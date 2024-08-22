Kullanışlı ve Sağlam Valizi Bulun: Valiz Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Valiz alırken dikkat edilmesi gereken ilk husus kolay çekilebilir olması. Bunun için de 4 teker olmazsa olmaz. Bu sayede valizinizi 2 teker üzerinde ağırlığını hissederek çekmek yerine 4 tekeri sayesinde yanınızda hafif bir dokunuşla itebilirsiniz.

Bu da yolculuk sonrası yorgun olan bedeniniz için gerçekten kayda değer bir önem taşıyacaktır.

Valizin hava koşullarından etkilenmemesi için su geçirmez olması da oldukça önemli.

Bu valiz hem 4 tekerlekli hem de su geçirmez.

Ölçüleri ise şu şekilde,

Uzunluk: 40 cm

Yükseklik: 66 cm

Genişlik: 26 cm

Ağırlık: 3.84 kg

Fiyatı da 3999 TL, burada.