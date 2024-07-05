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Philips Kablosuz Dik Süpürgeden Skechers Marka Sneaker'a: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Philips Kablosuz Dik Süpürgeden Skechers Marka Sneaker'a: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 17:01

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Dana etli yetişkin kedi mamasından retro su ısıtıcısına. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. En çok hangi robot süpürge satılmış? En çok sayın alınan ütü hangisi olmuş? Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 05 Temmuz 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Sağlam yapısı ve kaliteli malzemesi ile dikkat çeken ahşap ayaklı sade şıklıkta bir boy aynası.

1. Sağlam yapısı ve kaliteli malzemesi ile dikkat çeken ahşap ayaklı sade şıklıkta bir boy aynası.

Ahşap ayaklı boy aynasının ölçüleri 145x40 cm.

Kullanışlı, işlevsel ve tam bir fiyat performans ürünü.

Fiyatı 399 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gerçekten bayıldım. Kalitesi çok iyi bence tam fiyat performans ürünü. Boyu da gayet ideal. Paketlemesini çok iyi yapmışlar.'

Hepsiburada

2. Dikey ütleme yapabilme özelliği ile öne çıkan Philips Azur 8000 serisi buharlı ütü.

2. Dikey ütleme yapabilme özelliği ile öne çıkan Philips Azur 8000 serisi buharlı ütü.

bu ütünün 260 g turbo buharı ile en inatçı kırışıklıkları bile tek seferde yok edebilirsiniz.

Dikey buhar püskürtme işlevi, giysileri askıdayken havalandırmanızı ve asılı perdelerinizdeki kırışıklıkları gidermenizi sağlar. Ütü masası gerektirmez.

Fiyatı 4130 TL.

Almak isteyenler için burada.

' Su püskürtme haznesi yok ama buharı kazansız ütüler arasında en iyi ütü diyebilirim. 3 metre kablosu ile kullanımı çok kolay.'

Hepsiburada

3. Besledikleri kediler için en iyisini isteyenlerin tercihi Bonnie Beef dana etli yetişkin kedi maması.

3. Besledikleri kediler için en iyisini isteyenlerin tercihi Bonnie Beef dana etli yetişkin kedi maması.

Sokak kedilerini düzenli besleyenlerin tercih ettiği bir mama.

10 kiloluk pakette geldiği için fiyatı oldukça avantajlı ve kediler de bu mamayı çok seviyor.

Fiyatı 519 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Teşekkür ederim sokak kedileri bayıldı lütfen zam yapmayın.'

Hepsiburada

4. Retro şıklıktan hoşlananların tercihi Vestel marka retro dizayna sahip su ısıtıcısı.

4. Retro şıklıktan hoşlananların tercihi Vestel marka retro dizayna sahip su ısıtıcısı.

Çıkarılıp yıkanabilen kireç filtresine sahip olan su ısıtıcısı, göstergeli açma kapama düğmesi var.

Kapasitesi 1.7 litre.

Mavi rengi de bir harika.

Fiyatı 1799 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gayet güzel ve kullanışlı çok memnun kaldık suyu çabuk ısıtıyor.'

Hepsiburada

5. Yeni bir pike almak isteyenlerin tercihi uzun yıllar keyifle kullanabilecekleri Karaca Home Sword çift kişilik peştemal pike olmuş.

5. Yeni bir pike almak isteyenlerin tercihi uzun yıllar keyifle kullanabilecekleri Karaca Home Sword çift kişilik peştemal pike olmuş.

Yaz günleri için ideal bir pike. %80 pamuk içerikli pikenin bej, kırmızı ve mavi renk seçeneği var.

Ölçüleri 180x220 cm.

Şu anda fiyatı indirimde sadece 199 TL.

Bu fiyata bu kalite kaçırılmaz.

Almak isteyenler için burada.

'Güzel, kaliteli bir ürün. Açıkçası bu kadar iyi beklemiyordum.'

Hepsiburada
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6. Robot süpürge almak isteyenlerin tercihi bu hafta Dreame L10S Pro robot süpürge olmuş.

6. Robot süpürge almak isteyenlerin tercihi bu hafta Dreame L10S Pro robot süpürge olmuş.

Bu robot süpürgenin dev boy iki adet paspas pedi en inatçı lekeleri bile kolayca temizler.

Eviniz profesyonel eller tarafından temizlenmiş gibi hissedersiniz.

Haritalamayı da çok hızlı yapıyor.

Aldığınıza asla pişman olmayacağınız bir robot süpürge.

İndirimli fiyatı 12.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünü iki gündür kullanıyorum harika bir şey tam aradığım fazlası var eksiği yok. Çarpma yapmıyor her şeyi görüyor. Evim dubleks her yere yetecek kadar şarjı yetiyor. Haritalandırma süper. İstediğim yeri istediğim zamanda temizleye biliyor. Paspas özelliği de çok güzel hiç iz yapmıyor. Üstelik tasarımı da çok hoş. Paketleme de güzeldi sorunsuz 1 günde teslimat gerçekleşti. Tereddüt etmeden alabilirsiniz.'

Hepsiburada

7. Aracını güneşten ve zararlı UV ışınlarından korumak isteyenlerin tercihi şemsiye formundaki bu ön cam güneşliği

7. Aracını güneşten ve zararlı UV ışınlarından korumak isteyenlerin tercihi şemsiye formundaki bu ön cam güneşliği

Kullanımı pratik, saklaması çok kolay.

Kullanmadığınızda yer kaplamadan bagajınızda muhafaza edebilirsiniz.

Boyutları 145x79 cm.

Fiyatı 463 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gönül rahatlığı ile alabilirsiniz, değerinin tam karşılığı, boşuna daha pahalı bir ürün almayın 👍, hangi marka olursa olsun dikkatli kullanıldığında uzun yıllar kullanılabilir.'

Hepsiburada

8. Günde 1 fincan kahvemi içmeden yaşayamam diyenlerin tercihi Kocatepe Türk kahvesi.

8. Günde 1 fincan kahvemi içmeden yaşayamam diyenlerin tercihi Kocatepe Türk kahvesi.

Türk kahvesinin tadına doymak isteyenlerin tercihi.

Colombia ve Rio Minas kahve çekirdeklerinin özenle seçilerek tesislerimizde doğal yöntemlerle kavrulması ve taş değirmenlerde öğütülmesiyle ortaya çıkan bu geleneksel lezzet şöleni Kocatepe Kahve ile evlerinize geliyor. 

500 gramlık Türk kahvesinin fiyatı 135 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Her siparişimde itina ile paketlenip kargolanıyor, teşekkür ederim. Kahveyi indirimde çok uyguna aldım. Kalitesi de güzel. Hiç bir alışverişimde sıkıntı yaşamadım.'

Hepsiburada

9. Pratik temizlikten hoşlananların tercihi Sleepy Easy Clean beyaz sabun katkılı yüzey temizlik havlusu.

9. Pratik temizlikten hoşlananların tercihi Sleepy Easy Clean beyaz sabun katkılı yüzey temizlik havlusu.

Temizliği kesinlikle kolaylaştıran bir ürün. Günlük temizliğinizi hızlı bir şekilde bitirmeniz için ideal.

Kokusu da harika. Klasik ıslak mendiller gibi ıslak ve ince değil o yüzden bir mendil ile büyük bir alanı silebiliyorsunuz. Sildiğiniz yerin ışık hızında kuruması da artısı.

Fiyatı 84 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Evde temizlik yaparken uzun zamandır kullanıyoruz. Tüm zeminleri silmede başarılı. Fiyat olarak en uygunu Amazon sağlıyor. Kampanya denk geldi mi daha ucuza da gelebiliyor. Evde anlık temizlik ihtiyacınız için büyük kolaylık. Alın alın stok yapın. Kullanın. Pişman olmazsınız.'

Amazon

10. Düz beyaz sneaker seven kadınların tercihi Skechers D'lites Jungle Adventure modeli olmuş.

10. Düz beyaz sneaker seven kadınların tercihi Skechers D'lites Jungle Adventure modeli olmuş.

Kadın sneakerları içinde en çok satan model kendisi.

Hem şık hem rahat hem de kolay kombinleniyor.

Fiyatı 2372 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Tam numaranızı alabilirsiniz. Beğenmediğim bir detay yok. Oldukça rahat ve şık.'

Amazon
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11. Dikey süpürgeler arasında en çok satan model Philips marka XC8349/01 SpeedPro Max Aqua Plus 8000 serisinin kablosuz dik süpürgesi.

11. Dikey süpürgeler arasında en çok satan model Philips marka XC8349/01 SpeedPro Max Aqua Plus 8000 serisinin kablosuz dik süpürgesi.

Toz, kir ve lekeleri önce süpürüyor sonra siliyor.

Hem ıslak hem de kuru kullanıma uygun.

Süpürgenin miikrofiber bezinin Always Clean kaplaması, her temizlikten sonra bezi mikrop oluşumundan koruyor.

Pırıl pırıl bir evin tadını çıkartmak isteyenlerin tercihi.

Fiyatı 11.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'125 metrekare ev için tek şarj yeterli oluyor, performansı oldukça iyi.'

Amazon

12. Üç Cisim Problemi'nin devam kitabı olan Karanlık Orman haftanın en çok satan kitaplarından biri.

12. Üç Cisim Problemi'nin devam kitabı olan Karanlık Orman haftanın en çok satan kitaplarından biri.

'Karanlık Orman'da yepyeni ve akıl almaz fikirlerle karşılaşacaksınız.'

Üç Cisim Problemi'nin devam kitabı Karanlık Orman ile Dünya'yı bekleyen tehlike giderek yaklaşıyor.

Dört asır sonra Dünya'yı işgal edecek olan Üç Cisimliler'e karşı hazırlıklar tüm hızıyla sürmektedir. Gezegene yolladıkları sophonlarla teknolojinin ilerlemesini engellemeye çalışan bu gelişmiş uygarlığa ve Dünya'da onlarla iletişim halinde olan Üç Cisim Örgütü'ne karşı insanlar son umut olarak Wallfacer Projesi'ni başlatırlar.

İnsanlar, uzak bir galaksiden giderek yaklaşan kıyametlerinden kurtulabilecekler midir?

Fiyatı 284 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Sanırım serinin en beğendiğim kitabı bu oldu diyebiliriz.'

Amazon

Geçen haftanın en çok satanları da burada...

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