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Teknoloji Tutkunları Buraya: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Teknoloji Tutkunları Buraya: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 20:46

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Araç içi kameradan kablosuz klavyeye... Listemiz dolu dolu... Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 01.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. JBL C100SI Kulak İçi Kablolu Kulaklık

1. JBL C100SI Kulak İçi Kablolu Kulaklık

JBL C100 kulak içi kulaklık, ergonomik kulaklık yapısı ile günlük kullanımlarda size uyum sağlar. Dahili mikrofonu sayesinde telefon görüşmelerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Ayrıca kontrol tuşu sayesinde şarkılarınız arasında hızlıca geçiş yapma şansına da sahipsiniz.

3.5mm jak ile tüm cihazlarda kullanabilirsiniz.

Fiyatı 349 TL, burada.

'Bu kulaklığa geçtikten sonra senelerce ne berbat kulaklıklar kullanmış olduğumu anladım. Ses kalitesi harika, kulağı asla rahatsız etmiyor. Sizi dünyadan soyutluyor.'

Amazon

2. Apple AirTag

2. Apple AirTag

Apple AirTag'in 'Bul' uygulamasıyla arkadaşlarınızın ve aygıtlarınızın yanı sıra eşyalarınızın da nerede olduğunu görebilirsiniz.

Tek dokunuşla kolay kurulum sayesinde AirTag’iniz iPhone veya iPad’inize anında bağlayabilirsiniz.

Fiyatı 1029 TL, burada.

'Motosikletim çalınırsa diye gizli bir yerine koydum, artık kafam rahat 😀'

Amazon

3. Samsung Type-C 25 Watt Hızlı Şarj Adaptörü

3. Samsung Type-C 25 Watt Hızlı Şarj Adaptörü

Bir önceki modele göre daha küçük olduğu için daha kolay taşınabilir olması artılarından.

Ayrıca bu şarj adaptörü, Type-C USB kablolarla uyumlu cihazlar için 25W’a kadar süper hızlı şarj özelliği sunuyor.

Fiyatı 499 TL, burada.

Amazon

4. Hb-02 Yüksek Kalite Araç İçi Telefon Tutucu

4. Hb-02 Yüksek Kalite Araç İçi Telefon Tutucu

En üst kalite materyallerden üretilen telefon tutucuyu aracınızın havalandırma deliklerine monte edebilirsiniz. Otomatik düğme yardımıyla açılır ve iterek kapanır.

Fiyatı 250 TL, burada.

'Tasarım ve malzeme kalitesi gerçekten çok iyi tavsiye ederim.'

Amazon

5. Xiaomi Mi TV Stick Media Player

5. Xiaomi Mi TV Stick Media Player

Eski nesil televizyonunuzu akıllı televizyona çevirmenin en uygun fiyatlı yolu.

Televizyonunuza bağlayın ve yeni içeriklerin tadını çıkarın.Fiyatı 1499 TL, burada.

'Arkadaşım kullanıyordu tavsiye etti aldım, taktım. Çok güzel çok verimli hiçbir sıkıntı yaşamadan televizyonu Android‘e çevirdim. Üretenlere çok teşekkür ediyorum mükemmel bir ürün.'

Amazon
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6. Duracell Alkalin AAA İnce Kalem Pil (8'li Paket)

6. Duracell Alkalin AAA İnce Kalem Pil (8'li Paket)

Normal koşullarda saklandıklarında kullanılmamış Duracell pilleri 10 yıla kadar yeni ve dolu tutabilirsiniz. Akmaz ayrıca kullanıldığında ömrü de oldukça uzun.

Daha ne olsun. Hem güvenli hem kaliteli.Fiyatı 173 TL, burada.

Amazon

7. TP-Link Archer VR400, AC1200 Mbps Modem Router

7. TP-Link Archer VR400, AC1200 Mbps Modem Router

Archer VR400, 5 GHz bandında 867 Mbps ve 2,4 GHz bandında 300 Mbps dahil olmak üzere 1,2 Gbps'ye kadar birleşik çift bantlı WiFi hızları sağlayarak internet bağlantınızın tüm potansiyelini açığa çıkarır ve çevrimiçi etkinliklerinizdeki gecikmeleri ve arabelleğe almayı ortadan kaldırır.

Fiyatı 1699 TL, burada.

'Bir senedir kullanıyorum, kaliteli, hızlı bir ürün.'

Amazon

8. Araç İçi Kamera 70mai A500s Pro

8. Araç İçi Kamera 70mai A500s Pro

Bu araç içi kamera, trafikteki diğer sürücülerin ani hareketlerini kaydeder. Ayrıca entegre GPS size daha iyi bir hız kontrolü sağlar ve arıza durumunda aracınızın koordinatlarını sağlar. Kameranın kompakt boyutu, sürücünün görüş alanını kısıtlamadan gizli bir kurulum sağlar.

Mükemmel bir kayıt kalitesi olduğunun da altını çizelim.

Fiyatı 2992 TL, burada.

'Görüntü kalitesi güzel. Cep telefonu uygulamasına iyi bağlanıyor ve wi-fi üzerinden görüntü, video aktarabiliyor. Video kesitleri 1-2-3 er dakikalık aralıklar kayıt edebiliyor. 2 günlük deneyimimi yazdım. Önünüzde hareketli cisim varsa ya da şerit değiştirme olduysa sesli uyarıyor.'

Amazon

9. Xiaomi 10000 mAh 22.5W Powerbank USB-C Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı

9. Xiaomi 10000 mAh 22.5W Powerbank USB-C Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı

Xiaomi kalitesi bu üründe de kendini belli ediyor.

Kullanıcıların çok memnun olduğu bir powerbank. İnce, hafif ve hızlı şarj edebilme özelliğine sahip.Fiyatı 617 TL, burada.

'Yani anlatmaya gerek yok. 10.000 belki ağır gelebilir insanlara ama zaten kapasite gereği azıcık ağır da olmalı. Ben beğendim, çoğu üründen kaliteli ve güvenilir.'

Amazon

10. Logitech G F310 Kablolu Özel 4 Tuşlu Hassas Gamepad

10. Logitech G F310 Kablolu Özel 4 Tuşlu Hassas Gamepad

Pürüzsüz kıvrımlar ve lastik kavrama yerleri uzun süre rahat bir şekilde oyun oynamanızı sağlar.

Standart D-padler tek bir dönme noktasına bağlıdır, böylece denetim çok hassas bir hal alır. D-pad, daha iyi yanıt veren dokunma duygusu için dört tuş üzerinde ayrı ayrı kayar.

Tam bir fiyat performans ürünü.

Fiyatı 672 TL, burada.

'Ürünü aldım uzun bir deneyimden sonra yazma gereği duydum gerçekten yıllara meydan okuyan çok kaliteli bir ürün önceki versiyonunu uzun yıllar kullandıktan bunu aldım şimdi de kablosuz olanını almayı düşünüyorum alacaklar hiç tereddüt etmeden alabilir.'

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11. Logitech MX Master 3S Performans Kablosuz Mouse

11. Logitech MX Master 3S Performans Kablosuz Mouse

Ultra hızlı kaydırma özelliği ve ergonomik dizaynı ile çok beğenilen bir mouse. Sessiz tıklama özelliğini de unutmadan belirtelim.

Ayrıca 1 dakikalık USB-C şarj, 3 saatlik kullanım süresi sağlıyor; tam dolum halinde ise 70 güne kadar kullanabilirsiniz.

Fiyatı 3564 TL, burada.

'Bir kere sessiz bir mouse olması mükemmel. Yatay kaydırma tekerini şimdilik pek kullanmıyorum. Dikey kaydırma tekeri ise alıştıktan sonra onsuz yapamayacağınız kadar güzel. '

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12. Logitech Pebble Keys 2 K380s Kablosuz Klavye

12. Logitech Pebble Keys 2 K380s Kablosuz Klavye

Ufak boyutu ile kolay taşınabilen çok işlevsel bir klavye.

Üstelik Fn tuşunu, en çok sevdiğiniz ve kullandığınız uygulamaları anında açmak ve klavye kısayolları atamak gibi günlük işlemler için kişiselleştirebilirsiniz.

Fiyatı 1049 TL, burada.

'Küçüklüğü tam istediğim gibi, çantaya sığıyor. Tuşlar yuvarlak olduğu için elinizin alışması biraz zaman alabilir. İçinde piliyle geldi, bluetooth ile bağlandı, sorunsuz çalışıyor.'

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