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El Yapımı Seramik Kupadan HP Taşınabilir Bilgisayara: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket El Yapımı Seramik Kupadan HP Taşınabilir Bilgisayara: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 16:01

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Elbette en çok satılanlar arasında uygun fiyatlı okul çantaları da var. Ama sadece o kadar mı? Elbette hayır! Akıllı saatten kahve makinesine, boxerdan güvenlik kamerasına. Listemiz dolu dolu... Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 29 Ağustos 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Art Wind El Yapımı Yeşil ve Beyaz Seramik Kupa

1. Art Wind El Yapımı Yeşil ve Beyaz Seramik Kupa

Kahvesini keyifle içmek isteyenler için.

Çok şık ve büyük bir kupa.

Fiyatı 105 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Beklediğimden büyük geldi sadece geç geliyor aldığımdan 10 gün sonra elime ulaştı.'

Hepsiburada

2. Karaca Pro Multimax Çok Amaçlı Mutfak Robotu

2. Karaca Pro Multimax Çok Amaçlı Mutfak Robotu

Mutfaktaki yeni yardımcınız. Güçlü performansı ve çok yönlü kullanımı ile dikkat çeken bir mutfak robotu. Blender, mikser, rende gibi fonksiyonları gayet başarılı. Çiğ köfte yapmak da bu robotla çok kolay.

Fiyatı 1799 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

3. Xiaomi Redmi Watch 3 Active Siyah Akıllı Saat

3. Xiaomi Redmi Watch 3 Active Siyah Akıllı Saat

Uzun şarj ömrü, sesli görüşme kalitesi ve bildirim özellikleriyle kullanıcılarından övgüler alan bir akıllı saat.

Fiyatı 1251 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Tam istediğim gibi bir saat. Genel olarak telefondaki bildirimleri almak için kullanıyorum. Günde 5-10dk kadar sesli görüşme yaptım. Şarjı 5 günden biraz fazla gitti. Şarj akımı 260mah civarında, %95'i dolduktan sonra da 30mah civarına düşüyor. Pil sıfırdan tam dolumu 1sa 9dk sürdü ve yaklaşık kapasite 286mah çıktı.'

Hepsiburada

4. İlk ve Ortaokul Öğrencileri için Yurtdışından Okul Sırt Çantası

4. İlk ve Ortaokul Öğrencileri için Yurtdışından Okul Sırt Çantası

Bir sürü gözü bulunan çok kullanışlı aynı zamanda da çok sevimli bir çanta.

Fiyatı sepette indirimi ile 581 TL.

Farklı renk seçenekleri de var.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

5. Regal CM 71000 7 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi

5. Regal CM 71000 7 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi

Düşük fiyat yüksek performans denince bu ürün!

Kullanıcıların ürünün sessiz çalışmasını ve yeterli özelliklere sahip olmasını beğeniyor. 

Çocuk kilidi de bulunan makinenin kapasitesi 7 kg.

Fiyatı 8799 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün kesinlikle fiyatının çok üzerinde bir kalitede ve her yönüyle Vestel güvencesinde.'

Hepsiburada
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6. Schafer Robusta Filtre Kahve Makinesi

6. Schafer Robusta Filtre Kahve Makinesi

Kalabalık aileler için ideal.

Schafer filtre kahve makinesinin1,25 ml olan cam hazne kapasitesi sayesinde 10-12 fincanlık servisleri gönül rahatlığı ile yapabilir ve hiçbir sorun yaşamazsınız. Sahip olduğu ısıtıcı taban ile birlikte kahveyi uzun süre boyunca sıcak tutabilir ve kahve keyfinin tadına daha uzun süre varabilirsiniz. 

Fiyatı 999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Mutfak tezgahında en az yer kaplayan, kahveyi harika hazırlayan, su haznesi 10 fincan kahve çıkarabilen, şık, kullanışlı, en önemlisi içinde kendi filtresi olduğu için kağıt kullanmanıza gerek olmayacak müthiş bir makine.'

Hepsiburada

7. HP Victus Gaming 16-S0063NT 16GB Freedos 16" FHD Taşınabilir Bilgisayar

7. HP Victus Gaming 16-S0063NT 16GB Freedos 16" FHD Taşınabilir Bilgisayar

HP Victus Gaming 16-S0063NT, güçlü oyun performansı, etkili soğutma sistemi ve kaliteli klavyesi ile öne çıkan bir model.

Tam bir fiyat performans ürünü, bu yüzden çok satılmasına şaşırmamak lazım.

Fiyatı 29.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün inanılmaz arkadaşlar, hele ki benim gibi 5 6 yıllık laptoplardan geçtiyseniz (Dell, Lenovo) basar geçer. SSD işini çok güzel yapıyor saniye içinde açılıp tak diye kapanıyor , oyun için almadım açıkçası fakat zaten diğerlerinin yorumlarında da görürsünüz canavar. Bir defa laptop ısınmıyor, Denecek bir şey yok, 30k bandına en iyi ve sessiz laptop.'

Hepsiburada

8. Sleepy Easy Clean Çamaşır Suyu Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu

8. Sleepy Easy Clean Çamaşır Suyu Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu

Kullan at özelliği ile ev temizliğinde büyük kolaylık sağlayan temizlik havluları gerçekten çok kullanışlı.

İçeriğindeki beyaz sirke, karbonat ve mavi çam kokusu ile yaşam alanlarınızın her köşesinde size hem ekstra hijyen hem de mis gibi bir temizlik sunar.

Fiyatı 72 TL, burada.

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9. Opalescence Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu

9. Opalescence Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu

Bembeyaz dişler, keyifli gülüşler için ihtiyacınız olan diş macunu.

1 ay içerisinde 2 tona kadar diş rengini açar. Yüksek kaliteli benzersiz silika karışımı yüzey lekelerini aktif olarak çıkarır.

Fiyatı 279 TL, burada.

Amazon

10. Anthony Jackson Likralı 6'lı Kutu Premium Erkek Boxer

10. Anthony Jackson Likralı 6'lı Kutu Premium Erkek Boxer

Alan beylerin kalitesinden ve rahatlığından çok memnun olduğu bir ürün.

Fiyatı 479 TL, burada.

'Ürünler çok başarılı, bu zamana kadar aldığım en iyi boxerlar diyebilirim. Bisiklet kullanırken bile giyiyorum herhangi bir aşınma yırtılma olmadı. Kalıpları ve lastikleri salma yapmıyor. Bedeninize göre veya daha rahat etmek için bir beden büyük alabilirsiniz. En kısa zamanda yine alışveriş yapacağım. Hakkıyla işini yapan firmalar görmek harika.'

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11. TP-Link Tapo C510W, 2K 3MP, Hareket Tespit/Takibi Yapan Güvenlik Kamerası

11. TP-Link Tapo C510W, 2K 3MP, Hareket Tespit/Takibi Yapan Güvenlik Kamerası

Etraftaki her şeyi yakalamak için 360° yatay ve 130° dikey görüş aralığı sağlar.

2K çözünürlüğe sahip kameranın tam renkli gece görüşü bulunuyor.

Fiyatı 1799 TL, burada.

'Teknik detay verebilecek bilgim yok ancak bir dış kamerada istediğim tüm özelliklere sahip. Kurulumu ve kullanımı benim gibi teknolojiyle arası olmayan biri için bile çok kolay.'

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12. Adel Kırmızı Magazinlik

12. Adel Kırmızı Magazinlik

OKullarda kırtasiye listesinde istenen ürünlerden olduğu için en çok satanlar listesine girmesine şaşırmadıklarımızdan.

Kaliteli ve uygun fiyatlı.

Gönül rahatlığı ile alabilirsiniz.

Fiyatı indirimde 98 TL, burada.

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