Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik , Giyim
Stanley Termostan Koltuk ve Halı Yıkama Makinesine: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Stanley Termostan Koltuk ve Halı Yıkama Makinesine: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 19:55

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Bu haftanın çok satanları arasında bolca elektronik ürün var. Taşınabilir bilgisayardan, bluetooth kulaklığa en çok satılan teknolojik ürünler burada. Ama sadece o kadar mı? Elbette hayır! Bulaşık deterjanından spor ayakkabıya her kategorinin yıldızları da aramızda. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 29 Ağustos 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Piran Tech V22C Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

1. Piran Tech V22C Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

Su püskürtme özelliği sayesinde halı, koltuk, cam, ayna, mermer, fayans, laminant vb. yüzeylerde oluşan istenmeyen lekeleri anında giderir.

1.4 ML temiz, 0.7 ML kirli su haznesine sahip.

Fiyatı 4949 TL.

Piran Tech V22C Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

'Ürün çok güzel pratik kullanımı kolay emiş gücü harika çok memnun kaldım teşekkürler ediyorum tavsiye ederim.'

Hepsiburada

2. MSI Modern 15 B12MO-624XTR Intel Core i5 8GB 512GB SSD Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar

2. MSI Modern 15 B12MO-624XTR Intel Core i5 8GB 512GB SSD Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar

Güçlü işlemcisi ve kaliteli malzeme yapısıyla öne çıkan bir bilgisayar. Klavye aydınlatması ve ince tasarımı çok beğenilen model, ofis ve günlük kullanım için ideal diyebiliriz.

Fiyatı 13.999 TL.

MSI Modern 15 B12MO-624XTR Taşınabilir Bilgisayar

'Ürünü gündelik belge işlemleri için satın aldım. klavye aydınlatması gayet güzel. Tuşların hissiyatı da öyle. özellikleri idare eder diye düşünüyorum. Bu fiyat için fiyat performans ürünü sayılır. '

Hepsiburada

3. Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık

3. Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Ses kalitesi ve bas performansıyla öne çıkan bir model.

Anker Türkiye garantili ürünün fiyatı 699 TL.

Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık

'Kulaklıkların dış görünüşü gayet zarif ve dayanıklı görünüyor. tutuş hissi ve kulağı uzun kullanımda rahatsız etmeyen bir dizaynı olması çok iyi. Ses konusuna gelecek olursak tek kelimeyle harika diyeceğim.'

Hepsiburada

4. Roborock Vacuum Cleanner Q8 Max Robot Süpürge

4. Roborock Vacuum Cleanner Q8 Max Robot Süpürge

Roborock Vacuum Cleaner Q8 Max robot süpürge, güçlü çekim gücü ve hızlı haritalama özellikleriyle öne çıkıyor. Kullanıcılar özellikle halı algılama ve çok katlı haritalama gibi özelliklerinden çok memnun.

Fiyatı 14.899 TL.

Roborock Vacuum Cleanner Q8 Max Robot Süpürge

'Kararsız arkadaşım senin için bu yorum ♥️ Yorum okumaktan video izlemekten gözlerim ağrımıştı malum markanın s10+ ile bu marka arasında kaldım, iyi ki bunu almışım. Baştan başlayayım.

  • 56 dakikada tüm evin temizliği bitti, evdeki sandalyeleri vs kaldırmadım sadece oyuncakları şarj aletlerini kabloları topladım.

  • Kesinlikle dan dun oraya buraya çarpması yok, tek seferde engeli anlayabiliyor. 

  • Halının üzerine geldiğinde inanılmaz bir emiş gücü var, gerçekten çok hafif ıslaklık bırakıyor. 

  • Mobilya ayaklarının etrafında dolaşıp tane çer çöp bırakmadı. '

Hepsiburada

5. Bingo Akıllı Kapsül Pro Max Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

5. Bingo Akıllı Kapsül Pro Max Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

Bulaşıklarınızı tertemiz ve parlak yapmakla kalmaz aynı zamanda koku kontrol teknolojisi ile yumurta, balık, sarımsak gibi kötü kokuları yok eder.

40 adet tablet içeren paketin fiyatı 210 TL.

Bingo Akıllı Kapsül Pro Max Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

'Kullanmadan yorum yapmayayım dedim. Keşke Bingo'nun bulaşık makinesi için ürünü de olsa dediğimin ertesi gördüm. Çok beğendim. İçi yağlı bardaklar genelde temizlenmezdi. Bingo onu bile tertemiz yaptı. Tebrikler. Temizlik ürünlerimizde yerli üretim diğer bilinenlere fark atıyor artık. 👍'

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak

6. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak

Kapasitesi 1.17 litre olan termos şu anda sepette %10 indirim fırsatı ile satışta.

İçecekleri 7 sıcak saat 11 saate kadar da soğuk tutuyor. Buzlu içecekleri ise 48 saate kadar muhafaza edebiliyor.

İndirimli fiyatı 2151 TL.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak

'Yıllardır Stanley markası kullanırım. Sporda ve deniz kenarında gerçekten mükemmel bir kullanım sağlıyor. Araç içinde kullanımı da çok kolay bir seviyeye çekmişler. Damlatan ve sızdırıyor diyen arkadaşlar olmuş. Arkadaşlar, bu ürün siz alın elinize, istediğiniz gibi sağa sola çevirin, oynayın diye yapılmış bir ürün değil. Eğer 'Yok, ben sızdırmasın istiyorum' diyorsanız, ürünün sızdırmaması adına ek aparatları var. Onları satın alıp sızdırma sorununu çözebilirsiniz.'

Hepsiburada

7. Under Armour UA Charged Assert 10 Erkek Koşu Ayakkabısı

7. Under Armour UA Charged Assert 10 Erkek Koşu Ayakkabısı

Beylerin en çok tercih ettiği sneaker bu olmuş.

40-46 arası numarası mevcut.

Fiyatı 1666 TL.

Under Armour UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

'Ayak numarama tam uydu. Son derece rahat, terleme ya da koku yapmadı. Tavsiye ederim.'

Amazon

8. DeFacto Kadın Regular Fit Polo Yaka Kazak

8. DeFacto Kadın Regular Fit Polo Yaka Kazak

Kadın kazakları içerisinde en çok satan model bu. Kışa hazırlık başlamış belli ki... Haksız da sayılmazlar çünkü çok güzel indirimde!

İndirimli fiyatı 140 TL.

Bu fiyata kaçmaz!

DeFacto Kadın Regular Fit Polo Yaka Kazak

'Kalitesine göre sezonda asla alınamayacak bir fiyat. Bu kadar iyi gelmesini beklemiyordum.'

Amazon

9. LindoCat Bebek Pudralı İnce Taneli Kedi Kumu

9. LindoCat Bebek Pudralı İnce Taneli Kedi Kumu

Evcil hayvan ürünleri arasında en çok satan ürün karşınızda!

10 litre kedi kumunun fiyatı %34 indirimde sadece 91 TL!

LindoCat Bebek Pudralı İnce Taneli Kedi Kumu

'Bir çok marka denedim. Tozdan çok etkilenen biriyim. Toz kokusu hiç olmuyor bu üründe. O nedenle artık bu markada kadar kıldım. '

Amazon

10. Rexona Clinical Protection Erkek Stick Deodorant

10. Rexona Clinical Protection Erkek Stick Deodorant

Sizi gün boyu kuru tutan çok başarılı bir deodorant. Terlemekten yorulanlar için ideal.

Fiyatı indirimde 184 TL.

Rexona Clinical Protection Erkek Stick Deodorant

'Yani bir çok deodorant kokunun önüne geçiyor ama ıslaklığı engelleyemiyordu. Bu ürün bunu sağlıyor 96 saat kuru tutar mı bilmem fakat max 15 saat kuruluk verse yeter diyordum Rexona bunu fazla fazla yerine getiriyor. Hayat kurtardı.'

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Bosch 2607019504 DIY Tornavida Seti (Saklama Kutulu)

11. Bosch 2607019504 DIY Tornavida Seti (Saklama Kutulu)

Kendi işini kendi yapmayı sevenler için ideal bir tornavida seti.

İndirimli fiyatı 413 TL.

Bosch 2607019504 DIY Tornavida Seti

'Ürün çok kaliteli, Bosch bu işi biliyor. İşinize yarayacak her uç mevcut. Kutusu ile çok şık.'

Amazon

12. Sleepy Easy Clean Çamaşır Suyu Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu

12. Sleepy Easy Clean Çamaşır Suyu Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu

Pratik temizlik denince en sevilen ürün şüphesiz ki Sleepy yüzey temizlik havluları.

İndirimli fiyatı 211 TL.

Sleepy Easy Clean Çamaşır Suyu Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu

'Hoşlanmadığım bir şey yok her evde olması gerekir çok memnunum.'

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın