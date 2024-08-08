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Okula Yeni Başlayacak Çocuklar İçin İlaç Gibi Gelecek İhtiyaç Listesi

etiket Okula Yeni Başlayacak Çocuklar İçin İlaç Gibi Gelecek İhtiyaç Listesi

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 18:04

Okula yeni başlayacak minikleri hem motive etmek hem de okuma yazma hayatına güzel bir başlangıç yapmaları için harika bir liste hazırladık. Kalem kutusu alırken nelere dikkat etmeli? Beslenme çantası nasıl olmalı? Kurşun kalem nasıl seçilmeli? Hepsini tek tek anlattık. Miniklere şimdiden yeni eğitim öğretim yılında başarılar ve elbette siz velilere de okul alışverişinde kolaylıklar diliyoruz. Size yardımcı olmak adına hazırladığımız içerikten de faydalanacağınızı umuyoruz.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 08.08.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. İlk ihtiyaç rahat taşınabilecek bol gözü olan kullanışlı ve sağlam bir okul çantası.

1. İlk ihtiyaç rahat taşınabilecek bol gözü olan kullanışlı ve sağlam bir okul çantası.

İlkokula yeni başlayacak çocuklar için elbette görselliği de son derece önemli.

Bu çanta, defterlerin ve kitapların rahatlıkla sığabileceği kadar geniş, aradığını kolayca bulacağı kadar çok cebe sahip ve her kız çocuğunu mutlu edecek kadar tatlı.

Almak isteyenler için görseldeki okul çantası ve birkaç tane daha harika model burada.

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2. Eşyaların karışmaması ve kaybolmaması için su geçirmez çocuk isim etiketleri.

2. Eşyaların karışmaması ve kaybolmaması için su geçirmez çocuk isim etiketleri.

İlkokulda kalemlerden suluğa kadar her şeyi etiketlemek gerektiği için çok fazla sayıda etikete ihtiyacınız olacak.

Üzerine isim yazmakla uğraşmak istemeyenler için bu hazır gelen etiketler çok kullanışlı. Ayakkabı içine, hırkanın içine, suluğun üstüne, cetvele, yapıştırıcıya her yere yapıştırabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

Diğer etiket modellerine bakmak isterseniz onlar da burada.

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3. En az iki gözü olan kullanışlı bir kalem kutusu.

3. En az iki gözü olan kullanışlı bir kalem kutusu.

Öğretmenler genelde en az iki gözü olan kalem kutularını tercih ediyor. Bunun sebebi de tek göz olunca her şeyin çok karışıyor olması ve çocukların bir kalemi ararken çok vakit kaybetmesi.

O sebeple bu tarz bir kalem kutusu okula yeni başlayan çocuğunuz için çok kullanışlı olacaktır.

Almak isteyenler için görseldeki kalem kutusu ve önereceğimiz birkaç model daha burada.

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4. Okumayı yazmayı yeni öğrenecek olan mini mini birler için tutması kolay köşeli kurşun kalemler.

4. Okumayı yazmayı yeni öğrenecek olan mini mini birler için tutması kolay köşeli kurşun kalemler.

Elbette çocuğunuz kalem tutmayı öğrendiyse klasik bir kurşun kalem de tercih edebilirsiniz.

Başlangıçta kalem kutusun koymak için en az 3 tane kalem şart. Çünkü kırılabilir, kaybolabilir ve yedek kalem şart.

İyi bir marka kurşun kalem de çok önemli çünkü ne yazık ki bazı bilinmeyen markalara ait kalemler ile yazı yazmak neredeyse imkansız. Yazdığının okunabilir olması, ucunun kolay kırılmaması kalem seçiminde çok önemli.

Almak isteyenler için görseldeki kurşun kalem ve diğer kurşun kalem modelleri burada.

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5. Çöpü ortalara dökülmesin diye hazneli bir kalemtıraş ve iyi silen bir silgi.

5. Çöpü ortalara dökülmesin diye hazneli bir kalemtıraş ve iyi silen bir silgi.

Kalemtıraşın hazneli olması çok kullanışlı. Böylece kalem açarken her seferinde çöp kovasının başına gitmek zorunda kalmaz ya da masasını kirletmez.

Kalemtıraşın iki boy kalem için kullanılabilir olması da bir avantaj çünkü bazı kalemlerin kalınlığı fazla olabilir, mesela köşeli olanların. 

Bunun yanı sıra iyi silen bir silgi de çok önemli elbette.

Almak isteyenler için görseldeki kalemtıraş ve sizin için seçtiğimiz iyi silgiler burada.

Hepsiburada
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6. Mavi, kırmızı ve yeşil kalem de ilkokulda çok kullanılıyor. İsterseniz ayrı isterseniz bu şekilde set olarak alınabilir.

6. Mavi, kırmızı ve yeşil kalem de ilkokulda çok kullanılıyor. İsterseniz ayrı isterseniz bu şekilde set olarak alınabilir.

Kolay olsun diye, silgi, kalemtıraş ve kalemleri bu şekilde tek seferde set olarak almayı tercih edebilirsiniz.

Ancak silgi, kurşun kalem ve kalemtıraşı ayrı almak isterseniz, kırmızı ve mavi kalemleri ayrı olarak da satın alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

7. Kuru boya, pastel boya ve sulu boyadan oluşan bir boyama seti.

7. Kuru boya, pastel boya ve sulu boyadan oluşan bir boyama seti.

Okula başlarken ihtiyacınız olacak bir diğer şey de boyama kalemleri.

İyi bir markanın setini alarak boya kalemi ihtiyacınızı ekonomik bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Almak isteyenler için görseldeki set ve tek tek almak isteyenler için farklı markaların tekli boyaları da burada.

Hepsiburada

8. Komple okul setleri de fiyat olarak çok avantajlı oluyor.

8. Komple okul setleri de fiyat olarak çok avantajlı oluyor.

İlkokula başlarken genelde istenenler arasında oyun hamuru, tahta kalemi ve yapıştırıcı da bulunuyor.

Bu şekilde toplu bir set alarak tek seferde tüm ihtiyaçlarınızı tamamlayabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

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9. Sık sık acıkan miniklerin öğle yemeği ve ara öğünleri için kullanışlı bir beslenme çantası.

9. Sık sık acıkan miniklerin öğle yemeği ve ara öğünleri için kullanışlı bir beslenme çantası.

Görseldeki çantanın iç kısmı, sadece su geçirmez özelliklere sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda ısıyı koruma ve soğuk koruma yeteneğini artıran ve yiyecekleri taze ve lezzetli tutan çevre dostu PEVA membran malzemeden yapılmıştır.

Çocuğunuzun hoşuna gidecek bir tasarıma sahip olması da bir diğer artısı.

Fiyatı 399 TL.

Almak isteyenler için burada.

Diğer beslenme çantası modellerine bakmak isterseniz onlar da burada.

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10. Ağır kitapları sırtında taşımakta zorlanan minikler için çekçekli okul çantası.

10. Ağır kitapları sırtında taşımakta zorlanan minikler için çekçekli okul çantası.

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, okulda eğer çok fazla merdiven varsa bu tarz çantaların çok daha zorlayıcı olacağıdır. Çekçek mekanizması sebebi ile bu çantalar klasik çantalardan daha ağır olmaktadır. Düz zeminde kullanımı çok rahat olsa da merdiven çıkarken sırta takmak gerekeceği için çocuklar zorlanabilir.

Bu sebeple çantayı, okulunuzun koşuluna göre tercih etmenizde fayda var.

Ayrıca bazı çocuklar okul çantasının ve beslenme çantasının uyumlu olmasını tercih edebilir.

O zaman görseldeki gibi ikili setleri tercih edebilirsiniz.

Fiyatı 1199 TL.

Almak isteyenler için burada.

Tüm çekçekli çanta modellerine bakmak isterseniz onlar da burada.

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11. Akıtmayan iyi bir suluk...

11. Akıtmayan iyi bir suluk...

BPA içermeyen, sızdırmaz kapaklı bu su şişeleri ilkokula yeni başlayacak çocuklar için ideal. Tasarımları da çok tatlı.

Fiyatı 494 TL.

Almak isteyenler için burada.

Tüm suluk modellerine bakmak isterseniz, onlar da burada.

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12. A4 boy 120 yapraklı kareli ve çizgili defterler.

12. A4 boy 120 yapraklı kareli ve çizgili defterler.

Defter elbette en önemli ihtiyaçlardan. Hem kareli hem de çizgili defter ihtiyacınız olacak.

Çocuklar spiralli defterleri çok sevseler de bazı öğretmenler ortalı defter tercih ediyor. Hocanızın seçimini sorarak defter almanız en doğrusu olacaktır.

Görseldeki 120 yapraklı 6 adet defterin fiyatı 120 TL.

Almak isteyenler için burada.

Tüm okul defterlerine bakmak isterseniz onlar da burada.

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