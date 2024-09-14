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Okumaya Doyamayanların Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Okumaya Doyamayanların Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 08:21

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu hafta en çok satılan ve en çok okunan kitapları fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 14.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

1. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Belli ki hala okumayanlar var çünkü bu kitap aylardır çok satanların zirvesinden düşmedi.

Kuantum düşünce tekniğinin temelinde yer alan Rezonans Kanunu'na göre sizi isteklerinizi gerçekleştirmekten alıkoyan sınırlar yalnızca kalbinizdedir. Pierre Franckh bu kitapta arzularınızı bloke edebilme potansiyeline sahip iç ve dış etkileri nasıl ortadan kaldıracağınızı, hedeflerinize dair pozitif bir imgelemeyi nasıl yapacağınızı, nasıl güçlü rezonans alanı kuracağınızı, düşünce gücünüz ve hislerinizle hayatınızda olmasını istediğiniz değişiklikleri nasıl elde edeceğinizi anlatıyor.

Hala okumadıysanız şimdi tam zamanı.

Fiyatı 94  TL.

Rezonans Kanunu

'Farklı bir bakış açısı kazanmanız yardımcı olacaktır. Kendinizi olumlama ve motive etmek için güzel bir kitap.'

Amazon

2. Cumhuriyet'in İlk Sabahı - Şermin Yaşar & İlber Ortaylı

2. Cumhuriyet'in İlk Sabahı - Şermin Yaşar & İlber Ortaylı

Çocuk edebiyatımızın üretken ve sevilen yazarlarından Şermin Yaşar, bizi şerbetçi bir çocuğun gözünden Kurtuluş Savaşı yıllarına götürüyor. 

Fiyatı 97 TL.

Cumhuriyet'in İlk Sabahı

'3.sinifa giden kızım için aldım. Mükemmel... Bütün çocukların kitaplığında bulunması gereken bir kitap...'

Amazon

3. Hayat İmkansız - Matt Haig

3. Hayat İmkansız - Matt Haig

Dünya çapında çok okunan Gece Yarısı Kütüphanesi'nin yazarından umudun ve yeni başlangıçların dönüştürücü gücüne dair enfes bir roman.

Fiyatı 150 TL.

Hayat İmkansız

Amazon

4. Aşk ve Öbür Cinler - Gabriel Garcia Marquez

4. Aşk ve Öbür Cinler - Gabriel Garcia Marquez

Gabriel Garcia Marquez, yıllar önce tanık olduğu bu ürpertici olayın izini sürerek gizemli bir aşk öyküsü çıkarıyor ortaya; bahtsız bir genç kızla bir rahibin olağandışı aşklarının öyküsünü. Büyülü gerçekliğin büyük ustası, Aşk ve Öbür Cinler'de, yaşama ve ölüme meydan okumakla kalmayan, aklın ve inancın sınırlarını da zorlayan bir aşk hikayesi sunuyor okurlarına.

Fiyatı %50 indirimde 51 TL.

Aşk ve Öbür Cinler

'Tam bir Marquez klasiği. Okurken tüm sahneler zihninizde canlanıyor. Güçlü gözlemlerini olayın geçtiği yerdeki örf ve adetleri ve her zamanki gibi dini yozlaşmayı ortaya koyuyor.'

Amazon

5. Martı Jonathan Livingston - Richard Bach

5. Martı Jonathan Livingston - Richard Bach

Bir çırpıda okuyacağınız harika bir kitap.

Durgun denizin minik dalgacıkları üzerinde, güneşin altın gibi ışıldadığı pırıl pırıl bir sabahtı. Sahilden bir mil uzaklıkta, denizi kucaklarcasına ilerleyen bir balıkçı teknesi, martılara kahvaltı zamanının geldiğini haber veriyordu. Binlerce martı, bir lokma yiyecek için mücadeleye girişmişti bile. İşte zor bir gün daha başlıyordu.

Fiyatı 89 TL.

Martı Jonathan Livingston

'Hikaye çok güzel saçma sapan yaparsın edersin aslansın kaplansın kitapları okumak yerine bunu okuyun cesareti azmi öyküleştirerek bir martı yaşamı üzerinden aktarılmış kısa ama dolu anlamlı bir eser.'

Amazon
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6. Momo - Michael Ende

6. Momo - Michael Ende

Hem çocuklar hem yetişkinler için masal niteliğinde bir kitap.

Toplumumuz ve günümüz insanının zaman algısı ve zamanı okuması üzerine bir masal olan Momo'yla Michael Ende, Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü'ne layık görülmüştür. Pek çok kez sinemaya uyarlanan Momo, kırktan fazla dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 milyonun üzerinde satılmış.

Fiyatı 147 TL.

Momo

'Sizi çok hızlı içine çeken ve akıcı üslup sayesinde hemen bitireceğiniz bir kitap. Anlatmak istediği temayı hemen algılıyor ve hayatınızda irdeliyorsunuz. Çocuklar için masalsı yetişkinler içinde felsefi bir kitap bana göre.'

Amazon

7. Körlük - Jose Saramago

7. Körlük - Jose Saramago

Körlük, ürkütücü bir roman... Beklenmedik bir felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitirdiğinin hikayesi.

Fiyatı 142 TL.

Körlük

'Hayatımda okuduğum en etkileyici en çarpıcı kitap. Tek pişmanlığım daha erken okumamış olmam.'

Amazon

8. Zacharius Usta - Jules Verne

8. Zacharius Usta - Jules Verne

Bilimle manevi değerler arasındaki çatışma Jules Verne'in 1854 yılında yayımladığı bu fantastik öykünün ana temasıdır. Kibrine yenilip ölümsüzlüğün peşine düşen ve ruhunu kaybeden Zacharius Usta için çöküş kaçınılmazdır.

Fiyatı sadece 12 TL.

Zacharius Usta

'İnce olmasına rağmen güzel bir kitap. Okunması gereken klasiklerden.'

Amazon

9. Beren ile Luthien - J.R.R. Tolkien

9. Beren ile Luthien - J.R.R. Tolkien

Tolkien’in yayımlanmayan metinlerinden derlenerek başlı başına bir kitap haline getirilen Beren ile Luthien’in destansı hikayesi Hobbit, Yüzüklerin Efendisi, Silmarillion ve Tolkien’in yarattığı Elfler, İnsanlar, Orklar ve Cücelerle dolu Orta Dünya hayranlarını bir kez daha bir araya getirecek.

Fiyatı 225 TL.

Beren ile Luthien

'Tolkien’in yayınlanmayan metinlerinden oluşan ve oğlu Christopher Tolkien tarafından derlenen bu metinlerin bir araya gelmesinden oluşuyor kitap. Beren İle Luthien’de sadece bir aşk hikayesi değil Orta Dünya’nın yaratılış hikayesi de var.'

Amazon

10. Örgütlü Vahşetin Yükselişi: Şiddetin Tarihsel Sosyolojisi - Sinisa Malesevic

10. Örgütlü Vahşetin Yükselişi: Şiddetin Tarihsel Sosyolojisi - Sinisa Malesevic

Bu kitapta, şiddetin azaldığı iddiasına meydan okuyan Malesević, şiddetin modern çağda azalmak şöyle dursun, aslında yükselişte olduğunu gösteren derinlemesine bir sosyolojik çözümleme sunuyor. Eldeki tarihsel, arkeolojik, antropolojik ve sosyolojik kanıtlardan ve vakalardan hareketle savaşlar, devrimler, soykırımlar ve terörizm gibi örgütlü şiddet eylemlerinin doğası ve şiddetin tanımı ve kapsamı hakkında bir tartışma açıyor. 

Fiyatı 370 TL.

Örgütlü Vahşetin Yükselişi: Şiddetin Tarihsel Sosyolojisi

Amazon
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11. Zaman Makinesi - H. G. Wells

11. Zaman Makinesi - H. G. Wells

Victoria dönemi Londra'sında yaşayan bir bilim insanı zamanda yolculuk yapmak üzere icat ettiği makineyle geleceğin İngiltere'sini ziyaret eder.

1895'te yayımlanan Zaman Makinesi, bilimkurgu edebiyatının köşe taşlarından biri olarak, kuşaklar boyu yazarları etkileyen bir yapıt. 21. yüzyılda yaklaşan çevre felaketlerine ve gezegenimizin yazgısına ilişkin kaygılara dair bir öngörü barındıran eskatolojik boyutuyla güncelliğini bugün de koruyor.

Fiyatı 28 TL.

Zaman Makinesi

'Darwin'in evrim teorisinden etkilenen ve Marx'ın hiyerarşik düzenin bu evrimle ileriki yıllarda insanların ne hale geleceğini temele alan güzel bir distopya. Günübirlik bir süreyle çayınızla beraber iyi okumalar.'

Amazon

12. Zamanın Kokusu: Bulunma Sanatı Üzerine Felsefi Bir Deneme - Byung-Chul Han

12. Zamanın Kokusu: Bulunma Sanatı Üzerine Felsefi Bir Deneme - Byung-Chul Han

“Geleceğin temposu nasıl olacak? Hacılık veya uygun adım ilerleme çağı kesinlikle sona erdi. İnsanoğlu, kısa bir dolanıp durma döneminden sonra, bir yürüyüşçü olarak dönecek mi yeryüzüne? Yoksa yerçekimini ve çalışmanın bütün ağırlığını ardında bırakarak süzülmenin hafifliğini, boş zamanda süzülerek gezinmenin, bir başka deyişle, süzülen zamanın kokusunu keşfedecek mi?” 

Fiyatı 94 TL.

Zamanın Kokusu: Bulunma Sanatı Üzerine Felsefi Bir Deneme

'Zaman kavramımıza başka bir açıdan bakmamızı sağlayan harika bir kitap. Yazarın diğer kitaplarını da tavsiye ederim.'

Amazon

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