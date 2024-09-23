Arşa Çıkan Nail Art Fiyatlarına İnat En Havalı Takma Tırnak Modelleri
Arşa Çıkan Nail Art Fiyatlarına İnat En Havalı Takma Tırnak Modelleri
Sade tırnaklardan mı hoşlanıyorsunuz? Yoksa taşlı parlak tırnakları mı tercih edersiniz? Belki de tercihiniz üç boyutlu nail artlardan yana... Ya da her sezon konsept tırnakları tercih ediyorsunuz. Hiç fark etmez. Çünkü listemizde en sadesinden en abartısına en güzel takma tırnakların hepsi var. Evde tırnaklarınızı yenilemek için sabırsızlanacaksınız. Haydi başlayalım o zaman!
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Bu içerik 23.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Dalgalı Badem Model Nail Art Takma Tırnak Seti
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2. Nail Art Noktalı Pudra Badem Takma Tırnak
3. Bordo Renk Lüks 3D Kristal Taşlı Takma Tırnak
4. Protez Swarovski Kristal Taşlı Ayak İçin Takma Tırnak Seti
5. Lüks Kristal Taşlı Stiletto Model Nail Art Takma Tırnak Seti
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6. Siyah Lüks Kristal Taşlı Parlak Desenli Ekstra Uzun Takma Tırnak
7. Kırmızı Renk Lüks Parlak Kristal Taşlı Ayak Takma Tırnak Seti
8. Pembe Ombre Desenli 100'lü Takma Tırnak Seti
9. Halloween (Cadılar Bayramı) Desenli Tırnak Çıkartmaları
10. El Yapımı Tekrar Kullanılabilen 3D Takma Tırnak
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11. Yılbaşına Özel Nail Art'lı Takma Tırnak Seti - Limited Edition -
12. Kendinden Yapışkanlı Üç Boyutlu Tırnak Çıkartmaları
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