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Bakımına Düşkün Olanlar Buraya: En Çok Tercih Edilen Elektrikli Manikür Pedikür Setleri

etiket Bakımına Düşkün Olanlar Buraya: En Çok Tercih Edilen Elektrikli Manikür Pedikür Setleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 12:15

Bundan sonra manikür pedikür masrafınız olmayacak, evde kendi bakımınızı en profesyonel şekilde kolaylıkla yapabileceksiniz desek ne dersiniz? Evet doğru, eli hiç yatkın olmayanların bile kolaylıkla kullanabileceği en beğenilen elektrikli manikür pedikür setlerini sizin için yorumları ve fiyatları ile paylaştık. Tek yapmanız gereken favorinizi seçip sepete eklemek! Sonra başlasın evde bakım partileri!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 05 Temmuz 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Beurer MP100 Profesyonel Elektrikli Manikür Pedikür Seti

1. Beurer MP100 Profesyonel Elektrikli Manikür Pedikür Seti

Profesyonel tırnak ve ayak bakımı artık evde de mümkün.

Eliniz alıştıktan sonra kolaylıkla el ayak bakımınızı evde yapabilirsiniz. Protez tırnak bakımı için de uygundur.

Fiyatı 5606 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kesinlikle mükemmel kolaylık kargo da çok güzel gelmişti. Kullanımı aşırı kolay ve maniküre pediküre hayvan gibi para dökmek zorunda kalmıyorsunuz aldıktan sonra. Sadece internetten izleyip öyle kullanmanız gerekiyor. Ben ilk yaptığımda tırnağımın ortasını fazla törpülemiştim çukur oluşmuştu :D'

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2. Grundig Elektrikli Manikür Pedikür Seti

2. Grundig Elektrikli Manikür Pedikür Seti

Özellikle hassas ve kırılgan tırnaklarda kullanım için son derece uygundur. Dilerseniz aile üyeleri kendi zımpara setlerini sipariş edebilir ve aynı cihazı hijyenik bir şekilde kullanabilir.

17 parça aksesuarı bulunan set taşıma çantası ile birlikte gelmektedir.Fiyatı 1948 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Elektrikli manikür setinin kullanımı kolay, ister hızlı ister yavaş hız olsun, parçaların takılması da kolay. İyi seçim, tavsiye ederim.'

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3. Alety Eleketrikli Manikür Pedikür Seti

3. Alety Eleketrikli Manikür Pedikür Seti

Yeni başlayanlar için de uygun olan bu set, kolay kullanım üzerine tasarlanmış.

Ergonomik ve hafif. Sağ ve sol el kullanımı için uygun. Motoru da çok güçlü.

Altın rengi uçları ile göz alıcı.

Fiyatı da gayet uygun, sadece 864 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bir daha asla tırnak törpüsü almayacağım! Bu küçük manikür seti, mükemmel boyutta. Yer kaplamıyor. Ama boyutunun sizi kandırmasına izin vermeyin! Süper güçlü.'

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4. Denabuty Elektrikli Manikür Pedikür Törpü Seti

4. Denabuty Elektrikli Manikür Pedikür Törpü Seti

Salon kalitesinde bir ürün.

Doğal kalın ve akrilik jel tırnaklar için uygundur.

Kalıcı oje çıkarmak için ya da sadece tırnaklarınızı törpülemek veya tam bir bakım yapmak için kullanabileceğiniz her türlü aksesuar ile birlikte gelmektedir.

Fiyatı 1613 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bu ürünle ilgili her şeyi sevdim. Gelir gelmez kullandım ve çok beğendim. Şimdi ailem ve arkadaşlarım bakım partisi yapmak için bir araya geliyoruz.'

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5. Touch Beauty 10'u 1 Arada Manikür Pedikür Seti

5. Touch Beauty 10'u 1 Arada Manikür Pedikür Seti

Pakete dahil olmayan 2 adet AAA pil ile çalışan setin kullanımı oldukça basit.

Fiyat performans olarak oldukça başarılı bir set. LED ışığı sayesinde kullanımı çok rahat.

Saklama kutusu ile birlikte geliyor.

Fiyatı 990 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Xoali 12'si 1 Arada Profesyonel Elektrikli Manikür Pedikür Seti

6. Xoali 12'si 1 Arada Profesyonel Elektrikli Manikür Pedikür Seti

Set 1 mısır seramik uç, 6 zımpara ucu, 5 parlatma ucu, 1 USB kablosu, 56 zımpara bandı, 1 toz fırçası ve 1 kullanım kılavuzu (Türkçe olmayabilir) ile beraber geliyor.

12 V motor kullanır. Geleneksel 5 V modellere kıyasla devir sayısı daha yüksektir.

Kalıcı oje çıkarmak için uygundur.

Gri renkteki aletin pembe halkası ona zarif bir görünüm katmış. Dış görünüşe önem verenler bunu beğenecek. :)

Fiyatı 1217 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Beurer MP 44 7 Başlıklı Manikür Pedikür Seti

7. Beurer MP 44 7 Başlıklı Manikür Pedikür Seti

Elektrikli manikür seti, el ve ayak tırnaklarınıza özel bakım yapmanızı ve düzenlemenizi sağlayan 7 kaliteli safir ve keçe başlık içerir.

Ayak tabanındaki ve topuktaki kuru cilt veya nasırların giderilmesi için özel başlığı da var.

Parlak LED ışığı sayesinde kullanımı da kolay.

Pratik kılıfı sayesinde seyahatler için de idealdir.

Fiyatı 2999 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Yusseqdd Uygun Fiyatlı Elektrikli Tırnak Bakım Aleti

8. Yusseqdd Uygun Fiyatlı Elektrikli Tırnak Bakım Aleti

Listemizde her bütçeye uygun bir ürün var.

Bütçesi kısıtlı olanlar için bu model harika bir seçenek.

Kompakta bir ürün olduğu için her yere yanınızda götürebilirsiniz.

Aydınlatma lambası olan ürünün farklı renkleri de var.

Fiyatı 282 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Hız Göstergeli Elektrikli Tırnak Bakım Seti

9. Hız Göstergeli Elektrikli Tırnak Bakım Seti

LED ekranı sayesinde hızı ve pil durumunu kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Kullanımı oldukça basit olan manikür setinin görüntüsü de oldukça şık.

Hızı isteğiniz doğrultusunda 0 ila 35000RPM arasında ayarlayabilir ve LED ekrandan takibini yapabilirsiniz.

Fiyatı 2231 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Sanitas SMA 35 7 Tırnak Bakım Başlığı Olan Elektrikli Manikür Pedikür Seti

10. Sanitas SMA 35 7 Tırnak Bakım Başlığı Olan Elektrikli Manikür Pedikür Seti

Tırnaklarınızı kısaltmak, törpülemek, şekillendirmek ve parlatmak için her türlü aksesuara sahip.

Ayrıca  tırnak derisi ve nasırları gidermek için de kullanabilirsiniz.

Seyahatlerde yanınızda taşıyabilmeniz için saklama çantası da var.

Fiyatı 1593 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Beurer 57035 MP 62 Elektrikli Manikür ve Pedikür Seti

11. Beurer 57035 MP 62 Elektrikli Manikür ve Pedikür Seti

Safir ve keçeden üretilen on yüksek kaliteli başlıktan ve aksesuarların taşınabileceği bir kılıftan oluşan profesyonel tırnak bakım seti, özellikle seyahatler için ideal.

Saklama kutusu ile birlikte gelen ürünün LED ışıklı olması en büyük artılarından.

Fiyatı 2411 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün bugün geldi hemen kullandım inanılmaz güzel sonuna kadar 5 yıldızı hak ediyor.'

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12. Madenia TouchPro Elektrikli ve Dijital Ekranlı Manikür Pedikür Seti

12. Madenia TouchPro Elektrikli ve Dijital Ekranlı Manikür Pedikür Seti

Profesyonel kullanım için de ve için de ideal bir ürün.

Olmuşken en iyisi olsun diyenler için.

Ayarlanabilir hıza sahip olan set HD dijital ekrana sahip.

Fiyatı 3506 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kişisel ve profesyonel kullanım için harika. Ben profesyonel kullanım için aldım performansı çok iyi. Hız ayarı güzel, en düşük ayarı istediğim gibi agresif değil . Cihazın hızlı çalışmasını isterseniz hızı arttırınca da gayet ideal. Harika 💐💐'

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