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9. İster günlük olarak ister seyahatte kullanabileceğiniz çift taraflı kendinden soğutmalı köpek soğutma matı.

9. İster günlük olarak ister seyahatte kullanabileceğiniz çift taraflı kendinden soğutmalı köpek soğutma matı.

Bu köpek soğutma matı, vücut ısısını hızlı bir şekilde emerek anında soğutma etkisi ve rahatlama sağlar. 

Su, elektrik veya soğutma gerekmez

65x50 cm ölçülerindeki matın fiyatı 1387 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Meraktan satın aldım, ama işe yaradığını söylemeliyim. Orta/büyük köpekler için bile yeterince büyük, kolayca katlanabilir. Su geçirmez ve dayanıklı malzemeden yapılmış.'

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10. Katlanabilir tasarımı sayesinde şişirmenize gerek olmayan bir köpek havuzu.

10. Katlanabilir tasarımı sayesinde şişirmenize gerek olmayan bir köpek havuzu.

Yerden yüksekliği 30 cm ve çapı da 160 cm.

XXL köpek havuzu, sıradan fiber levhalardan daha kalın ve dayanıklı 5 mm yüksek mukavemetli polipropilen plakalardan üretilmiştir. Su olmadan da şeklini korur. Polipropilen plakalar su geçirmezdir ve uzun süre ıslatılmış olsa bile küflenmez. Köpek havuzu, yüksek sıcaklıkta sızdırmazlık teknolojisi kullanır, böylece kolay kırılmaz. 

Köpeğiniz içeri ve dışarı atladığında çatlaklar veya su sızıntıları konusunda endişelenmenize gerek yok.

Fiyatı 1822 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Evdeki iki ayaklı ve 4 ayaklı çocukların bayılacağı ve beraber ya da ayrı ayrı çok keyifli vakit geçirecekleri su sıçratma pedi.

11. Evdeki iki ayaklı ve 4 ayaklı çocukların bayılacağı ve beraber ya da ayrı ayrı çok keyifli vakit geçirecekleri su sıçratma pedi.

Yaz boyu bahçede bunalmak yerine neden eğlenmesinler ki?

Üstelik bu eğlenceye arada siz de dahil olabilirsiniz.

Fiyatı 599 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Kedi ve köpekleriniz için otomatik su sebili.

12. Kedi ve köpekleriniz için otomatik su sebili.

Sıcaklarda su içmek evcil dostlarımız için çok önemli.

3 litrelik bir kapasiteye sahip olan su sebili sayesinde patili dostlarınız asla susuz kalmayacak.

Ayrıca ürünün çift aktif karbon sirkülasyonlu filtreleme yapısı, evcil hayvanlarınızın temiz su içmesine yardımcı olarak sağlıklarını güvence altına almanıza da yardımcı olur.

Fiyatı 799 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün, gayet kaliteli ve güzel, su haznesi de yeterli seviyede, en önemlisi kedilerim çok sevdi, şelaleden su içer gibi içiyorlar. Bu fiyata uygun bir ürün.'

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Sebil dışında hepsi gereksiz! Sebil de ancak taze su sağlıyorsa alınabilir, devamlı devirdaim yapıyorsa buna da gerek yok. Evcil canlarınız üzerinden sizi ... Devamını Gör