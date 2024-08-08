Okula Yeni Başlayacak Çocuklar İçin İlaç Gibi Gelecek İhtiyaç Listesi

Okula yeni başlayacak minikleri hem motive etmek hem de okuma yazma hayatına güzel bir başlangıç yapmaları için harika bir liste hazırladık. Kalem kutusu alırken nelere dikkat etmeli? Beslenme çantası nasıl olmalı? Kurşun kalem nasıl seçilmeli? Hepsini tek tek anlattık. Miniklere şimdiden yeni eğitim öğretim yılında başarılar ve elbette siz velilere de okul alışverişinde kolaylıklar diliyoruz. Size yardımcı olmak adına hazırladığımız içerikten de faydalanacağınızı umuyoruz.

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Bu içerik 08.08.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.