Arşa Çıkan Nail Art Fiyatlarına İnat En Havalı Takma Tırnak Modelleri

Sade tırnaklardan mı hoşlanıyorsunuz? Yoksa taşlı parlak tırnakları mı tercih edersiniz? Belki de tercihiniz üç boyutlu nail artlardan yana... Ya da her sezon konsept tırnakları tercih ediyorsunuz. Hiç fark etmez. Çünkü listemizde en sadesinden en abartısına en güzel takma tırnakların hepsi var. Evde tırnaklarınızı yenilemek için sabırsızlanacaksınız. Haydi başlayalım o zaman!

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Bu içerik 23.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.