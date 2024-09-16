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Son Dönemin Trendi! Stanley'den Contigo'ya En Çok Satan Pipetli Termos Modelleri

etiket Son Dönemin Trendi! Stanley'den Contigo'ya En Çok Satan Pipetli Termos Modelleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 12:05

İçeceklerinizi saatlerce sıcak ya da soğuk tutma kapasitesine sahip olan, son dönemin gözdesi pipetli termos bardakları fiyatları ve kullanıcı yorumları ile sizin için derledik. En çok satılan Stanley pipetli termos bardaktan tutun, ışıl ışıl taşlı termos bardaklara... Listemizde herkese göre bir ürün var. Küçük boy ya da büyük boy, rengarenk ya da sade. Bakalım sizin favoriniz hangisi olacak?

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 16 Eylül 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt

1. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt

Pipetli termoslar arasında en çok satılan model ve renk bu.

Özellikleri ise şu şekilde.

  • Kapasite: 1,18Lt.

  • Ağırlık: 635 gr.

  • Sıcak: 7 Saat. Soğuk 11 Saat. Buzlu İçecekler: 48 Saat.

Fiyatı 1699 TL.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt

'Rengine bayıldım çok güzel bir pembe 🌸 QR kodunu okutup garantisini yaptım. Hemen suyumu doldurdum buz gibi tuttu asla ısınma olmadı ☺️ Aşırı damlatmıyor ama tabi çantaya konmaz pipetli bir ürün olduğu için bunu bilerek aldım zaten benim için sorun olmadı. Piyasada ki fiyatların altında aldığım için mutluyum teşekkürler Amazon.✨'

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2. Sigg Helia 0,45LT Kapasiteli Pipetli Çelik Termos

2. Sigg Helia 0,45LT Kapasiteli Pipetli Çelik Termos

Bu termos, soğuk içecekleri 17 saat soğuk tutarken, sıcak içecekleri de sıcaklığını kaybetmeden 3 saat koruyabilir. Sigg Helia ayrıca bir cam pipet ve temizleme fırçası ile birlikte gelir. Böylece tek kullanımlık plastik pipetlerden tamamen kurtulabilirsiniz,

Fiyatı indirimde 1405 TL.

Farklı renk seçenekleri de var.

Sigg Helia 0,45LT Kapasiteli Pipetli Çelik Termos

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3. Muggïe 1L Kapasiteli Kulplu ve Pipetli Termos

3. Muggïe 1L Kapasiteli Kulplu ve Pipetli Termos

Pipet ve sapı sayesinde sürüş sırasında veya spor yaparken rahatça kullanabilirsiniz.

Birinci sınıf 18/8 paslanmaz çelikten üretilmiştir ve BPA içermez.

Fiyatı 685 TL.

Muggïe 1L Kapasiteli Kulplu ve Pipetli Termos

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4. Agh Life Pipetli Paslanmaz Çelik Termos Kupa

4. Agh Life Pipetli Paslanmaz Çelik Termos Kupa

Renkleri harika!

Ayrıca kolay taşıma için çoğu araç ve bisiklet bardak tutucusuna uyar. 

Kapağı, taşıma sırasında dökülmeyi önler.

Kolay temizlik için pipet fırçası ve fincan fırçası da yanında geliyor.

Fiyatı 543 TL.

Agh Life Pipetli Paslanmaz Çelik Termos Kupa

Amazon

5. NymphFable Tavus Kuşu Desenli Kapaklı ve Pipetli Termos Bardak

5. NymphFable Tavus Kuşu Desenli Kapaklı ve Pipetli Termos Bardak

paslanmaz çelikten üretilen termos bardak BPA içermez, kurşunsuz ve uzun ömürlüdür.

Çift duvarlı vakum izolasyonu bardağın dış duvarlarına ısı aktarımını önler ve içeceğin sıcak veya soğuk kalmasını sağlar.

Fiyatı 298 TL.

NymphFable Tavus Kuşu Desenli Kapaklı ve Pipetli Termos Bardak

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6. Joycabin Pipetli Termos Bardak

6. Joycabin Pipetli Termos Bardak

1250 ml kapasiteli renkleri ve tasarımı ile göz alan bir termos bardak.

Fiyatı 896 TL.

Joycabin Pipetli Termos Bardak

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7. LoFone Pipetli Yalıtımlı Termos Bardak

7. LoFone Pipetli Yalıtımlı Termos Bardak

Kapasitesi 500 ml.

Temizlemesi oldukça kolay ve renk seçenekleri harika.

İçeceklerinizi 4 saate kadar sıcak ve 8 saate kadar soğuk tutar.

Fiyatı sadece 220 TL.

LoFone Pipetli Yalıtımlı Termos Bardak

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8. Qixuer 1,2 litre Kapasiteli Saplı ve Pipetli Termos Bardak

8. Qixuer 1,2 litre Kapasiteli Saplı ve Pipetli Termos Bardak

Kapasitesi 1.2 litre olan termos bardak ister sıcak ister soğuk olsun, bu ürün en sevdiğiniz içecekler için mükemmel yalıtım sağlar.

Fiyatı 475 TL.

Qixuer 1,2 litre Kapasiteli Saplı ve Pipetli Termos Bardak

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9. Lumin Quencher Tumbler 0,89 Litre Termos Bardak

9. Lumin Quencher Tumbler 0,89 Litre Termos Bardak

Aracınızdaki bardak tutucular ile uyumlu olan termos bardak 18/8 paslanmaz çelik gövde ve kapağa sahip. Bpa içermiyor.

5 saat sıcak, 9 saat soğuk 40 saat buzlu tutma özelliğine sahip.

İndirimli fiyatı 400 TL.

Lumin Quencher Tumbler 0,89 Litre Termos Bardak

'Popüler marka termostan hiç bir eksiği yok. Gayet güzel kullanışlı fiyatı da çok uygun.'

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10. Contigo Ashland Chill Termos

10. Contigo Ashland Chill Termos

Çift katmanlı paslanmaz çelik yapısı ve Thermalock teknolojisi ile 24 saate kadar soğuk tutma özelliğine sahip bir termos.

Pipeti toza ve kire karşı koruyan katlanabilen kapak tasarımına sahip.

Fiyatı 2111 TL.

Contigo Ashland Chill Termos

'Çelik olduğundan çocuklarımızın için tercih ettik plastiklere göre daha pahalı ancak sağlıklı. Ağızlığı da oldukça pratik ve kilitleme özelliği de var.'

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11. Riley Joy Kapaklı ve Pipetli Termos Kupa

11. Riley Joy Kapaklı ve Pipetli Termos Kupa

Kapasitesi 900 ml.

Çift duvarlı vakum izolasyonu ve yüksek kaliteli 18/8 paslanmaz çelik sayesinde sıcak içecekler 6 saate kadar sıcak ve soğuk içecekler 24 saate kadar soğuk kalır.

Fiyatı 804 TL.

Riley Joy Kapaklı ve Pipetli Termos Kupa

Amazon

12. Parlak Taşlı Pipetli 500ml Kapasiteli Termos Bardak

12. Parlak Taşlı Pipetli 500ml Kapasiteli Termos Bardak

Parlak, taşlı şeylerden hoşlananların favorisi.

Kapasitesi 500 ml.

Fiyatı 329 TL.

Parlak Taşlı Pipetli 500ml Kapasiteli Termos Bardak

'Göründüğünden çok daha iyi ve sağlam, ayrıca hacmi geniş, üzerindeki taşların ışık yansıtması harika. Çok beğendim çok teşekkür ederim.'

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