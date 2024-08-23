Samsung Akıllı Saatten Ucuz Okul Çantasına: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Elbette en çok satılanlar arasında çok uygun fiyatlı okul çanta setleri ve kırtasiye setleri de var. Ama sadece o kadar mı? Elbette hayır! Akıllı saatten çamaşır makinesine, kek kalıbından bluetooth kulaklığa. Listemiz dolu dolu... Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

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