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Kumtel Kule Vantilatörden Schafer Termosa: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Kumtel Kule Vantilatörden Schafer Termosa: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 17:52

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Tcl Smart Led televizyondan cam silme robotuna. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. En çok hangi vantilatör satılmış? En çok okunan kitap hangisi olmuş? Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 21 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. TCL 58P635 58" 147 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Google Smart LED TV

1. TCL 58P635 58" 147 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Google Smart LED TV

Yeni bir televizyon almak isteyenlerin tercihi bu hafta bu akıllı televizyon olmuş.

TCL 50P635 50' 4K Ultra HD Google LED TV, görüntü kalitesi ve ses performansı ile öne çıkıyor. Google TV iOS ve Android uygulamaları desteği sayesinde kullanıcı dostu bir deneyim sunan televizyon tam bir fiyat/performans ürünü.

Üstelik bu model sayesinde televizyonunuz her zamankinden daha kullanışlı olacak. Nasıl mı?

Sesinizi kullanarak filmler bulabilir, uygulamaları yayınlayabilir, müzik çalabilir ve TV'yi kontrol edebilirsiniz. Google’a “ne izlemeliyim?” diyerek belirli bir başlık bulmasını, türe göre arama yapmasını veya size özel öneriler sunmasını isteyebilirsiniz. Hatta karşılaşma sonuçlarını öğrenebilir, akıllı ev cihazlarını kontrol edebilir ve daha pek çok fazlasını yapabilirsiniz.

Kaliteyi uyguna almak isteyenler buraya.Fiyatı 19.999 TL.

Ve şu anda sepette ek %5 indirimi mevcut.

Almak isteyenler için burada.

'Tcl pek Türkiye piyasasında bilinmeyen bir marka. Bundan sonra başka bir marka almam fiyat olarak uygun gün ve çok kaliteli bir ürün ayrıca Hepsiburada'ya çok ama çok teşekkür ederim böyle bir kampanya başlattığı için hiç düşünmeden alın.'

Hepsiburada

2. Schafer Kitchenhouse Cam Termos Turuncu

2. Schafer Kitchenhouse Cam Termos Turuncu

Uygun fiyatlı, kaliteli ve kullanışlı bir termos. 1 litrelik olduğu için balkonda çay keyfi için de ideal.

İçi cam olduğu için de oldukça sağlıklı.

İndirimli fiyatı şu anda 199 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Harika bir ürün. Daha önce almış olduğum çelik termostan çok çabuk soğuttuğu için memnun kalmamıştım. İçi cam olan bu ürünü aldım. İçine kaynatıp koyduğum suyu altı saat sonra dökeyim dedim. Sıcaklığını kontrol etmek için elime döktüm nasıl olsa soğumuştur dedim. Ama elim yandı. Yani o derece içinde sıcak kalabiliyor buna çok sevindim. İyi ki almışım. Henüz çayı denemedim ama eminim oda çok uzun süre sıcak kalacaktır. Kesinlikle tavsiye ediyorum gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.'

Hepsiburada

3. Kumtel KTF-258W Kule Vantilatör

3. Kumtel KTF-258W Kule Vantilatör

Klasik vantilatörlerden hoşlanmayanlar için harika bir seçenek.

Hem görüntü olarak şık hem de çok kullanışlı.

Kumtel kule vantilatör, az yer kaplaması ve sessiz çalışmasıyla öne çıkıyor. Üç hız seçeneği ve zamanlayıcı özellikleri sayesinde kullanışlı. Küçük ve orta boy odalar için ideal bir ürün.

Sıcak yaz günlerinde her eve lazım.Fiyatı 1449 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok iyi sessiz ve güçlü kesinlikle çok başarılı tavsiye ediyorum.'

Hepsiburada

4. Chronus Taşınabilir Mini El Fanı

4. Chronus Taşınabilir Mini El Fanı

İster masada çalışırken kullanın ister dışarıda gezerken. Esintinin olmadığı yaz günlerinde sizi rahatlatacak bir ürün.

Kullanıcılar tarafından yüksek hız kademeleri, uzun pil ömrü ve sessiz çalışması ile övgü alan ürün 5000mAh bataryası ve dijital ekranı ile dikkat çekiyor.

Beyaz ve mavi rengi var.

Fiyatı 292 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

5. Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı

5. Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı

10 parçadan oluşan sarı renk masaya koyduğunuzda gününüzü aydınlatacak bir kahvaltı takımı.

Setin içinde 4 adet pasta tabağı, 4 adet reçellik ve 2 adet de sunum tabağı var.

Fiyatı 701 TL ve şu anda sepette ek %21 indirimi var.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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6. Hutt C6 Cam Silme Robotu

6. Hutt C6 Cam Silme Robotu

Bu cam silme robotunun kablosu yeterince uzun olduğu için büyük ve uzun pencereleri sorunsuz bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Güvenlik mekanizması olarak bina içerisinde elektrik kesintisi olması durumunda, 20-30 dakikalık bir yedek pili vardır. Güç geri gelmezse, robotunuzu boşluğa düşmeden önce almak için yarım saatiniz olacağı için endişe duymanıza da gerek kalmayacak.

Fiyatı 12.349 TL ve şu anda sepette %5 indirim fırsatı var.

Almak isteyenler için burada.

'Alman sitelerine girdim araştırdım. Teknik araştırma vs. göre ön plana çıkan bir ürün olduğunu gördüm. Benim ilk deneyimimde temizliğinden çok memnun kaldım.'

Hepsiburada

7. Acıların Hükümdarı Ciltli - Adora Yağmur

7. Acıların Hükümdarı Ciltli - Adora Yağmur

Kitabın içinden karakter kartı ve poster de çıkıyor.

Kargonun da çok hızlı teslim edildiğini kitap kurtları için hemen belirtelim.

Fiyatı 209 TL ve şu anda bu fiyat üzerinden %21 indirimi mevcut.

Almak isteyenler için burada.

'Kitap elime temiz, hasarsız ve hızlı bir şekilde ulaştı. Satıcıya ve kargocuya teşekkür ederim. Ayrıca kitabı almak isteyenlere tavsiye ederim. Kitap elime geldiği anda bitirdim:))'

Hepsiburada

8. Vogue 5586-S W44/87 53-0 Güneş Gözlüğü

8. Vogue 5586-S W44/87 53-0 Güneş Gözlüğü

Uygun fiyata kaliteli gözlük almak isteyenlerin tercihi belli.

Fiyatı 4040 TL ama şu anda %50 indirimden yararlanarak 2020 TL'ye alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

'Bence bu model Hailey Bieber koleksiyonundakinden çok daha güzel. Biraz benziyorlar ama duruşu vs harika. Prada'nın bu sezon denediğim bir modeline inanılmaz benziyor.'

Hepsiburada

9. Dyson V8 Kablosuz Süpürge

9. Dyson V8 Kablosuz Süpürge

40 dakikaya varan çalışma süresine sahip olan Dyson V8, 1 ana temizleme başlığı ve 3 farklı aksesuar ile birlikte geliyor.

Hafifliği ve yüksek çekim gücü ile dikkat çeken bir süpürge. Kullanıcılar, pratikliğinden ve emiş gücünden de son derece memnun. 

Kutu içeriği de aşağıdaki şekilde;

  • Motorbar temizleme başlığı, 

  • Kombinasyon başlığı, 

  • Aralık temizleme başlığı, 

  • Duvar askı ünitesi, 

  • Şarj cihazı. 

Fiyatı 11.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Süpürgenin 2 kademesi var. Düşük kademede 160 m2 evimi rahatlıkla süpürüyorum. Süre tutmadım, ancak düşük kademenin çekişi de güzel ve yeterli. Bir kaç defa evi detaylı bir şekilde komple süpürdüm ve şarjı bitmedi. Yüksek kademede fazla kullanmadım, ancak yüksek kademede şarjı çabuk bitiyor gibi. '

Hepsiburada

10. Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu

10. Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu

Beyaz sabun kokusu seven pratik insanların favorisi.

Beyaz sirke ve karbonat içeren doğal içeriği sayesinde, sık temas edilen yüzeylerde durulama gerektirmeden ve iz bırakmadan temizlik sağlamaya yardımcı olan çok pratik bir temizlik ürünü.

İçinden 100 yaprak çıkıyor. 

Fiyatı 84 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Perwoll Geliştirilmiş Renkli Sıvı Çamaşır Detarjanı

11. Perwoll Geliştirilmiş Renkli Sıvı Çamaşır Detarjanı

Renklilerinizin ilk günkü canlılığını koruması için ihtiyacınız olan deterjan burada.

Geliştirilmiş yenileme etkisi ile renkli giysilerinize bakım yapar ve dokularını güçlendirir.

Fiyatı 172 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Myminibaby Başlangıç Seviye Yüzme Kolluk

12. Myminibaby Başlangıç Seviye Yüzme Kolluk

Annelerin ve bebeklerinin favorisi.

Her tarafı eşit bir yüzme kolluğu olduğu için bebeğinizi koltuk altından destekleyerek suda daima dengede tutar. Tıpkı ebeveynlerin bebeğini kucağına alırken yaptığı gibi... 

Bu kolluk ile bebekler mutlu ve güvende, anne babalar da huzurlu.

Fiyatı 1299 TL.

Almak isteyenler için burada.

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