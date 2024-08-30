El Yapımı Seramik Kupadan HP Taşınabilir Bilgisayara: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!
El Yapımı Seramik Kupadan HP Taşınabilir Bilgisayara: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!
Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Elbette en çok satılanlar arasında uygun fiyatlı okul çantaları da var. Ama sadece o kadar mı? Elbette hayır! Akıllı saatten kahve makinesine, boxerdan güvenlik kamerasına. Listemiz dolu dolu... Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 29 Ağustos 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Art Wind El Yapımı Yeşil ve Beyaz Seramik Kupa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Karaca Pro Multimax Çok Amaçlı Mutfak Robotu
3. Xiaomi Redmi Watch 3 Active Siyah Akıllı Saat
4. İlk ve Ortaokul Öğrencileri için Yurtdışından Okul Sırt Çantası
5. Regal CM 71000 7 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Schafer Robusta Filtre Kahve Makinesi
7. HP Victus Gaming 16-S0063NT 16GB Freedos 16" FHD Taşınabilir Bilgisayar
8. Sleepy Easy Clean Çamaşır Suyu Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu
9. Opalescence Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu
10. Anthony Jackson Likralı 6'lı Kutu Premium Erkek Boxer
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. TP-Link Tapo C510W, 2K 3MP, Hareket Tespit/Takibi Yapan Güvenlik Kamerası
12. Adel Kırmızı Magazinlik
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın