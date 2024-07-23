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Zodyak'ın En Havalı Burcu: Aslan Burcu İçin En Güzel Hediye Önerileri!

etiket Zodyak'ın En Havalı Burcu: Aslan Burcu İçin En Güzel Hediye Önerileri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 13:32

Aslan burcu arkadaşınıza, eşinize ya da sevdiğiniz bir akrabanıza hediye almak istiyor ama ne alacağınıza karar veremiyor musunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Aslan burcu nelerden hoşlanır, favori rengi nedir, uğurlu taşı hangisidir? Hepsini dikkate alarak Aslan burcu kadını ve Aslan burcu erkeği için en iyi hediyeleri listeledik. Uygun fiyatlı hediyelerden lüks hediyelere... Listemizde hepsi var. Aslan burcuna hediye almak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Haydi o zaman başlayalım!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

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Bu içerik 22.07.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Kaliteli kokulardan hoşlanan Aslan burcu kadını için güzel bir parfüm.

1. Kaliteli kokulardan hoşlanan Aslan burcu kadını için güzel bir parfüm.

Yaz akşamlarına ve kış aylarına çok yakışacak kalıcı bir koku. Kaliteli, kalıcı ve kadınsı bir koku. Tam Aslan kadınına göre...

'Çok kalıcı bir kokusu var, bir fıs bile bir gün yetecek kadar kalıyor. Daha spor genç ya da hayatı hızlı yaşayanların kokusu olduğunu düşünüyorum.'

Givenchy L'Interdit 50 ml Edp'nin fiyatı 4238 TL.

Şu anda da sepette %25 indirim fırsatı var.

Almak isteyenler için burada.

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2. Aslan burcu erkeğine çok yakışacak ağır ve kaliteli bir saat.

2. Aslan burcu erkeğine çok yakışacak ağır ve kaliteli bir saat.

Gold ve siyahın muhteşem uyumu.

Takımlarla da spor kıyafetlerle de çok yakışacak asil bir saat.

Aslan burcu erkeğine yakışacak bir parça.

Armani Exchange marka saatin fiyatı 4488 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünü alırken çok tereddüt ettim fakat eşim çok beğendi. Rengi kalitesi duruşu çok güzel.'

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3. Keyfine düşkün Aslan burcu erkeği için harf tasarımlı özel isim yazılı viski kadehi.

3. Keyfine düşkün Aslan burcu erkeği için harf tasarımlı özel isim yazılı viski kadehi.

Çok uygun fiyata alabileceğiniz çok şık ve anlamlı bir hediye.

İsim yazılı olması, kendini özel hissetmeyi seven Aslan burcu için harika!

Fiyatı 199 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Eşime hediye aldım çok beğendi yazıyı görmek için içecek koyduk. Çok şık tavsiye ederim keşke çift alsaydım ❣️ teşekkürler.'

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4. Aslan burcu kadınının rengi kırmızı. Ona çok yakışacak Chanel Allure ruj...

4. Aslan burcu kadınının rengi kırmızı. Ona çok yakışacak Chanel Allure ruj...

Aslan burcu kadını cesurdur ve fark edilmeyi sever.

Bu ruj tam da ona göre bir hediye olacaktır.

Chanel marka rujun fiyatı 1765 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Aslan burcu kadınının yıllarca bıkmadan kullanabileceği kaliteli ve zarif bir çanta.

5. Aslan burcu kadınının yıllarca bıkmadan kullanabileceği kaliteli ve zarif bir çanta.

Zamansız bir model.

Yaz kış keyifle kullanılabilecek zarif ve şık bir çanta.

Michael Kors marka mini boy çantanın fiyatı 14.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Aslan burcunu şifalandıracak ona iyi gelecek olan taş kuvars...

6. Aslan burcunu şifalandıracak ona iyi gelecek olan taş kuvars...

Pembe kuvars taşı gümüş güneş tasarımı ile buluşunca ortaya bu harika kolye çıkmış.

Boynunda hep taşıyabileceği harika bir hediye.

Fiyatı 628 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok ama çok güzel... Hızlı ve sorunsuz teslimat için teşekkürler.'

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7. Özel olduğunu hissetmeyi seven Aslan burcu erkeği için harf işlemeli köstekli saat.

7. Özel olduğunu hissetmeyi seven Aslan burcu erkeği için harf işlemeli köstekli saat.

5 cm çapındaki saatin arkasında TCDD logosu ve tren kabartması bulunuyor.

Uygun fiyatlı özel bir hediye...

Fiyatı 724 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Parlak ve iddialı görünen her şey Aslan burcu kadınını mutlu edecektir.

8. Parlak ve iddialı görünen her şey Aslan burcu kadınını mutlu edecektir.

Çünkü Aslan burcu kadını iddialı olmayı, dikkat çekmeyi ve gözlerin üzerinde olmasını çok sever.

Bu mayo da tatlı tasarımı ve parlak renkleriyle harika bir yaz hediyesi olacaktır.

Fiyatı 1399 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Rahat giyimi ile vücuduma tam oturan bir mayo, Ürünün kaliteli malzemelerden yapıldığı belli, dayanıklı ve uzun ömürlü bir mayo. Moda trendlerini takip edenler için harika bir mayo, şık ve çekici görünmek isteyenler için ideal bir seçim.'

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9. Asil ve şık görünmeyi seven Aslan burcu kadını için ideal bir ayakkabı.

9. Asil ve şık görünmeyi seven Aslan burcu kadını için ideal bir ayakkabı.

Gümüş rengi Aslan burcuna çok yakışır.

Yüksek topuklu, fiyonk detaylı bu şık sandalet de Aslan burcu için biçilmiş kaftan diyebiliriz.

Fiyatı 4899 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Göz alıcı görünmeyi seven Aslan burcu kadınının gözleri kamaşmasın diye kaliteli ve zamansız bir güneş gözlüğü.

10. Göz alıcı görünmeyi seven Aslan burcu kadınının gözleri kamaşmasın diye kaliteli ve zamansız bir güneş gözlüğü.

Kendi ışığını etrafa yayan Aslan burcu kadınının gözlerini güneşin zararlı ışınlarından korumak için ideal bir gözlük.

Miu Miu marka güneş gözlüğünün fiyatı 10.395 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gözlüklerin lensleri kristal clear ve net görüş sağlıyor. Rahat kullanımı sayesinde güneş gözlüklerini uzun süre sorunsuz kullanabiliyorum. Bu güneş gözlükleri, fiyatına göre oldukça kaliteli ve değerli bir seçenek.'

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11. Evinde de şık detaylara önem veren Aslan burcu için dokunmatik sihirli bir gece lambası.

11. Evinde de şık detaylara önem veren Aslan burcu için dokunmatik sihirli bir gece lambası.

Ruh halinize göre farklı renk ışıklardan seçiminizi yapıp keyfinize bakabilirsiniz.

Odanızın atmosferini kişiselleştirmek için ona dokunmanız yeterli.

Fiyatı 441 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Anılara önem veren Aslan burcu için özel notlarla süsleyebileceği harika bir fotoğraf albümü.

12. Anılara önem veren Aslan burcu için özel notlarla süsleyebileceği harika bir fotoğraf albümü.

Fotoğraflarınızı koyarken aynı zamanda o anda dinlediğiniz şarkıyı ya da fotoğrafla ilgili bir anıyı da yazabileceğiniz kaliteli ve çok anlamlı bir hediye.

Albümün kapağında fotoğraflarınızı takıp çıkarabileceğiniz ve dilediğinizde yerleştirdiğiniz fotoğrafı değiştirebileceğiniz bir fotoğraf çerçevesi de var.

36 yaprak, yani 72 sayfadan oluşan anı defteri, 1 adet beyaz kalemle birlikte geliyor.

Fiyatı 399 TL.

Almak isteyenler için burada.

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13. Yatak odasını önemseyen tutkulu Aslan burçları için kaliteli bir müslin pike.

13. Yatak odasını önemseyen tutkulu Aslan burçları için kaliteli bir müslin pike.

230x240 cm ölçülerinde olan pike %100 pamuk.

Karaca marka pikenin fiyatı 1049 TL.

Üstelik şu anda 2 al 1 öde kampanyası da var.

Almak isteyenler için burada.

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