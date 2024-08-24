Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları!
Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları!
Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu hafta en çok satılan ve en çok okunan kitapları fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...
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Bu içerik 24.08.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Havala - Murat Ağırel
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2. Çalınan Dikkat: Neden Odaklanamıyoruz? - Johann Hari
3. Puslu Kıtalar Atlası - İhsan Oktay Anar
4. Aşkımız Eski Bir Roman: Kurbanı Öldüren Kendi Tutkusudur Bazen... - Ahmet Ümit
5. Sırça Fanus - Sylvia Plath
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6. Nörolojik: Beynin Mantıksız Davranışlarımızın Ardındaki Gizli Mantığı - Eliezer J. Sternberg
7. İnsan Olmak - Engin Geçtan
8. Beni Asla Bırakma - Kazuo Ishiguro
9. Söyleme Bilmesinler - Şermin Yaşar
10. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh
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11. Hyunam-Dong Kitabevi - Hwang Bo-Reum
12. Beni Gözünüzde Büyütmeyin! - Gülse Birsel
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