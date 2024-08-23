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Ev Yaşam , Elektronik
Samsung Akıllı Saatten Ucuz Okul Çantasına: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Samsung Akıllı Saatten Ucuz Okul Çantasına: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 02:57

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Elbette en çok satılanlar arasında çok uygun fiyatlı okul çanta setleri ve kırtasiye setleri de var. Ama sadece o kadar mı? Elbette hayır! Akıllı saatten çamaşır makinesine, kek kalıbından bluetooth kulaklığa. Listemiz dolu dolu... Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 23 Ağustos 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Cambridge Polo Club Batik Desenli 3'lü Okul Çanta Seti

1. Cambridge Polo Club Batik Desenli 3'lü Okul Çanta Seti

İndirime giren üçlü çanta seti peynir ekmek gibi satıyor desek abartmış olmayız.

Fiyatı o kadar uygun ki, bu fiyata kalem kutusu almak bile zor. Bu setin içerisinde ise bir okul çantası, bir beslenme çantası ve bir kalemlik bulunuyor.

İlkokul öğrencileri için ideal.

İndirimli fiyatı sadece 249 TL.

Bu fiyata gerçekten kaçmaz.

Almak isteyenler için burada.

'Satıcı çok ilgili tüm sorularıma özenle cevap verdiler. Üründen çok memnun kaldım. Ebatı boyutu çok iyi. Kızım çok sevdi onun mutlu olması beğenmesi bana yeter.'

Hepsiburada

2. Fatih Okul Kırtasiye Seti

2. Fatih Okul Kırtasiye Seti

Yerli malı Fatih marka ürünler hem kaliteli hem de çok uygun fiyatlı.

Fatih'in hazırladığı bu setin içerisinde de yok yok.

Set İçerisindekiler;

*12 Renk Tam Boy Kuru Boya

*12 Renk Tam Boy Sulu Boya

*12 Renk Tam Boy Keçeli Boya

*12 Renk Pastel Boya

*2 Adet Orta Boy Sınav Silgisi

*1 Adet Kalemtraş

*3 Adet Kırmızı Kopya Kalem

*12 Adet (1 Düzine) Mercanlı Kurşun Kalem

Bu kocaman setin fiyatı da sadece 249 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

3. Grundig GWM 27101D 7 kg 1000 Devir Bluetooth Bağlantılı Çamaşır Makinesi

3. Grundig GWM 27101D 7 kg 1000 Devir Bluetooth Bağlantılı Çamaşır Makinesi

Çamaşır makinesini yenilemek isteyenlerin tercihi Grundig marka bluetooth bağlantılı çamaşır makinesi olmuş.

7 kg kapasiteli çamaşır makinesi kullananlar tarafından uzaktan çalıştırabilme özelliği, sessiz çalışması ve ekonomik olması dolayısıyla çok beğeniliyor.

Fiyatı 9999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok araştırdım sonra dedim al yapacak bir şey yok şans dedim ama iyi ki almışım ilk defa bu markayı aldım iyi ki de almışım tüm özellikleri var buhar ve tambur temizleme bluetooth özelliği ayrı bir güzel nerde olursanız makinenize oradan çalıştırabiliyorsunuz sıkma çok sessiz tereddüt etmeden alabilirsiniz.

Hepsiburada

4. Emsan Wellbake 3'lü Kek Kalıbı Seti

4. Emsan Wellbake 3'lü Kek Kalıbı Seti

Evinizin içini mis gibi kokutacak harika kekler yapabileceğiniz bir set.

Emsan'ın bu seti mutfakla arası iyi olanların favorisi.

Fiyatı 399 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok güzeller. Renkleri, büyüklükleri, kalitesi…'

Hepsiburada

5. HP 255 8GB 512GB SSD Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar

5. HP 255 8GB 512GB SSD Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar

HP 255 dizüstü bilgisayar ince ve hafif tasarımı ve büyük ekran-gövde oranı ile mobil çalışma tarzlarına ayak uyduran bir model.

HP'nin geniş dinamik aralıklı (WDR) HD kamerası sanal konferanslarda hem karanlık hem de aydınlık koşullarda en iyi şekilde görünmenizi sağlar.

Tam bir fiyat performans ürünü.

Fiyatı 9999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Tam bir fiyat performans ürünü. İşlemci 6 çekirdek 12 thread. Üstelik benzer seviyedeki intel işlemciler gibi 2 tanesi performans 4 tanesi düşük güçlü değil. 6sı birden performans çekirdeği ve tümünün güç tüketimi düşük.'

Hepsiburada
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6. Benetton Kilitli Kapaklı Suluk

6. Benetton Kilitli Kapaklı Suluk

700 ml kapasiteli suluk bu fiyata gerçekten kaçmaz.

Fiyatta sepette indirimi ile sadece 99 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Rengi ve boyutu çok güzel beğendik. Kullanışlı bir ürün. Üst kısmında kilitleme yeri ve üst kapağını açmak için düğmesi mevcut. Almak isteyenler hemen alabilir.'

Hepsiburada

7. Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık

7. Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Üürn hem ios hem Android uyumlu.

Fiyatı da 699 TL.

Anker Türkiye garantili olduğunun da altını çizelim.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünü kullanmaya başladım özellikle malzeme ve ses kalitesi çok iyi. Kulağa iyi oturuyor ve kolay düşmüyor. Çift kulaklık takıldığında ortam sesi neredeyse gelmiyor. '

Hepsiburada

8. Samsung Galaxy Watch6 Akıllı Saat

8. Samsung Galaxy Watch6 Akıllı Saat

EKG ve tansiyon ölçme özellikleri, yüksek performansı ve uzun batarya ömrü ile öne çıkan bir akıllı saat.

Şu anda indirimde 4999 TL.

Ve bu da son 30 günün en düşük fiyatı.

İhtiyacı olanlar kaçırmasın.

Almak isteyenler için burada.

'Kurcalaması çok zevkli. Type c girişli şarj adaptörü almayı da unutmayın yanında, sadece kablosuz şarj kablosu geliyor. Çocukluğuna dönmek isteyenler için de güzel uygulamalar yükleyebiliyorsunuz.'

Hepsiburada

9. Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

9. Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

Esneklik, yastıklama ve çok yönlülüğe ihtiyaç duyan koşucular için ideal bir spor ayakkabı.

Fırsatlar arasında yer alan ayakkabının fiyatı 1354 TL.

Kullanıcılar 1 numara büyük almanızı tavsiye ediyor.

Fırsatı yakalamak isteyenler için burada.

'Normal giydiğimden 1 numara büyük aldım ve tam oturdu. Tam olarak deneme fırsatım olmadı ama gayet rahat ve konforlu hissi veriyor.'

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10. Philips XC7040/01 SpeedPro Max Kablosuz Dik Süpürge

10. Philips XC7040/01 SpeedPro Max Kablosuz Dik Süpürge

Evine dikey süpürge almak isteyenlerin tercihi bu model olmuş.

Esnek tasarımı sayesinde her yere kolayca ulaşabilirsiniz.

Şarjının da çok iyi dayandığını belirtelim.Fiyatı 7099 TL, burada.

'Çekim gücü enfes toz haznesinde tek bir odada bile dünyanın tozunu hapsediyor. Evimde kedi besliyorum ve gerçekten koltuk başlığı çok güzel çekiyor. Tam şarjla 100 m2 evi süpürdüm birde sildim hala %20 şarj vardı. Silme işleminden sonra iz kalmıyor. Başlıkların hepsi çok yeterli ve her detayı düşünülmüş. '

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11. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak

11. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak

Stanley kalitesi için çok söze gerek yok ama bu termos bardağın rengine bayıldığımızı söylemeden geçemeyeceğim.

Kapasitesi de oldukça büyük tam 1.18 litre.

Sıcak/soğuk tutma kapasitesi de şu şekilde;

  • Sıcak: 7 Saat.

  • Soğuk 11 Saat.

  • Buzlu İçecekler: 48 Saat.

Fırsatlar arasında yer alan pipetli termosun fiyatı şu anda 1699 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Taşınabilir Laptop Standı

12. Taşınabilir Laptop Standı

Fiyatı sadece 189 TL, burada.

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