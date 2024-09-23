Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Arşa Çıkan Nail Art Fiyatlarına İnat En Havalı Takma Tırnak Modelleri

etiket Arşa Çıkan Nail Art Fiyatlarına İnat En Havalı Takma Tırnak Modelleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 19:45

Sade tırnaklardan mı hoşlanıyorsunuz? Yoksa taşlı parlak tırnakları mı tercih edersiniz? Belki de tercihiniz üç boyutlu nail artlardan yana... Ya da her sezon konsept tırnakları tercih ediyorsunuz. Hiç fark etmez. Çünkü listemizde en sadesinden en abartısına en güzel takma tırnakların hepsi var. Evde tırnaklarınızı yenilemek için sabırsızlanacaksınız. Haydi başlayalım o zaman!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 23.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Dalgalı Badem Model Nail Art Takma Tırnak Seti

1. Dalgalı Badem Model Nail Art Takma Tırnak Seti

Sonbahara yakışacak bir model.

Sade, abartıdan uzak ama kaliteli bir görünüm.

Fiyatı 250 TL.

Dalgalı Badem Model Nail Art Takma Tırnak Seti

Hepsiburada

2. Nail Art Noktalı Pudra Badem Takma Tırnak

2. Nail Art Noktalı Pudra Badem Takma Tırnak

Her mevsim sadelikten yana olan kadınların çok seveceği bir model.

Her kıyafetle uyum sağlayan, her ortama yakışacak bakımlı ve şık tırnaklara sahip olmak artık çok kolay.

Fiyatı 229 TL.

Nail Art Noktalı Pudra Badem Takma Tırnak

Hepsiburada

3. Bordo Renk Lüks 3D Kristal Taşlı Takma Tırnak

3. Bordo Renk Lüks 3D Kristal Taşlı Takma Tırnak

Sonbahar ve kış ayları için iddialı ve havalı bir takma tırnak seti.

Benim olayım ışıltıdır diyen kadınların çok beğeneceği bir set olduğu kesin.

Ekstra uzun modeliyle çok da dikkat çekici. O sebeple nişan, düğün gibi eventlerde kullanmak için de ideal.

Fiyatı 959 TL.

Bordo Renk Lüks 3D Kristal Taşlı Takma Tırnak

Hepsiburada

4. Protez Swarovski Kristal Taşlı Ayak İçin Takma Tırnak Seti

4. Protez Swarovski Kristal Taşlı Ayak İçin Takma Tırnak Seti

Yaz bitse de bakımlı ayaklarla gezmeyi sevenler için harika bir set.

Hem şöyle düşünelim, dünyanın bazı yerlerinde hala yaz. Kim bilir... Bakımlı ayaklarınız belki hayal ettiğiniz yerlere gitmenize ön ayak olur.

Fiyatı 349 TL.

Protez Swarovski Kristal Taşlı Ayak İçin Takma Tırnak Seti

Hepsiburada

5. Lüks Kristal Taşlı Stiletto Model Nail Art Takma Tırnak Seti

5. Lüks Kristal Taşlı Stiletto Model Nail Art Takma Tırnak Seti

Gelinlere çok yakışacak bir tırnak seti.

Sadece gelinlere özel değil elbette. Nude tırnak seven ama ışıltıdan vazgeçemeyenler için de ideal bir takma tırnak.

Işıltılı ama bir o kadar da zarif.

Fiyatı 889 TL.

Lüks Kristal Taşlı Stiletto Model Nail Art Takma Tırnak Seti

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Siyah Lüks Kristal Taşlı Parlak Desenli Ekstra Uzun Takma Tırnak

6. Siyah Lüks Kristal Taşlı Parlak Desenli Ekstra Uzun Takma Tırnak

Siyah tırnak kış aylarının gözdesi. Bir de lüks taşlarla bezenince ortaya harika bir sonuç çıkmış.

Oldukça iddialı ve şık bir tasarım.

Fiyatı 959 TL.

Siyah Lüks Kristal Taşlı Parlak Desenli Ekstra Uzun Takma Tırnak

Hepsiburada

7. Kırmızı Renk Lüks Parlak Kristal Taşlı Ayak Takma Tırnak Seti

7. Kırmızı Renk Lüks Parlak Kristal Taşlı Ayak Takma Tırnak Seti

Ayak tırnaklarına en çok yakışan renklerden biri şüphesiz ki bordo.

Zarif taşlarla süslenmiş bu takma tırnak setinin içinde 24 adet tırnak, tırnak törpüsü ve takma tırnak yapıştırıcısı bulunuyor.

Fiyatı 789 TL.

Kırmızı Renk Lüks Parlak Kristal Taşlı Ayak Takma Tırnak Seti

Hepsiburada

8. Pembe Ombre Desenli 100'lü Takma Tırnak Seti

8. Pembe Ombre Desenli 100'lü Takma Tırnak Seti

Ombre tırnaklar her zaman favorim olmuştur.

Simsiyah giyindiğiniz bir günde tırnaklarınızla kendinize renk katmak için bu set harika bir seçim olacaktır.

Üstelik fiyatı da çok uygun ve içinden 100 adet tırnak çıkıyor.

Fiyatı 109 TL.

Pembe Ombre Desenli 100'lü Takma Tırnak Seti

Hepsiburada

9. Halloween (Cadılar Bayramı) Desenli Tırnak Çıkartmaları

9. Halloween (Cadılar Bayramı) Desenli Tırnak Çıkartmaları

Takma tırnak bana göre değil diyorsanız, bu tırnak çıkartmaları tam size göre olabilir. Çünkü uygulaması oldukça pratik.

Cadılar Bayramı için harika bir set. Hem 31 Ekim'e ne kaldı ki? Hazırlıklı olmakta fayda var.

Fiyatı 181 TL.

Halloween (Cadılar Bayramı) Desenli Tırnak Stickerları

Hepsiburada

10. El Yapımı Tekrar Kullanılabilen 3D Takma Tırnak

10. El Yapımı Tekrar Kullanılabilen 3D Takma Tırnak

Bu tırnaklarda sıvı yapıştırıcılar yerine cilt dostu yapışkanlar tercih edildiği için çocuklarınız da  güvenle kullanabilirler.

Cilde ve tırnaklara zarar vermeyen çift taraflı yapıştırıcılarla güvenle tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Setin içerisinde bulunanlar şu şekilde:

⭐️ Seçtiğiniz tırnak seti

⭐️ 24 adet çift taraflı yapıştırıcı bant

⭐️ 1 adet Kristal çubuk (manikür çubuğu)

⭐️ 2 adet Alkollü temizleme mendili

⭐️ 1 adet Mini törpü

Fiyatı 499 TL.

El Yapımı Tekrar Kullanılabilen 3D Takma Tırnak

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Yılbaşına Özel Nail Art'lı Takma Tırnak Seti - Limited Edition -

11. Yılbaşına Özel Nail Art'lı Takma Tırnak Seti - Limited Edition -

Yılbaşına özel bu sevimli tırnaklara sahip olmayı kim istemez ki?

Sepette indirimli fiyatı 927 TL.

Yılbaşına Özel Nail Art'lı Takma Tırnak Seti

Hepsiburada

12. Kendinden Yapışkanlı Üç Boyutlu Tırnak Çıkartmaları

12. Kendinden Yapışkanlı Üç Boyutlu Tırnak Çıkartmaları

Üç boyutlu tırnak fikri hoşunuza gittiyse bu tırnak çıkartmalarına da göz atabilirsiniz.

Uygulaması çok kolay ve görüntüsü harika.

Birbirinden farklı bir sürü sticker ile yaratıcılığınızı kullanarak harikalar yaratabilirsiniz. Sonra da tırnaklarınızdaki 3 boyutlu çiçekleri keyifle izleyebilirsiniz.

Fiyatı 570 TL.

Kendinden Yapışkanlı Üç Boyutlu Tırnak Çıkartmaları

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın