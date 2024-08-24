Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları!

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 19:55

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu hafta en çok satılan ve en çok okunan kitapları fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 24.08.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Havala - Murat Ağırel

1. Havala - Murat Ağırel

Haftanın en çok satan kitabı karşınızda.

Fiyatı 137 TL.

İncelemek isteyenler için burada.

Amazon

2. Çalınan Dikkat: Neden Odaklanamıyoruz? - Johann Hari

2. Çalınan Dikkat: Neden Odaklanamıyoruz? - Johann Hari

Aydınlatıcı bilgilerle dolu ve okuması kolay, farkındalık yaratacak bir kitap.

Gazeteci yazar Johann Hari, son yıllarda bir şeylere odaklanmakta ne kadar zorlandığını fark ettiğinde suçu önce kendisinde aramış. Ama sonra aslında çoğu insanın aynı sorundan muzdarip olduğunu görmüş. Böylece meseleyi araştırmaya, uzmanlarla görüşmeye başladığında çok daha derin ve kapsamlı nedenlerin söz konusu olduğunu keşfetmiş. Çalınan Dikkat'te Hari bu nedenleri detaylarıyla ele almanın yanı sıra, dikkatimizi geri kazanmanın yollarına kafa yoruyor.

Fiyatı 176 TL, burada.

'Özellikle internet telefon neslinin okuması lazım, Güzel detaylı ve açıklayıcı bilgilerle dolu.'

Amazon

3. Puslu Kıtalar Atlası - İhsan Oktay Anar

3. Puslu Kıtalar Atlası - İhsan Oktay Anar

Türkçe edebiyatta yeni ve pırıltılı bir yazar...

Geçmiş üzerine, dünya hali üzerine, düşler ve “puslu kıtalar” üzerine bir roman.

17. yüzyıl Osmanlısında, İstanbul’da geçen fantastik bir roman.

Fiyatı 141 TL, burada.

'Tavsiye üzerine okudum ve oldukça da keyif aldım. Yazarın diğer kitaplarını okumak isterim.'

Amazon

4. Aşkımız Eski Bir Roman: Kurbanı Öldüren Kendi Tutkusudur Bazen... - Ahmet Ümit

4. Aşkımız Eski Bir Roman: Kurbanı Öldüren Kendi Tutkusudur Bazen... - Ahmet Ümit

Polisiye ile iç içe bir aşk romanı.

Aşk hiçbir zaman masum değildir. Petersburg’un soğuğundan, İstanbul’un sıcağına gelen bir Rus bilim insanı. İstihbarat servislerini birbirine düşürecek kadar gizemli bir kayboluş. Mutluluğu ararken kendini ölümün kıyısında bulan çaresiz bir âşık...

En zevkli anlar kanlı gerçeklere dönüşebilir…

Cinayetleri çözmek için sadece aklından ve deneyimlerinden değil, yaralı yüreğinden de güç alan Başkomiser Nevzat, belki de en çok bu yüzden ayrılıyor benzerlerinden, belki de en çok bu yüzden seviliyor, okunuyor ve hatırlanıyor. 'Aşkımız Eski Bir Roman', onun bu zorlu serüveninde yepyeni bir halka...

Fiyatı indirimde 83 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ahmet Ümit hayranlarını şaşırtmayacak kadar iyi bir yapıt olmuş yine👍'

Amazon

5. Sırça Fanus - Sylvia Plath

5. Sırça Fanus - Sylvia Plath

Yeniden düzenlenmiş bir klasik... Kadınlar üzerine yazılmış harika bir yapıt.

Kitap severlerin kütüphanesine eklemek isteyeceği bir parça.

Sylvia Plath'ın kendi yaşamından yola çıkarak kaleme aldığı ve ilk kez 1963 yılında, ölümünden bir ay önce, başka bir isim altında yayımlatmayı başarabildiği Sırça Fanus, o günün olduğu kadar bugünün insanının da metropol yaşamındaki yabancılaşmasını anlatan modern bir klasik haline gelmiştir. 20. yüzyıl Amerikan edebiyatının melankolik prensesi Sylvia Plath'ın başyapıtının, ölümünün ve kitabın yayımlanışının 50. yılında, gözden geçirilmiş baskısı karşınızda.

Fiyatı 115 TL, burada.

'Daha önce hiç böyle duygular hissetmemiştim... Düşündükçe içim burkulur hala, canım Sylvia'm.'

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Nörolojik: Beynin Mantıksız Davranışlarımızın Ardındaki Gizli Mantığı - Eliezer J. Sternberg

6. Nörolojik: Beynin Mantıksız Davranışlarımızın Ardındaki Gizli Mantığı - Eliezer J. Sternberg

Beynimiz algımızdaki boşlukları neden ve nasıl doldurur? Körler halüsinasyon 'görebilir' mi? Zihin 'kasımızı' kasarak fiziksel performansımızı artırabilir miyiz? Farkında olmadan gördüğümüz şeyler ruh halimizi ve kararlarımızı nasıl etkiler? Sahte anılar nereden gelir? Uzaylılar tarafından kaçırıldığını ya da doğaüstü varlıklarla temas kurduğunu iddia eden insanlar gerçekte ne yaşar? Neden kendimizi gıdıklayamayız? Hipnozla cinayet işlenebilir mi? Zihin 'parçalandığında' ne olur? Nörolog Eliezer Sternberg, beynimizin bilinçli ve bilinçdışı düzeyde algılarımızı işleyerek anlamlı bir yaşantı oluşturmak için nasıl canhıraş uğraştığını açıklarken bu ve benzer ilginç sorulara detaylı bilimsel yanıtlar sunuyor.

Fiyatı 187 TL, burada.

'Kitap konu konu yaşanan vakalar üzerinden beynin mantığını anlatıyor. Ne çok ayrıntı var ne de çok basit bir kitap. Lise seviyesindeki herkes okuyup anlayabilir. Çevirisi iyi gibi beni rahatsız etmedi.'

Amazon

7. İnsan Olmak - Engin Geçtan

7. İnsan Olmak - Engin Geçtan

Ülkemizin yetiştirdiği en önemli düşünürlerden ve psikiyatristlerden olan Engin Geçtan, 1983 yılında kaleme aldığı İnsan Olmak kitabında okurların hem kendileriyle hem de diğer kişilerle ve hayatla yüzleşme sürecine katkı sağlıyor. İnsan Olmak kitabını henüz okumadıysanız daha da geç kalmayın. Hemen sepetinize ekleyin.

Fiyatı 101 TL, burada.

'Bu kitabı okuduğum zaman hayata bakış açım değişmişti ve kendimi gördüğüm satırlarda beni şaşırtarak ağlattı. Öyle bir kitap ki insana kendini açıyor, terapiste gitmişim de sanki tuttuğu notları bana okuyor izlenimine kapılıyorsunuz. Herkesin kendinden bir şeyler bulacağı ve okumakla kendine iyilik edeceği başucu kitabıdır zannımca. Hâlâ arada açıp okurum.'

Amazon

8. Beni Asla Bırakma - Kazuo Ishiguro

8. Beni Asla Bırakma - Kazuo Ishiguro

Yayımlandığı yıl Time dergisi tarafından İngilizce yazılmış en iyi 100 roman listesine alınan Kazuo Ishiguro'nun 'Beni Asla Bırakma' isimli kitabı yıkıma götüreceğini bile bile kendi kaderini kabullenenlere odaklanıyor.

Fiyatı 85 TL,, burada.

'Kitabı tanıdığım en iyi edebiyatçı çok kıymetli biri sayesinde aldım. Bence kesinlikle okunur akıyor neredeyse bir günde bitirdim zaten.'

Amazon

9. Söyleme Bilmesinler - Şermin Yaşar

9. Söyleme Bilmesinler - Şermin Yaşar

Evlenip aynı çatı altında yaşıyorlar diye karı koca olur mu insanlar?

Aynı ana babadan oldular diye birbirlerine sahiden kardeş olur mu çocuklar?

Yıllar kalbini dağlasa da içlerindeki o kor söner mi aşıkların?

Şermin Yaşar, Söyleme Bilmesinler'de, kalabalık bir ailenin ilk bakışta sıkı örülmüş gibi görünen nakışlarını ilmek ilmek çözüyor. Hem de roman kahramanlarına ayrı ayrı söz hakkı vererek yapıyor bunu.

Fiyatı 119 TL, burada.

'Tesadüfen okuduğum bir hikaye oldu. Ama beni benden götürdü. Okumamın üzerinden 3 ay geçti, hala arada aklıma gelmekte. Türk aile yapısına yönelik gerçekçi bir hikaye. Bir solukta okunabiliyor tavsiye ederim.'

Amazon

10. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

10. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Aylardır çok satanların ilk 3'ünden düşmeyen kitap elbette yine karşımızda.

Hala okumayanlar için burada.

Fiyatı da sadece 90 TL.

'Bazen insanlar çevresinden bir motivasyon bekler. Bir adım atmanız için destekleyici bir söz, bir cümle ya da davranış. İşte bu kitap çevrenizden beklediğiniz o hareketten daha fazlasıyla sizi destekliyor. Doktora yapmak için çok uğraş verdiğim bir dönemde okudum. Kitapta yazarın dediği her şeyi yerine getirdim ve doktora yapayım ya da yapamayayım fark etmez kendimi daha iyi hissediyorum. Bu yüzden kitabı yazana da kitabı basan yayın evine de hatta satın alan kendime de teşekkür ediyorum. Gerçekten soğuk bir kış gününde içimi ısıtan bir çay, sıcak havada içimi ferahlatan soğuk bir şerbet gibiydi bu kitabı okumak. Tavsiye ederim.'

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Hyunam-Dong Kitabevi - Hwang Bo-Reum

11. Hyunam-Dong Kitabevi - Hwang Bo-Reum

Okudukça daha çok okuma hissi uyandıran, bazen durağan bazen heyecanla akıp giden bir kitap.

Fiyatı 149 TL, burada.

'Kitap gerçekten de mükemmel. Bunu yazarın yazma biçimi iyi olduğundan ya da edebi olarak değerli olduğundan demiyorum. Mükemmel çünkü boşlukta hissettiğiniz zamanlarda yalnız olmadığınızı, etrafınıza bakmanızı ve rahatlamanız gerektiğini hatırlatıyor. Günümüzün yoğun temposunda bunlar kolaylıkla unutabildiğimiz unsurlar haline gelebiliyor ve bizi yalnızlığa, sıkıntıya düşürüyor. Kitap bunu başka yazarlardan ve bir sürü insanın bakış açısını, yaşadıkları olayları anlatarak okuyucuya çok güzel bir şekilde aktarıyor. Hayatınızla ilgili ne yapacağınızı bilemediğiniz bir zamandaysanız bu kitabı okumanızı kesinlikle öneririm.'

Amazon

12. Beni Gözünüzde Büyütmeyin! - Gülse Birsel

12. Beni Gözünüzde Büyütmeyin! - Gülse Birsel

Keyifli bir kitap arıyorsanız işte o bu elbette hala okumadıysanız.

Sevgili Gülse Birsel demiş ki: 'Aklıma gelenlere kendi kendime güleceğime, dedim anlatayım da hep beraber gülelim.'

Okumaya değer, çünkü hayat gülmeye değer...

Fiyatı 122 TL, burada.

'Zaten her işini çok severim. Çok eğlenceli, kahkaha atarak okuduğum, dili ustaca kullanmasıyla mest olduğum tatlı mı tatlı bir anlatım. Tespitleri de süper nokta atışı.'

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın