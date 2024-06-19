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Erkekler Parfüm Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

etiket Erkekler Parfüm Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 15:04

Kendine özen gösteren beyler ve onlara hediye almak isteyen kadınlar. Bu içerik tam size göre... Ten rengine, mevsime ve tarzınıza göre nasıl parfüm seçmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Erkekler için parfüm seçerken dikkat etmeniz gereken noktaları tek tek yazdık. Kendinize parfüm almadan ya da erkek arkadaşınıza parfüm seçmeden önce içeriğimize mutlaka göz atın. Unutmayın doğru bir parfüm sizi %100 daha çekici kılacaktır.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 19 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Erkekler için mükemmel parfüm hangisi?

Erkekler için mükemmel parfüm hangisi?

Keşke bu kadar kolay olsaydı değil mi? Ama ne yazık ki tek bir mükemmel parfüm yoktur. Herkesin mükemmeli kendine...

Bulunduğunuz iklim, ten renginiz , yaşınız, kişiliğiniz ve yaşam tarzınıza göre mükemmel parfümünüzü siz bulmalısınız.

Bir başkasında çok beğendiğiniz bir koku sizin teniniz için uygun olmayabilir. Bu yüzden kendiniz için en iyi parfümü nasıl bulacağınızı size adım adım anlatacağız.

Aynı şekilde erkek arkadaşınıza, kardeşinize ya da iş arkadaşınıza parfüm hediye etmek istiyorsanız, önerilerimizi göz önünde bulundurarak seçim yaparsanız çok daha doğru bir seçim yapmış olursunuz.

Hava durumu parfüm seçiminde ilk belirleyici olmalıdır.

Hava durumu parfüm seçiminde ilk belirleyici olmalıdır.

Öyle ki ki kışın herkesin çok beğendiği parfümünüz yazın çok ağır kaçacaktır.

Bu sebeple hava sıcakken daha fresh ve hafif kokuları tercih etmeli, soğuk havalarda ise, odunsu baharatlı kokulara öncelik verilmelidir.

Bir örnek vermek gerekirse, kışın yoğun ve kalıcı bir parfüm olan Givenchy Gentleman Reserve Privee'yi tercih edebilirsiniz.

Yaz ayları için ise Nautica Voyage harika bir seçim olacaktır.

'Yaz için daha iyisi var mıdır bilmiyorum ama varsa bile bu fiyata bulmanız imkansız kesinlikle şunu söyleyebilirim ki hiç beklemediğim tarzda bir kokuydu ve gerçekten beklentilerim hepsini baştan yazdırdı bana inanılmaz bir parfüm.'

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Ten rengi parfüm seçimini etkileyen bir diğer önemli faktör...

Ten rengi parfüm seçimini etkileyen bir diğer önemli faktör...

Ten renginiz parfüm seçiminde çok önemli bir rol oynar.

Beyaz tenliler, buğday tenliler ve esmerler için parfüm seçimleri birbirinden farklı olmalıdır. Kendinize en çok yakışan parfümü bulmak için önerilerimizi göz önünde bulundurabilirsiniz.

Türkiye genelinde düşündüğümüzde çoğunluk buğday tenli olduğu için önceliği onlara vermek istedik.

Eğer buğday tenli bir erkeğe parfüm hediye edecekseniz ya da buğday tenli bir erkek olarak kendinize en çok yakışan parfümü bulmak istiyorsanız yapmanız gereken, sıcak, baharatlı notalara sahip parfümler arasında seçim yapmak olacaktır. Orta ya da alt notalarında vanilya ve amber bulunan kokular sizin için nokta atış seçimler olacaktır. Elbette iyi bilinen markaların kaliteli parfümlerinden seçmek de son derece önemli. Evet çok pahalı haklısınız ama kaliteli parfümleri günde 2 fıs kullanacağınız için uzun süre dayanacağını da göz önünde bulundurun.

Gelelim esmerlere... Esmer erkeklere en çok yakışan kokular odunsu ve baharatlı kokulardır. Favori notalarınız, amber, sandal ağacı, misk, bergamot ve vanilya. Esmerlerin tercih edeceği kokunun yoğun olması onlara çok yakışacaktır. Yaz ayları için yine odunsu notaları olan hafif parfümlerden seçim yaparken, kış ayları için daha yoğun parfümleri tercih edebilirsiniz.

Beyaz tenliler ise çiçeksi, meyvemsi ve odunsu kokuları tercih edebilir. Örneğin Carolina Herrera 212 Men, beyaz tenliler için güzel bir seçim olacaktır.

Romantik, maceraperest, gizemli... Siz hangisisiniz?

Romantik, maceraperest, gizemli... Siz hangisisiniz?

Gizemli gözükmek isteyen erkekler için baharatlı odunsu kokular doğru bir tercih olacaktır.

Romantik erkekler için çiçeksi, fresh kokular, maceraperest erkekler için ise çok ağır olmayan baharatlı kokular harika bir tercih olacaktır.

Parfüm seçiminde giyim tarzınız ve kişiliğinizin de önemli bir rolü vardır.

Parfüm seçiminde giyim tarzınız ve kişiliğinizin de önemli bir rolü vardır.

Bir iş adamının kullandığı parfümle, profesyonel basketbolcunun parfümünün aynı olması beklenemez. Bulunduğunuz ortam ve yaşam tarzınıza uygun bir parfüm seçmek doğru olacaktır. 

Bir sporcunun gün içinde kullanacağı parfüm ile gece bir davete giderken kullanacağı parfüm de farklı olmalıdır. Bu sebeple farklı zamanlar için kullanabileceğiniz iki parfümünüz olması yararınıza olacaktır.

İmza parfümünüz elbette olsun ama unutmayın yaz kış, gece gündüz ve gideceğiniz ortama göre arada değişiklik yapmak kesinlikle iyidir.

Her ne olursa olsun parfümünüzü gereğinden fazla sıkmamaya da özen gösterin. Ne kadar güzel olursa olsun, abartı derecede sıkılmış bir parfüm keyiften öte rahatsızlık verecektir etrafınızdakilere...

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Parfümü temiz tene sıkmak da çok önemli elbette.

Parfümü temiz tene sıkmak da çok önemli elbette.

Parfümü kötü kokuyu bastırmak için kullananlar ne yazık ki aslında kötü kokuyu daha da ağır bir hale getirdiklerini çoğu zaman fark etmiyor.

Bu sebeple parfümünüzü mutlaka duş aldıktan sonra temiz bir tene sıkmayı ihmal etmeyin, özellikle yaz aylarında...

Parfüm bir erkek için en güzel aksesuarlardan biridir...

Parfüm bir erkek için en güzel aksesuarlardan biridir...

Mis gibi kokan bir erkek kadar çekici ne olabilir ki?

Siz de önerilerimizden yola çıkarak kendiniz için doğru parfümü buraya tıklayarak bulabilir ve Amazon güvencesiyle satın alabilirsiniz.

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Eğer seçmekte zorlanırsanız, sizin için özenle seçtiğimiz erkek parfüm önerilerine göz atabilirsiniz.

Eğer seçmekte zorlanırsanız, sizin için özenle seçtiğimiz erkek parfüm önerilerine göz atabilirsiniz.

Buradaki listeye tıklayarak sizin için için seçtiğimiz en etkileyici erkek parfümlerine göz atabilir ve bütçenize uygun olan bir tanesini seçebilirsiniz.

Unutmayın doğru bir parfüm sizi %100 daha çekici kılacaktır.

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