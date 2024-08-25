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Elektronik , Ev Yaşam
Haftanın En Çok Satın Alınan Elektronik Ürünleri Burada!

etiket Haftanın En Çok Satın Alınan Elektronik Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 20:25

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Akıllı saatten diz üstü bilgisayara, Air Fryer'dan güvenlik kamerasına. Listemiz dolu dolu... Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 25.08.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Lenovo IdeaPad 1 16GB 512GB SSD Freedos 15.6" Taşınabilir Bilgisayar

1. Lenovo IdeaPad 1 16GB 512GB SSD Freedos 15.6" Taşınabilir Bilgisayar

Lenovo Ideapad 1, ince ve hafif tasarımı, hızlı performansı ve iyi batarya ömrü ile öne çıkan bir model.

Fiyat performans açısından kullanıcılarından tam not alan bir laptop.

Fiyatı 13.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'En ucuz ve en performanslı ürünlerden birisi. Oyun için bu laptop'u kullanmazsam bile Minecraft'ta 160FPS'e sahip oluyorum. Fan sesi de yok .Basit ve orta işlemler için ideal. Windows'u kurmak çok kolay ve sizin için Windows 11'i öneriyorum. Ancak laptopun bazen fan sesi duyulur ama çoğu zaman duyulmaz. Genel olarak çok hızlı ve alınır bir laptop.'

Hepsiburada

2. Apple iPad 10.Nesil 256GB 10.9" Wi-Fi Tablet

2. Apple iPad 10.Nesil 256GB 10.9" Wi-Fi Tablet

Yeniden tasarlanmış bu iPad ile yapacaklarınız hayal gücünüzün de ötesinde.

Pil ömrü de güçlendirilmiş, ister çizim yapın ister oyun oynayın.

Her türlü performansına bayılacağınız bir tablet.

Gümüş renginin fiyatı şu anda indirimde 20.175 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün gerçekten harika. Beklentimi karşıladı. 1. Nesil kalem ile uyumlu değil. USB-c kalem aldım onunla %100 uyumlu anında bağlandı. Alacaklara küçük bir tavsiye.'

Hepsiburada

3. Claw's Nexus Air V1 Kablosuz Gaming Mouse

3. Claw's Nexus Air V1 Kablosuz Gaming Mouse

20 milyon tıklama ömrüne sahip olduğu için uzun yıllar keyifle kullanabileceğiniz ergonomik bir mouse.

Fiyatı 679 TL ve bu son 30 günün en düşük fiyatı.

Almak isteyenler için burada.

'Oyun piyasasına tekrar döneyim dedim ve açıkçası bütçem kısıtlı ve en mantıklı parçalarla PC'mi tekrar topladım. Mouse için bu üründe karar kıldım. Kablo karmaşası istemediğim için çok mantıklı oldu ama yeri geliyor kablo ile de kullanabiliyorsunuz. Bayağı fonksiyonel alet.'

Hepsiburada

4. Dark Freezer X123 Fixed Rgb Fanlı Kule Tipi Soğutucu

4. Dark Freezer X123 Fixed Rgb Fanlı Kule Tipi Soğutucu

İşlemciler için buz gibi bir çözüm.

Dark mühendis ekibinin tasarladığı Intel ve AMD işlemciler için kolay montajlı, yüksek performanslı ve Ryzen serisi ile tam uyumlu, doğrudan temaslı işlemci soğutucusu.

Dark Freezer X123, Direct Contact (doğrudan temaslı) 4 ısı borusunun yüksek ısı iletim kabiliyetini tamamlayan 44x alüminyum kanatlara ve PWM kontrollü 120mm'lik sessiz Fixed RGB LED'li fana sahip. Fırtınalar koparan yüksek performansa Dark Freezer X123 ile kavuşun, böylece hem işlemcinizi soğutun hem de kasanıza renk katın!

Fiyatı 509 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bende en az 20 derece fark yarattı. Mx4 macun ile kullanıyorum çok iyi soğutması var. Daha 60 dereceyi görmedim.'

Hepsiburada

5. Mercusys ME30 Dual-Band Wi-Fi 5 Menzil Genişletici

5. Mercusys ME30 Dual-Band Wi-Fi 5 Menzil Genişletici

Bu ürünün çift bant hızı ile wifi kapsama alanınızı kolayca arttırabilirsiniz.

İhtiyaç duyduğunuz her yerde yüksek hızlı genişleyen WiFi'nin keyfini çıkarabilirsiniz.

Fiyatı 759 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün istediğim şekilde ve 2 gün içinde elime ulaştı. Kurulumu gayet kolay 3 yolu var. Ben modemin Wps tuşuna basıp sonra genişleticinin tuşuna basarak eşleştirme yaptım. Daha sonra istediğim odaya taktım. Takmadan önce hız testinde 46 olan download değeri taktıktan sonra 105 e çıktı. İnternet hızı evin her yerinde genelde aynı değere ulaştı.'

Hepsiburada
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6. Philips HD9867/90 Premium Airfryer XXL Fritöz

6. Philips HD9867/90 Premium Airfryer XXL Fritöz

Sağlıklı kızartmalar, içi sulu dışı çıtır tavuklar için vazgeçilmeziniz olmaya aday bir model.

Fiyatı indirimde 4249 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Eşime hediye olarak aldım çok beğendi. Almadan önce ben de çok araştırdım Philips’in bu modelinde karar verdim gayet güzel ve şık duruyor. XXL 9867 modeli 7.3 litre 1.4 kilo kapasitesi var. 9650 modeliyle tek farkı smart sensing teknolojiye sahip olması yani içine konulan malzemeyi tanıyıp süreyi ve ısıyı otomatik olarak ayarlaması. Bu özellikten dolayı fiyatının bu kadar pahalı olması iyi değil ama alacak olanlar bunu göz önünde bulundursun en az 3 bin fark var. Ayrıca paketin içinden aksesuar falan çıkmıyor onlar çıksa iyi olurdu ama onları da ayrı sipariş vermek gerek.'

Hepsiburada

7. Kiwi KSPG-4812 Otomatik Kahve ve Baharat Öğütücü

7. Kiwi KSPG-4812 Otomatik Kahve ve Baharat Öğütücü

Bu öğütücü, kahve çekirdekleri ve keten tohumu gibi malzemeleri ince öğütme konusunda oldukça başarılı. Fiyat-performans açısından kullanıcılar tarafından çok beğenildiğinin de altını çizelim.

Fiyatı 524 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Aynı ürünü yurt dışındaki evimde de kullandığım için burada da aynısını söyledim. Ürün gayet güzel öğütüyor. Her ne kadar katalogda herhangi bir bilgi bulunmasa da espresso için 30 saniye Türk kahvesi için 60 saniye öğütmeniz lazım. Kesinlikle tavsiye ederim. Satıcıya teşekkürler.'

Hepsiburada

8. Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Adaptör

8. Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Adaptör

Yüksek kaliteli ve uzun ömürlü. Küçük boyutu sayesinde taşıması da kolay.

Aynı anda 2 cihazı şarj edebiliyor. iPhone, Android, iPad, MacBook ve tabletler, dizüstü bilgisayarlar ile uyumlu.

Uyumlu olduğun modellerin tam listesi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Fiyatı 399 TL, burada.

'Apple orijinal şarj cihazı yerine Spigen marka tercih ettim hem ufak hem daha kaliteli modeli çok beğendim hem kendime aldım hem başka arkadaşlarıma aldırdım.'

Amazon

9. Xiaomi Akıllı Kamera C200

9. Xiaomi Akıllı Kamera C200

Gece görüşü gayet yeterli olan, özellikle bebek veya evcil hayvanı olan evler için ideal bir kamera.

Fiyatı 969 TL, burada.

'Evde evcil hayvanımız sebebiyle aldık hareket ettirmek ve kullanmak gayet kolay. Biz memnun kaldık. Görüntü kalitesi de gayet yeterli tavsiye ederim.'

Amazon

10. Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat

10. Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat

200'den fazla kadran ile temayı istediğiniz şekilde ayarlayabileceğiniz bir model.

Ultra geniş ve yanardöner ekran, mesaj bildirimlerinden egzersiz verilerine kadar her şeyi anında görüntülemenizi sağlayan net ve çarpıcı bir görüntüleme özelliğine sahip.

Fiyatı da 1099 TL, burada.

'Akıllı saat gayet güzel fiyatına göre çok uygun konuşma özelliği en uygun özelliği şarjı 12 gün gidiyor diyorlar ortalama 10 falan gider.'

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11. JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

11. JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

57 saate kadar pil ömrü ve hızlı şarj özelliği bulunan rahat bir kulaklık.

Fiyatı 1449 TL, burada.

'Ben kızım için aldım ve oldukça memnunuz. Fiyat performans ürünüdür. Müzik sesinden çok iyi anlayanlar için çok daha pahalı üst düzey ürünler gerekir.'

Amazon

12. Duracell Alkalin AA Kalem Pil, 10’lu Paket

12. Duracell Alkalin AA Kalem Pil, 10’lu Paket

Duracell Alkalin AA Kalem pil seti, güvenilir ve uzun ömürlü güç sunarak tüm cihazlarınızın kesintisiz çalışmasını sağlar. Bu 10’lu paket, yüksek performans gerektiren elektronik cihazlardan oyuncaklara kadar geniş bir yelpazede kullanılabilir. 

Uygun fiyatı ile en çok satanlarda!

Fiyatı 209 TL, burada.

'Güçlü ve güvenilir enerji kaynağı arayanlar için bu pil setini şiddetle tavsiye ederim.'

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