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Gülümseyin Çekiyorum! Beyazlatıcı Diş Macunlarının En Sevilen Markaları

etiket Gülümseyin Çekiyorum! Beyazlatıcı Diş Macunlarının En Sevilen Markaları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 14:01

Fotoğraf çekilirken, kocaman kahkahalar atarken içiniz rahat olsun. Bembeyaz gülüşler için ihtiyacınız olan diş macunlarını sizin için fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. En etkili beyazlık sağlayan diş macunlarından favoriniz hangisi olacak acaba?

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 24.07.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Opalescence Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu

1. Opalescence Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu

Sadece birkaç kullanımda gözle görülür fark yaratan bir macun.

Bir diş hekimi tarafından geliştirilen Opalescence beyazlatıcı diş macununda ihtiyacınız olan her şey var. Diş minenize nazik, lekelere karşı ise oldukça güçlü.

1 ay içerisinde 2 tona kadar diş rengini açtığı kullananlar tarafından söyleniyor.

100 ml macunun fiyatı 279 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Etkili ve gerçekten beyazlatıyor. 2-3 günde bir kullanmak gerekiyormuş.'

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2. Himalaya Işıltılı Beyazlık Bitkisel Beyazlatıcı Diş Macunu

2. Himalaya Işıltılı Beyazlık Bitkisel Beyazlatıcı Diş Macunu

Parabensiz, florürsüz, bitkisel enzim teknolojisine sahip bir diş macunu.

Bitkisel içeriğe önem verenler için ideal bir seçin olacaktır.

75 ml macunun fiyatı sadece 89 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünün başarılı olduğunu söyleyebilirim bitkisel bazda olması en önemli artısı.'

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3. Arm & Hammer Advance White Beyazlatıcı Diş Macunu

3. Arm & Hammer Advance White Beyazlatıcı Diş Macunu

Kabartma tozunun nazik gücüyle güvenle dişlerinizi beyazlatan macun, Amerika'nın 1 numarası.

Diş minesine zarar vermeyen aşırı beyazlatma gücü için Peroksit ile özel olarak formüle edilen macun, 4 hafta içinde daha beyaz dişlere kavuşmanızı sağlıyor.

75 ml macunun fiyatı  227 TL.

Almak isteyenler için burada.

'En kaliteli ve dişleri en iyi temizleyen diş macunu.'

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4. Marvis Smokers Whitening Mint Beyazlatıcı Diş Macunu

4. Marvis Smokers Whitening Mint Beyazlatıcı Diş Macunu

Sigara içenler için özel olarak formüle edilmiş bir diş macunu.

Zengin kremsi diş macunu, özellikle sigara, yemek ve kahveden kaynaklanan lekeleri gidermeye yardımcı olur. Dişlerinizin doğal beyazlığını ortayı çıkarır. 

Ama elbette sigara içmeyenler de kullanabilir. Hatta kullananlar gayet memnun: 'Ben sigara içmiyorum. Ama tadı çok güzel ve gerçekten beyazlatıyor.'

85 ml macunun fiyatı 271 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kullandığımdan beri temizlik ve ferahlık hissini çok güzel veriyor. Sabah uyandığımda ağızımda hala ferahlık hissediyorum. Diş beyazlatma olarak azcık fark görüyorum fakat kesin karar vermeden önce daha uzun kullanım sağlanmalı.'

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5. Sensodyne Ekstra Beyazlatıcı Diş Macunu

5. Sensodyne Ekstra Beyazlatıcı Diş Macunu

Sensodyne  beyazlatıcı diş macunu, lekeleri çıkararak dişleri beyazlatırken hassas dişlerin neden olduğu diş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur. Çürüğe karşı koruma için florür içeren diş macunu hassasiyete karşı da etkili.

75 ml macunun fiyatı sadece 86 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Dişte oluşan lekeler için ideal işinizi görür.'

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6. White Glo Beyazlatıcı Diş Macunu

6. White Glo Beyazlatıcı Diş Macunu

Özel Ekstra Strength formülasyonu sayesinde yiyecek ve içeceklerin diş minesi üzerinde oluşturduğu renk değişimi ve sararmaları hafifletir. White Glo diş fırçası ve White Glo esnek diş temizleme kürdanı kutu içinde hediyedir.

100 ml macunun fiyatı 362 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Yaklaşık bir hafta içinde dişlerimde bir farklılık fark ettim, hatta belki daha kısa sürede! Normalde beyazlatıcı diş macunu kullandım ama bence bu en üst seviye. Ve tüp oldukça uzun süre gidiyor. Bir şans verirseniz hayal kırıklığına uğrayacağınızı sanmıyorum.'

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7. Splat Blackwood Beyazlatıcı Diş Macunu

7. Splat Blackwood Beyazlatıcı Diş Macunu

Splat diş macunu, etkili beyazlık ve uzun süreli ferahlık sunar. Aktif bileşenlerin kombinasyonu düzenli fırçalama ile plakları çözmeye ve tekrar oluşmasını azaltmaya yardımcı olur. 

75 ml macunun fiyatı 129 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Hem vegan hem kaliteli. Gözü kapalı alın. Farkını göreceksiniz zaten.'

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8. Colgate Optic White Kahve ve Çay Kullanıcıları İçin Beyazlatıcı Diş Macunu

8. Colgate Optic White Kahve ve Çay Kullanıcıları İçin Beyazlatıcı Diş Macunu

Sigara, kahve ve çayın oluşturduğu lekeleri yok etmede oldukça başarılı bir diş macunu.

Artık dişlerinizin beyazlığını korumak için günlük zevklerinizden vazgeçmek zorunda değilsiniz. 

50 ml macunun fiyatı 89 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Tesadüfen denk gelip ilk kez denedim bu ürünü. Ortodontik tedavi gördüğüm için dişlerimin rengi kötü durumda ve bu süreçte onlarca markanın onlarca ürününü deneme şansım oldu günde 4-5 kere diş fırçaladığım için.

Düzenli kullanımda dişlerdeki lekeleri temizliyor ve yüzey temizlendikçe de renk açılıyor. Pahalı markaların gerçekten sadece ismi var. __Amazon bu ürünü çeşitli marketlerden ve sitelerden daha uyguna sattığı için buradan alınmasını öneririm.'

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9. Signal White Now Lekesiz Beyazlık Etkili Leke Giderme Diş Macunu

9. Signal White Now Lekesiz Beyazlık Etkili Leke Giderme Diş Macunu

White-Correct Teknolojisi sayesinde ilk fırçalamadan itibaren anında 3 kat beyazlık sağlayarak diş tonunu düzelten diş macunu, kahve, çay ve sigara kaynaklı zor lekeleri azaltmada oldukça etkili.

Hem anında ve uzun süreli beyazlık yakalanmasında hem de lekelerin giderilmesinde etkili bir macun arayanların tercihi.

75 ml macunun fiyatı 82 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kesinlikle harika. Herkese tavsiye ederim. Öncesince Colgate Optic White Oxygen ürününü kullanıyordum ancak çok bir fark göremedim. Signal White Now Lekesiz Beyazlık ürününü 1 haftadır kullanıyorum ve gerçekten dişlerim bembeyaz.'

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10. İpana 3D White Clinical Mucizevi Işıltı Beyazlık Diş Macunu

10. İpana 3D White Clinical Mucizevi Işıltı Beyazlık Diş Macunu

Beyazlatıcı etkisini birkaç fırçalamadan sonra hissedeceğiniz bir ürün.

İpana 3D White Clinical diş macunu, yüzey lekelerini 4 beyazlatma işlemiyle gideriyor: Yumuşatma, giderme, parlatma ve yeni yüzey lekelerine karşı koruma!

65 ml macunun fiyatı 119 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün jel kıvamında ve nane kokusu baskın, temizleme etkisi de güzel, indirime düştüğü zaman alınır.'

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11. Oral-B Pro 3D White Canlandıran Ferahlık Diş Macunu

11. Oral-B Pro 3D White Canlandıran Ferahlık Diş Macunu

Düzenli kullanımda lekeleri %87'ye kadar giderdiği klinik olarak kanıtlanmış bir macun.

Ferahlatıcı nane tadı da harika hissettiriyor.

75 ml macunun fiyatı 137 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. R.O.C.S. Sensation Whitening Beyazlatıcı Diş Macunu

12. R.O.C.S. Sensation Whitening Beyazlatıcı Diş Macunu

Özel enzim ve granül sistemi ile 1 haftalık kullanım sonrası dişleri 1,5 ton beyazlatır.

Ayrıca florür, SLS ve kimyasal ağartıcılar içermemesi de harika.

100 ml macunun fiyatı 212 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kullanmaya başlayalı birkaç gün oldu ve oldukça memnunum.'

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