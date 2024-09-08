Akıllı Saatten Dikey Süpürgeye Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Akıllı Saatten Dikey Süpürgeye Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Samsung soundbar'dan eski televizyonunuzu akıllı televizyona dönüştüren media player'a... Listemiz dolu dolu... Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri.
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Bu içerik 08.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player
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2. Xiaomi Redmi Watch 3 Active Su Geçirmez Özellikli Akıllı Saat
3. JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık
4. Brennenstuhl Primera-Line Yüksek Gerilim Korumalı Priz Adaptörü
5. Samsung HW-C450/TK Soundbar
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6. Philips XC7040/01 SpeedPro Max Kablosuz Dik Süpürge
7. Samsung Galaxy Tab A9 Tablet
8. SanDisk 64GB Ultra Flair USB 3.0 Flash Bellek
9. Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi
10. Instant Pot Duo 7'si 1 Arada Akıllı Pişirici
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11. Philips Hue GO V2 Taşınabilir Akıllı Led Masa Lambası
12. Xiaomi Akıllı Kamera
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