Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik
Akıllı Saatten Dikey Süpürgeye Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Akıllı Saatten Dikey Süpürgeye Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 20:48

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Samsung soundbar'dan eski televizyonunuzu akıllı televizyona dönüştüren media player'a... Listemiz dolu dolu... Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 08.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player

1. Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player

Sadece 3 adımda kolayca kurulum yapabileceğiniz eski nesil televizyonunuzu akıllı televizyona dönüştürecek olan minik ama işlevsel bir ürün. Tek yapmanız gereken TV'ye bağlanmak, ardından WiFi'ye bağlanmak. Sonra keşfetmeye hazırsınız.

Fiyatı 1262 TL, burada.

'Sony Android TV'im var ancak artık android kısmı çok yavaşlamıştı. Yeni televizyon almayı düşünürken Mi stick'i deneyeyim dedim 1500 liraya beni 30binlik masraftan kurtardı. TV'yi sadece televizyon izlerken kullanıyorum tüm android işleri Mi box üzerinden halloluyor. Tavsiye ederim.'

Amazon

2. Xiaomi Redmi Watch 3 Active Su Geçirmez Özellikli Akıllı Saat

2. Xiaomi Redmi Watch 3 Active Su Geçirmez Özellikli Akıllı Saat

Konuşma esnasında gayet yeterli sese sahip, şarj ömrü çok iyi, ve 100'den fazla egzersiz modu bulunuyor.

Profesyonel optik oksimetre sensörü, sağlığınıza sürekli dikkat ederek kandaki oksijen doygunluğunu algılar ve oksijen seviyesi düşük olduğunda uyarı verir. Buna ek olarak, kalp atış hızını 7/24 izleyerek değişiklikleri hemen gösterebilir. Sağlığınızı her zaman korumak için, kalp atış hızınız yüksek olduğunda uyarılar gönderir.

Bu fiyata bu kadar özellik inanılmaz...

Fiyatı 1029 TL, burada.

'Bence dünya kadar para verip pahalı markalar almanıza gere yok hem ios la hem androidle mükemmel uyumu var bu fiyata kaçmaz hatta abartıyorum ve bu fiyata bedava diyorum.'

Amazon

3. JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

3. JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

57 saate kadar pil ömrü ve hızlı şarj özelliği bulunan hafif, rahat ve kaliteli bir kulaklık.

Fiyatı 1299 TL, burada.

'Ürünün ses kalitesi beklediğimden güzel çıktı açıkçası basın kötü olmasından korkuyordum fakat basları çok temiz veriyor hiç baş ağrısı yapmıyor. Pil ömrü çok uzun, ürünü aldığımdan beri sadece 1 kere şarja taktım. Ayrıca uygulamasından şarjın kaç olduğunu görebiliyorsunuz.'

Amazon

4. Brennenstuhl Primera-Line Yüksek Gerilim Korumalı Priz Adaptörü

4. Brennenstuhl Primera-Line Yüksek Gerilim Korumalı Priz Adaptörü

Başta buzdolabı, bilgisayar, televizyon gibi pahalı elektronik eşyalarınız olmak üzere evinizdeki tüm elektronik cihazlarınızı 13.500A 'ya kadar dalgalı akıma karşı koruyan bir adaptör.

Bir nevi elektronik eşya sigortası olarak bile düşünülebilir.

İndirimli fiyatı 227 TL, burada.

'Elektrikli ve elektronik aletlerin koruyucusu, buzdolabı, televizyon, müzik seti, bilgisayar gibi satın alınması zor eşyalar gibi pahalı ürünlerinizi bu cihazla koruyabilirsiniz. Evdeki bütün prizlere taktım.'

Amazon

5. Samsung HW-C450/TK Soundbar

5. Samsung HW-C450/TK Soundbar

En çok satılan soundbar hoparlör Samsung'un bu modeli.

Cihazdaki uyarlanabilir Sound Lite, sesi seçtiğiniz içeriğe göre optimize etmek üzere ses parçalarını analiz eder. Böylece ne izlerseniz izleyin net ve detaylı ses duyarsınız.

Gece modu ise, gece geç saatlerde izlemek için ideal. Geceleri, özellikle başkaları uyurken bası sıkıştırarak toplam desibeli azaltır.

Fiyatı 5190 TL, burada.

'Ses kalitesi, ses seviyesi, bas ve tiz ses performansları inanılmaz iyi. Fiyatının çok üstü bir cihaz.'

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Philips XC7040/01 SpeedPro Max Kablosuz Dik Süpürge

6. Philips XC7040/01 SpeedPro Max Kablosuz Dik Süpürge

Pratik ve etkili temizlik için ihtiyacınız olan o süpürge!

360 derece emiş başlığı sayesinde: her geçişte tozu ve kiri toplar. Geriye doğru hareket ederken ve evinizin köșelerinde bile performansından ödün vermez.

Akıllı dijital ekranı sayesinde hızı ve pil kullanımını her zaman kolaylıkla görebilirsiniz.

Fiyatı 7469 TL, burada.

'Shaggy halılarımızdan büyük süpürgelerin bile çekemediği kadar pislik çekti. Tam şarjla 150m2 evi iki defa süpürebiliyor. Turboyu seyrek veya hiç kullanmadım, orta seviye işimizi gördü. Erişilebilir ortada bir yere asın ve bütün irili ufaklı süpürgelerden kurtulun.'

Amazon

7. Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

7. Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

Giriş seviyesi bir cihaza göre çok başarılı bir tablet.

Galaxy Tab A9, çoklu görevlerinizde daha az gecikme yaşamanız için 8 GB RAM kapasitesiyle sunuluyor. Dahili 128 GB depolama alanı da tüm yüksek çözünürlüklü videolarınızı, fotoğraflarınızı ve dosyalarınızı depolamak için gerekli alanı sağlıyor. Elbette ekstra alacağınız bir microSD kart ile depolama alanınızı 1 TB’ye kadar artırabilirsiniz. 

Fiyatı 3999 TL, burada.

'Şarjı uzun süre gidiyor: ekran kalitesinin orta düzeyde olmasından dolayı çok enerji harcamıyor. Ayrıca pil konusunda uzun süreli bir cihaz olsun istiyorsanız pil yüzdesini olabildiğince %20'nin altına indirmeyin %80'in üzerine çıkarmayın.'

Amazon

8. SanDisk 64GB Ultra Flair USB 3.0 Flash Bellek

8. SanDisk 64GB Ultra Flair USB 3.0 Flash Bellek

İndirimdeyken kaçırılmayacak bir ürün.

Kullanımı kolay parola koruması sayesinde, bazı dosyalarınızı görebilen kişileri sınırlamanıza izin verir.

İndirimli fiyatı 206 TL, burada.

'Fiyat performans ürün hızlı gönderim hızlı teslimat.'

Amazon

9. Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

9. Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

En güzel kahveleri evinizde ideal sıcaklıkta yapmanıza olanak sağlayan ve tezgah üzerinde de çok şık duran bir kahve makinesi.

Fiyatı 19.799 TL, burada.

'Eğer önceden profesyonel bir makine kullanmamışsanız veya çok kaliteli 3. nesil kahvecilerde takılmamışsanız bu makineden gayet memnun kalacaksınız. Bir eksiklik hissetmeyeceksiniz. Kahve sıcaklığı gayet yeterli. 90 derece vardır çok rahat ki yanlış hatırlamıyorsam 92-98 diyor kitapçığında. Kahve sıcaklığını düşürüp arttırabiliyorsunuz bir tuş kombinasyonu sayesinde. Malzeme kalitesine gelecek olursak gayet yeterli, mutfağınızda da şık duran bir cihaz.'

Amazon

10. Instant Pot Duo 7'si 1 Arada Akıllı Pişirici

10. Instant Pot Duo 7'si 1 Arada Akıllı Pişirici

Çorba, et/güveç, fasulye/biber, buharlı pişirme, pirinç, yemek ısıtma, yavaş pişirme, sıcak tutma, yoğurt yapma, manuel, hızlı pişirme programlarına sahip bir akıllı pişirici.

İndirimli fiyatı 3300 TL, burada.

'Düdüklüye hiç gerek yok bu ürün varsa. Islanmış nohutu 30 dakikada yumuşacık yapıyor ve dağılmıyor. Kuşbaşı eti ete bağlı 20-30 dakika arası yumuşacık oluyor. Yeşil fasulye 7 dakikada yaptı. Tabi bu basınç ayarlamadan sonra geçen süre bunun üstüne sıcaklığa bağlı 10 dakika kadar da basınç ayarlıyor.'

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Philips Hue GO V2 Taşınabilir Akıllı Led Masa Lambası

11. Philips Hue GO V2 Taşınabilir Akıllı Led Masa Lambası

Hue Go taşınabilir akıllı ışığı; yerleşik, şarj edilebilir pili sayesinde istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Bu lambayı seyahate çıkarken yanınıza alabilir, romantik bir akşam yemeğinde masanızı süslemek için kullanabilir veya yaz partilerinizin ortamını canlandırmak için dışarıda kullanabilirsiniz. 2,5 saatlik parlak akıllı aydınlatmanın veya 18 saate kadar Cozy Candle ışık etkisinin keyfini istediğiniz yerde çıkarabilirsiniz.

İndirimli fiyatı 2099 TL, burada.

'Akıllı aydınlatma deyince Philips Hue ve diğerleri diye mutlaka ama mutlaka ayrımı yapmak lazım, Hue ürünleri, renk paleti kalitesi ve bağlantı çeşitliliği açısından beni gayet tatmin ediyor. Binlerce incelemesi olan bu ürüne söylenebilecek bir şey yok, benim tek problemim senelerdir çözülmeyen ve bence Hue'nin tek eksisi olan , bir eğlence alanına 10 dan fazla ışık bağlayamamak, bunu lütfen çözün. Teşekkürler Amazon ve Philips.'

Amazon

12. Xiaomi Akıllı Kamera

12. Xiaomi Akıllı Kamera

Xiaomi akıllı güvenlik kameraları, 1080p Full HD, 360° yatay görünüm ve 108° dikey görünüm desteği ile size çok yönlü net görüntü kayıt deneyimi sunuyor.

Fiyatı 1099 TL, burada.

'Ürünü 3 gündür kullanıyorum kedim için satın aldım. Kesinlikle kullanışlı, şimdilik bir eksiğini görmedim. Ne kadar farklı markalarda daha ucuza daha yüksek çözünürlüğe sahip ürünler görsem de Xiaomi bana her zaman o güveni sağlıyor. Bu yüzden bu ürünü tercih ettim.'

Amazon

Geçen haftanın çok satanları da aşağıda...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın