Teknoloji Tutkunları Buraya: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Teknoloji Tutkunları Buraya: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Araç içi kameradan kablosuz klavyeye... Listemiz dolu dolu... Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri.
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Bu içerik 01.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. JBL C100SI Kulak İçi Kablolu Kulaklık
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2. Apple AirTag
3. Samsung Type-C 25 Watt Hızlı Şarj Adaptörü
4. Hb-02 Yüksek Kalite Araç İçi Telefon Tutucu
5. Xiaomi Mi TV Stick Media Player
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6. Duracell Alkalin AAA İnce Kalem Pil (8'li Paket)
7. TP-Link Archer VR400, AC1200 Mbps Modem Router
8. Araç İçi Kamera 70mai A500s Pro
9. Xiaomi 10000 mAh 22.5W Powerbank USB-C Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı
10. Logitech G F310 Kablolu Özel 4 Tuşlu Hassas Gamepad
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11. Logitech MX Master 3S Performans Kablosuz Mouse
12. Logitech Pebble Keys 2 K380s Kablosuz Klavye
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