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Bakımına Düşkünler Buraya! İşte Haftanın İndirimli Kozmetik Ürünleri

etiket Bakımına Düşkünler Buraya! İşte Haftanın İndirimli Kozmetik Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 15:55

Amazon fırsatları arasında indirimi ile en çok ilgi gören ürünleri sizin için tek tek listeledik. Organik diş macunundan vücut yağına, kaş kirpik bakım serumundan güneş kremine... Listemiz dolu dolu. Eksiklerinizi indirimden tamamlamak için hemen içeriğimize göz atın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 28.08.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Chicco SPF 50+ Güneş Kremi

1. Chicco SPF 50+ Güneş Kremi

Paraben, pheonoxyethanol ve alkol içermeyen bitki özlü bir güneş kremi.

Hassas ciltler için de uygun.İndirimli fiyatı 179 TL, burada.

'Ürün hızlıca, sorunsuz, paketi açılmamış şekilde geldi, kremin kendi tüpünde de güvenlik bandı tarzı bir şey var tamamen kapalı ve sağlamdı. Açıp elimin üzerinde denedim kıvamı ve kokusu da normal, zaten kokusu yok parfümsüz.'İndirimli diğer kozmetik ürünleri görmek için tıklayın.

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2. BIC Soleil Click Sensitive 1 Gövde & 2 Başlık Kadın Tıraş Bıçağı

2. BIC Soleil Click Sensitive 1 Gövde & 2 Başlık Kadın Tıraş Bıçağı

Yedek bıçaklarıyla satılan kadın tıraş bıçağı, plastik tüketimini azaltmak için %30 geri dönüştürülmüş plastikten gövdeye sahip.

Kadınlar için özel olarak tasarlanmıştır.

Kayganlaştırıcı bant, ekstra pürüzsüz kayganlık için nemlendirici özellikli Aloe Vera ve E vitamini ile zenginleştirilmiştir

Fiyatı şu anda 127 TL, burada.

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3. Tereson El,Ayak ve Koltuk Altı Terleme Düzenleyici Solüsyon

3. Tereson El,Ayak ve Koltuk Altı Terleme Düzenleyici Solüsyon

Tereson aşırı terlemeyi önlemeye karşı özel olarak geliştirilmiş etkili bir sprey antiperspiranttır. Koltuk altı, ayak ve el terlemelerinde kullanım için idealdir.

Fiyatı şu anda sadece 79 TL, burada.

'İnanılmaz bir ürün 1 kullanımda bile teri kesti, alüminyum içerdiği için ben sadece çok terleyen bel bölgeme kullandım direkt etki gösterdi.'İndirimli diğer kozmetik ürünleri görmek için tıklayın.

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4. Arifoğlu Gül Vücut Yağı

4. Arifoğlu Gül Vücut Yağı

Doğal içeriklerden üretilmiş olan bu vücut yağı, cildinizi nemlendirir ve besler.

Fiyatı 275 TL, burada.

'Bu fiyata alabildiğim için çok mutluyum. 20ml fiyatının biraz üstüne 100 ml ürün süper :) saçıma kullanıyorum ve kollarıma sürüyorum mis gibi kokuyor. Çok teşekkür ederim.'

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5. Arifoğlu Organik Hindistan Cevizi Yağı

5. Arifoğlu Organik Hindistan Cevizi Yağı

Doğal içeriklerden üretilmiş olan bu vücut yağı, cildinizi nemlendirir ve besler. Kaşın telli saçlar için de kullanılabilir.

Fiyatı şu anda 175 TL, burada.

'İndirimde yakalarsanız mutlaka alın. Farklı markalardan aldığım ürünlerle karşılaştırdığımda memnun kaldım.'

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6. Himalaya Neem Ve Nar Özlü Florürsüz Organik Diş Macunu

6. Himalaya Neem Ve Nar Özlü Florürsüz Organik Diş Macunu

Mis gibi ferah bir his bırakan, florürsüz, kimyasal içermeyen temiz içerikli bir diş macunu.Fiyatı indirimde 185 TL, burada.

'Bitkisel olması ve gerçekten dişleri temizlemesi çok güzel. Başka marka aldığım bitkisel macunda sanki hiç fırçalamamışım gibi bir his oluyordu bu macunda temizliği hissediyorsunuz.'İndirimli diğer kozmetik ürünleri görmek için tıklayın.

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7. Medela Purelan Lanolin Göğüs Ucu Kremi

7. Medela Purelan Lanolin Göğüs Ucu Kremi

Purelan anneler ve bebekleri için güvenlidir, katkı maddeleri, koruyucular, koku veya tat maddeleri içermez ve emzirmeden önce çıkarılması gerekmez.

Ayrıca sadece göğüs ucu değil, çatlamış dudaklar ve kuru, hassas ciltler için de kullanılabilir olduğu için çok yönlüdür.

İndirimli fiyatı 305 TL, burada.

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8. CYB Complete Your Body Multivitamin

8. CYB Complete Your Body Multivitamin

* Takviye ürünleri, doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Vitaminler, mineraller ve eser elementlerden oluşan bir kombinasyon içeriyor.

60 tablet doktorun bilgisi dahilinde kullanmak isteyenler için 2 ay boyunca yeterli olacaktır.

Fiyatı 150 TL, burada.

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9. Pi&Go Oral B Şarjlı Diş Fırçası Saklama Kabı

9. Pi&Go Oral B Şarjlı Diş Fırçası Saklama Kabı

Dayanıklı, çevre dostu, su geçirmez, sağlıklı plastik malzemeden üretilmiştir. Saklama kabı arkasındaki hava delikleri diş fırçanızı kuru, temiz ve sağlıklı tutar.

İndirimli fiyatı 125 TL, burada.

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10. Arifoğlu Kaş Kirpik Bakım Yağı

10. Arifoğlu Kaş Kirpik Bakım Yağı

Kaş ve kirpiklerinize bakım yaparak uzatıp gürleştiren bir yağ.

Hassas bir göz yapınıza varsa kirpiklerinize kullanırken dikkatli olmanız önerilir. Her ne kadar bitkisel içerikli de olsa hassas gözlerde yaşarma etkisi yapabilir.

Fiyatı 140 TL, burada.

'Sadece gece kullanıyorum Kaşlarım için süper iyi geldi.'

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11. BIC Hybrid 3 Extra Life 1 Sap & 12 Yedek Başlık Erkek Tıraş Bıçağı

11. BIC Hybrid 3 Extra Life 1 Sap & 12 Yedek Başlık Erkek Tıraş Bıçağı

Bu uzun ömürlü erkek tıraş bıçağı setin içerisinde tam 12 adet yedek kartuşu bulunuyor.

Hassas açı oluşturma ve manevra için derin çıkıntılı uzun kavisli sapı, daha iyi kontrol için ise oynar başlığı bulunuyor.

Fiyatı 169 TL, burada.

Amazon

12. Chicco Sensitive Bebek Çamaşır Deterjanı

12. Chicco Sensitive Bebek Çamaşır Deterjanı

Süper konsantre, renklendirici içermeyen formülü lekeleri çıkarır, ve kötü kokuları uzaklaştırır, böylece bebeğinizin kıyafetleri temiz ve mis kokulu kalır.

Fiyatı 274 TL, burada.

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