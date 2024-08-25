Haftanın En Çok Satın Alınan Elektronik Ürünleri Burada!
Haftanın En Çok Satın Alınan Elektronik Ürünleri Burada!
Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Akıllı saatten diz üstü bilgisayara, Air Fryer'dan güvenlik kamerasına. Listemiz dolu dolu... Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri.
'Bu içerik iş birliği içeriyor.'
*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
Bu içerik 25.08.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Lenovo IdeaPad 1 16GB 512GB SSD Freedos 15.6" Taşınabilir Bilgisayar
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2. Apple iPad 10.Nesil 256GB 10.9" Wi-Fi Tablet
3. Claw's Nexus Air V1 Kablosuz Gaming Mouse
4. Dark Freezer X123 Fixed Rgb Fanlı Kule Tipi Soğutucu
5. Mercusys ME30 Dual-Band Wi-Fi 5 Menzil Genişletici
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6. Philips HD9867/90 Premium Airfryer XXL Fritöz
7. Kiwi KSPG-4812 Otomatik Kahve ve Baharat Öğütücü
8. Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Adaptör
9. Xiaomi Akıllı Kamera C200
10. Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat
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11. JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık
12. Duracell Alkalin AA Kalem Pil, 10’lu Paket
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