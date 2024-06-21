Kumtel Kule Vantilatörden Schafer Termosa: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Tcl Smart Led televizyondan cam silme robotuna. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. En çok hangi vantilatör satılmış? En çok okunan kitap hangisi olmuş? Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

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