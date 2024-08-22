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Kullanışlı ve Sağlam Valizi Bulun: Valiz Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

etiket Kullanışlı ve Sağlam Valizi Bulun: Valiz Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 19:04

Valiz alırken dikkat edilmesi gereken ilk husus elbette kolay çekilebilir olması. Bunun için de 360 derece dönebilen 4 teker olmazsa olmaz. Bu sayede valizinizi 2 teker üzerinde ağırlığını hissederek çekmek yerine 4 tekeri sayesinde yanınızda hafif bir dokunuşla itebilirsiniz. Valizin hava koşullarından etkilenmemesi için su geçirmez olması da oldukça önemli. Sağlam ama hafif, uzun yıllar kullanabileceğiniz en iyi valizleri fiyatları ve yorumları ile sizin için listeledik..

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 22.08.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. United Colors of Benetton 14BNT600 Kabin Boy Valiz

1. United Colors of Benetton 14BNT600 Kabin Boy Valiz

Valiz alırken dikkat edilmesi gereken ilk husus kolay çekilebilir olması. Bunun için de 4 teker olmazsa olmaz. Bu sayede valizinizi 2 teker üzerinde ağırlığını hissederek çekmek yerine 4 tekeri sayesinde yanınızda hafif bir dokunuşla itebilirsiniz.

Bu da yolculuk sonrası yorgun olan bedeniniz için gerçekten kayda değer bir önem taşıyacaktır.

Valizin hava koşullarından etkilenmemesi için su geçirmez olması da oldukça önemli.

Bu valiz hem 4 tekerlekli hem de su geçirmez.

Ölçüleri ise şu şekilde,

Uzunluk: 40 cm

Yükseklik: 66 cm

Genişlik: 26 cm 

Ağırlık: 3.84 kg

Fiyatı da 3999 TL, burada.

'Eşime almıştım kabin bagajı olarak rahatlıkla kullanabilmesi için, keşke kendime de alsaymışım o zamanki fiyatıyla. Pişmanım, daha fazla almadığım için.'

Amazon

2. American Tourister Aero Racer Spinner Valiz

2. American Tourister Aero Racer Spinner Valiz

Uçakla seyahat edenler için valiziniz sağlam olması da çok önemli. Sonuçta kimse bagaj bandından kırılmış bir valiz almaktan hoşlanmaz...

Uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz bir valiz arıyorsanız, bu modele göz atabilirsiniz.

Valizin boş ağırlığı 2.90 kg.

Ölçüleri: 40 x 23 x 55 cm Fiyatı 5709 TL, burada.

'Gayet sağlam, kullanışlı, güzel bir valiz, esneyebilme özelliği de bir avantaj. Akşam geç saatte sipariş verdim ertesi sabah Amazon kapıma teslim etti. Sadece fotoğraflarda çok net değil, iç kısımdaki fermuarlı bölme file ile kaplı bilginiz olsun. İlk seyahatten sağlam çıktı :)'

Amazon

3. Eastpak Transit'r 4 S Valiz

3. Eastpak Transit'r 4 S Valiz

360 derece dönen tekerleri sayesinde kolay sürüş sağlayan model, sert valizlerden hoşlanmayanlar için güzel bir seçenek.

Fermuarlı ön cebi ve iç ağ cepli iki adet ana bölmesi bulunuyor.

Fiyatı 5849 TL, burada.

Amazon

4. Samsonite Unisex S'CURE Valiz

4. Samsonite Unisex S'CURE Valiz

Valiz alırken uzun yıllar kullanabileceğiniz kaliteli bir marka almak da çok önemli.

Ne demişler ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Her seyahatte kırılan bir valiz yerine bir defa en iyisini almak bu yüzden çok daha mantıklı.

Samsonite ürün yelpazesindeki en hafif poliproplen valiz de bu model. 

Hem dayanıklı hem de hafif bir valiz arayanlar için ideal seçim.

  • Ebat: 75 x 52 x 31

  • Ağırlık: 4,6 kg

Farklı renkleri de var.

Fiyatı 9349 TL, burada.

'Rengi, iç dizaynı, hafifliği ve kullanım rahatlığı. Tek kelimeyle muhteşem bir valiz, çok beğendim.'

Amazon

5. Vegmann Wave Laptop Bölmeli Kabin Boy Valiz

5. Vegmann Wave Laptop Bölmeli Kabin Boy Valiz

İş için sıklıkla seyahat edenler için çok kullanışlı bir valiz. Kontrolden geçerken laptop ya da tabletinizi kolayca çıkarabilmeniz için bölmesi çok kullanışlı.

Su geçirmez özelliği sayesinde zorlu hava koşullarında bile eşyalarınızı temiz ve kuru tutar. 

Ayrıca hafif ve dayanıklı.

Fiyatı 2890 TL, burada.

'Kabin boy olduğu için uçak içine rahatlıkla alabiliyorsunuz. Dikey açılan kısmı sayesinde de valizinizi ortalığa saçmadan ihtiyacınız olan şarj aleti, kitap, yiyecek gibi şeyleri rahatlıkla alabiliyorsunuz. Almayı düşünenlere kesinlikle tavsiye ederim. Keyifli alışverişler.'

Amazon
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6. United Colors of Benetton 14BNT2100 Kabin Boy Valiz

6. United Colors of Benetton 14BNT2100 Kabin Boy Valiz

Su geçirmez özellikli kumaş valiz hafifliği ile öne çıkıyor.

Kabin valizlerinin de tartıldığını düşünürsek valizin hafif olması da haliyle büyük avantaj sağlayacaktır.

Bu valizin farklı renkleri de var, zevkinize göre seçebilirsiniz.

Fiyatı 3699 TL, burada.

'Hafif ve sağlam görünüyor. Amerika uçuşunda sorunsuz kullanıldı.'

Amazon

7. American Tourister Sea Seeker Spinner Büyük Boy Valiz

7. American Tourister Sea Seeker Spinner Büyük Boy Valiz

Büyük bir valize ihtiyacı olanlar için uzun yıllar boyu kullanabileceğiniz harika bir valiz.

Boyu 80 cm ve ağırlığı sadece 3,60 kg.

Valiz hafif olduğu için, içine çok daha fazla şey koyabilirsiniz.

Şifreli olması, kalitesi ve kolay sürüşü de çok beğeniliyor.

Fiyatı 7529 TL, burada.

'Ürün çok kaliteli. Fiyatı uygun. Hafif. Tekerlekler sağlam. Kilit mekanizması var. Tavsiye ederim.'

Amazon

8. United Colors of Benetton 14BNT2500 Büyük Boy Valiz

8. United Colors of Benetton 14BNT2500 Büyük Boy Valiz

Büyük boy valize ihtiyacı olanlar için Amazon fırsatlarından harika bir valiz.

Ölçüleri 46X75X25 cm ve ağırlığı da sadece 3,83 kg.

360 derece dönebilen 4 tekeri sayesinde sürüşü çok kolay.

Su geçirmez fermuarlı iç bölmesi de mevcut.

Fiyatı 4534 TL, burada.

'Fiyatı çok ucuz ,kalite süper, teslimat çok hızlı, hemen alın bu fiyata piyasada bulamazsınız.'

Amazon

9. NZBZ Vintage Valiz Seti

9. NZBZ Vintage Valiz Seti

Şık retro tasarımı ile tarzına önem verenlerin tercihi.

Kabin boy, orta boy ve büyük boy valizden oluşan bir set. TSA güvenlik sistemine sahip ve oldukça hafif.

Ayrıca bavulun iç kısmı, bagajınızı en iyi şekilde düzenlemek ve güvenceye almak için farklı bölmeler ve cepler ile donatılmış.

Fiyatı 18.602 TL, burada.

Amazon

10. Coral High Kabin Boy Valiz

10. Coral High Kabin Boy Valiz

360 derece dönen tekerleklere sahip olan valiz hem çocuklar hem yetişkinler için uygun çünkü 2 kademeli çekçeki bulunuyor.

Farklı renkleri de var.

Kendi valizini taşımak isteyen çocuklar için ideal seçim.

Fiyatı 1529 TL, burada.

'2-3 günlük iş gezileri için ideal. Küçük durduğuna bakmayın hacmi gayet iyi. Sap mekanizması çok yer kaplamadığı için iki tarafı da rahatlıkla kullanılabiliyor. Tekerlekleri rahatça dönüyor. Yalnızca ürünün çocuk boyu olduğunu bilmekte fayda var. Boyunuz 165 cm üzeriyse sürmekte zorluk çekersiniz.'

Amazon
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11. Guess Antrasit Unisex Orta Boy Çekçekli Kumaş Valiz

11. Guess Antrasit Unisex Orta Boy Çekçekli Kumaş Valiz

Guess marka kumaş valizin ölçüleri 26x68x43 cm.

Şık görünümlü, sürüşü kolay orta boy bir valiz arayanlar için güzel bir tercih.

Fiyatı sepette indirimi ile 6650 TL, burada.

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12. MÇS Polipropilen 4'lü Valiz Seti

12. MÇS Polipropilen 4'lü Valiz Seti

Benim her boy valize ihtiyacım var diyenler için güzel bir fırsat.

Yorumlarında oldukça övülen bir valiz seti.

Hem fiyatı uygun hem de dayanıklı.

Görsel olarak da çok hoş.

Fiyatı 9459 TL, burada.

'Görseldeki gibi geldi. Çok kaliteli çok güzel. Kargo çabuk geldi. Tavsiye ederim. Ayrıca hediye anahtarlık için çok teşekkür ederiz.'

Hepsiburada
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