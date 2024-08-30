El Yapımı Seramik Kupadan HP Taşınabilir Bilgisayara: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Elbette en çok satılanlar arasında uygun fiyatlı okul çantaları da var. Ama sadece o kadar mı? Elbette hayır! Akıllı saatten kahve makinesine, boxerdan güvenlik kamerasına. Listemiz dolu dolu... Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

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