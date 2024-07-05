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Philips Kablosuz Dik Süpürgeden Skechers Marka Sneaker'a: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!
Philips Kablosuz Dik Süpürgeden Skechers Marka Sneaker'a: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!
Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Dana etli yetişkin kedi mamasından retro su ısıtıcısına. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. En çok hangi robot süpürge satılmış? En çok sayın alınan ütü hangisi olmuş? Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 05 Temmuz 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Sağlam yapısı ve kaliteli malzemesi ile dikkat çeken ahşap ayaklı sade şıklıkta bir boy aynası.
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2. Dikey ütleme yapabilme özelliği ile öne çıkan Philips Azur 8000 serisi buharlı ütü.
3. Besledikleri kediler için en iyisini isteyenlerin tercihi Bonnie Beef dana etli yetişkin kedi maması.
4. Retro şıklıktan hoşlananların tercihi Vestel marka retro dizayna sahip su ısıtıcısı.
5. Yeni bir pike almak isteyenlerin tercihi uzun yıllar keyifle kullanabilecekleri Karaca Home Sword çift kişilik peştemal pike olmuş.
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6. Robot süpürge almak isteyenlerin tercihi bu hafta Dreame L10S Pro robot süpürge olmuş.
7. Aracını güneşten ve zararlı UV ışınlarından korumak isteyenlerin tercihi şemsiye formundaki bu ön cam güneşliği
8. Günde 1 fincan kahvemi içmeden yaşayamam diyenlerin tercihi Kocatepe Türk kahvesi.
9. Pratik temizlikten hoşlananların tercihi Sleepy Easy Clean beyaz sabun katkılı yüzey temizlik havlusu.
10. Düz beyaz sneaker seven kadınların tercihi Skechers D'lites Jungle Adventure modeli olmuş.
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11. Dikey süpürgeler arasında en çok satan model Philips marka XC8349/01 SpeedPro Max Aqua Plus 8000 serisinin kablosuz dik süpürgesi.
12. Üç Cisim Problemi'nin devam kitabı olan Karanlık Orman haftanın en çok satan kitaplarından biri.
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