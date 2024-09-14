Okumaya Doyamayanların Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları
Okumaya Doyamayanların Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları
Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu hafta en çok satılan ve en çok okunan kitapları fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...
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Bu içerik 14.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh
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2. Cumhuriyet'in İlk Sabahı - Şermin Yaşar & İlber Ortaylı
3. Hayat İmkansız - Matt Haig
4. Aşk ve Öbür Cinler - Gabriel Garcia Marquez
5. Martı Jonathan Livingston - Richard Bach
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6. Momo - Michael Ende
7. Körlük - Jose Saramago
8. Zacharius Usta - Jules Verne
9. Beren ile Luthien - J.R.R. Tolkien
10. Örgütlü Vahşetin Yükselişi: Şiddetin Tarihsel Sosyolojisi - Sinisa Malesevic
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11. Zaman Makinesi - H. G. Wells
12. Zamanın Kokusu: Bulunma Sanatı Üzerine Felsefi Bir Deneme - Byung-Chul Han
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