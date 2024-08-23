Samsung Akıllı Saatten Ucuz Okul Çantasına: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!
Samsung Akıllı Saatten Ucuz Okul Çantasına: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!
Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Elbette en çok satılanlar arasında çok uygun fiyatlı okul çanta setleri ve kırtasiye setleri de var. Ama sadece o kadar mı? Elbette hayır! Akıllı saatten çamaşır makinesine, kek kalıbından bluetooth kulaklığa. Listemiz dolu dolu... Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 23 Ağustos 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Cambridge Polo Club Batik Desenli 3'lü Okul Çanta Seti
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2. Fatih Okul Kırtasiye Seti
3. Grundig GWM 27101D 7 kg 1000 Devir Bluetooth Bağlantılı Çamaşır Makinesi
4. Emsan Wellbake 3'lü Kek Kalıbı Seti
5. HP 255 8GB 512GB SSD Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar
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6. Benetton Kilitli Kapaklı Suluk
7. Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık
8. Samsung Galaxy Watch6 Akıllı Saat
9. Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı
10. Philips XC7040/01 SpeedPro Max Kablosuz Dik Süpürge
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11. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak
12. Taşınabilir Laptop Standı
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