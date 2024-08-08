Okula Yeni Başlayacak Çocuklar İçin İlaç Gibi Gelecek İhtiyaç Listesi
Okula Yeni Başlayacak Çocuklar İçin İlaç Gibi Gelecek İhtiyaç Listesi
Okula yeni başlayacak minikleri hem motive etmek hem de okuma yazma hayatına güzel bir başlangıç yapmaları için harika bir liste hazırladık. Kalem kutusu alırken nelere dikkat etmeli? Beslenme çantası nasıl olmalı? Kurşun kalem nasıl seçilmeli? Hepsini tek tek anlattık. Miniklere şimdiden yeni eğitim öğretim yılında başarılar ve elbette siz velilere de okul alışverişinde kolaylıklar diliyoruz. Size yardımcı olmak adına hazırladığımız içerikten de faydalanacağınızı umuyoruz.
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Bu içerik 08.08.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. İlk ihtiyaç rahat taşınabilecek bol gözü olan kullanışlı ve sağlam bir okul çantası.
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2. Eşyaların karışmaması ve kaybolmaması için su geçirmez çocuk isim etiketleri.
3. En az iki gözü olan kullanışlı bir kalem kutusu.
4. Okumayı yazmayı yeni öğrenecek olan mini mini birler için tutması kolay köşeli kurşun kalemler.
5. Çöpü ortalara dökülmesin diye hazneli bir kalemtıraş ve iyi silen bir silgi.
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6. Mavi, kırmızı ve yeşil kalem de ilkokulda çok kullanılıyor. İsterseniz ayrı isterseniz bu şekilde set olarak alınabilir.
7. Kuru boya, pastel boya ve sulu boyadan oluşan bir boyama seti.
8. Komple okul setleri de fiyat olarak çok avantajlı oluyor.
9. Sık sık acıkan miniklerin öğle yemeği ve ara öğünleri için kullanışlı bir beslenme çantası.
10. Ağır kitapları sırtında taşımakta zorlanan minikler için çekçekli okul çantası.
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11. Akıtmayan iyi bir suluk...
12. A4 boy 120 yapraklı kareli ve çizgili defterler.
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