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Apple’dan Samsung’a En Çok Tercih Edilen Akıllı Cep Telefonları Mega Eylül İndirimiyle

etiket Apple’dan Samsung’a En Çok Tercih Edilen Akıllı Cep Telefonları Mega Eylül İndirimiyle

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 00:15

Trendyol, alışveriş severler için yine harika bir fırsatla karşımıza çıkıyor. Bu seferki Trendyol Mega Eylül indirim kampanyasında, Apple'dan Samsung'a en iyi cep telefonları da yer alıyor. Cep telefonlarındaki bu eşsiz fırsatı kaçırmamak için gelin Trendyol Mega Eylül'de indirime giren ürünleri beraber inceleyelim.👇

Bu içerik 11.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Samsung Galaxy M15 128 GB Koyu Mavi Cep Telefonu

Samsung Galaxy M15 128 GB Koyu Mavi Cep Telefonu

Samsung Türkiye garantili olan ürünün indirimli fiyatı şu anda 7829 TL ve bu son 15 günün en düşük fiyatı.

Ayrıca, dört nesile kadar işletim sistemi güncelleme ve 5 yıla kadar güvenlik bakım paketiyle sunulan Galaxy M15 5G’niz daha uzun süre güncelliğini korur.

Samsung Galaxy M15 128 GB Koyu Mavi Cep Telefonu

'Fiyat performans ürünü anne babanıza alınacak türden bence süper.'

Trendyol

Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Mavi Titanyum

Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Mavi Titanyum

Çok hafif çok pro bir iPhone.A17 Pro çipe sahip telefonun performansı gerçekten çok iyi.

Fiyatı 81.999 TL.

Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Mavi Titanyum

'Ürün çok iyi tavsiyede ederim. 1 haftadır kullanıyorum memnunum ama kronik olarak zaten bu telefonlarda ısınma oluyor. Geri kalan kısmında sorun yaşamadım.'

Trendyol

Apple iPhone 12 128 GB Siyah Cep Telefonu

Apple iPhone 12 128 GB Siyah Cep Telefonu

Aksesuarsız kutusu ile satılan ürün Apple Türkiye garantili.

Fiyatı ise şu anda 29.499 TL ve bu son 15 günün en düşük fiyatı.

Oldukça hızlı bir telefon. Bir akıllı telefondaki en hızlıçip olan A14 Bionic'e sahip.

Son çıkan modele o kadar para vermek istemeyenler için harika bir fırsat.

Apple iPhone 12 128 GB Siyah Cep Telefonu

'Canım eşime hediye aldım hep o bana alırdı şimdi ben elimi cebime attım kızlar 😌🎁 Kargo sağlam kısa sürede teslim edildi iPhone kalitesi belli zaten kamerası mükemmel tavsiye ediyorum 🌸🌸🌸'

Trendyol

Xiaomi Redmi Note 12 128 GB 8 GB RAM Gri Cep Telefonu

Xiaomi Redmi Note 12 128 GB 8 GB RAM Gri Cep Telefonu

Xiaomi Türkiye garantili olan telefonun fiyatı indirimde 8699 TL ve bu fiyat son 30 günün en düşük fiyatı.

Yüksek çözünürlüklü ana lens, ultra geniş lens ve özel makro lense sahip üçlü kamera sistemine sahip telefonu, uzun bir pil ömrüne sahip ve bu sayede günlük ihtiyaçlarınızı sorunsuz bir şekilde karşılar.

Xiaomi Redmi Note 12 128 GB 8 GB RAM Gri Cep Telefonu

'Görünüm olarak çok güzel duruyor çok beğendim. Zaten içeriği hoşuma gittiği için aldım. Diğer telefonlardan bir tık büyük boyut olarak. Kamerası da fena değil. Güzel telefon alınır.'

Trendyol

Oppo A60 8 GB RAM 256 GB Mavi Cep Telefonu

Oppo A60 8 GB RAM 256 GB Mavi Cep Telefonu

Oppo Türkiye garantili olan telefonun indirimli fiyatı 10.999 TL.

Oppo A60 8 GB RAM 256 GB Mavi Cep Telefonu

Trendyol
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Huawei Pura 70 12 GB RAM 256 GB Siyah

Huawei Pura 70 12 GB RAM 256 GB Siyah

Kamerası ile çığır açan bir model. 

İndirimli fiyatı 35.999 TL.

Huawei Pura 70 12 GB RAM 256 GB Siyah

Trendyol

Reeder S19 Max 2/32 Gb Siyah Cep Telefonu

Reeder S19 Max 2/32 Gb Siyah Cep Telefonu

Telefona çok para vermeye gerek duymayanlar için harika bir seçim.

İndirimli fiyatı 3011 TL.

Reeder S19 Max 2/32 Gb Siyah Cep Telefonu

'Ürün tam bir fiyat performans ürünü anneme aldım çok beğendi. Üstelik aşırı hızlı bir kargo süreci yaşadık harika salı günü akşam sipariş verdim çarşamba günü öğlen elimdeydi.'

Trendyol

Honor 90 512 Gb 12 Gb Ram Siyah Cep Telefonu

Honor 90 512 Gb 12 Gb Ram Siyah Cep Telefonu

Fiyatına göre şaşırtıcı derecede iyi bir performans sergileyen bir model.

Fiyatı 19.990 TL.

Honor 90 512 Gb 12 Gb Ram Siyah Cep Telefonu

'Çok güzel ve şık bir telefon kamerası şaşırtıcı kalitede iPhone 14 Pro'dan daha güzel çekiyor. Fiyatına göre çok çok iyi telefon tavsiye ediyorum.'

Trendyol

Samsung Galaxy A55 256 GB Mavi Cep Telefonu

Samsung Galaxy A55 256 GB Mavi Cep Telefonu

Tasarımı çok şık olan bir telefon.

Beklentisi çok yüksek olmayanlar için ideal.

Samsung Türkiye garantili telefonun fiyatı 17.910 TL.

Samsung Galaxy A55 256 GB Mavi Cep Telefonu

'Telefon tasarım, batarya ve yazılım stabilizesi iyi, kamera iPhone'a kıyasla iyi değil, kardeşime aldım memnun.'

Trendyol

Apple iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Cep Telefonu

Apple iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Cep Telefonu

iPhone'dan başka telefon kullanamam diyenler için.

En çok satın alınan iPhone modeli.

Apple Türkiye garantili olan telefonun fiyatı 38.599 TL.

Apple iPhone 13 128 GB Yıldız Işığı Cep Telefonu

'O kadar memnunum ki. Garantim bitmesine rağmen şarjım halâ 2 gün gidiyor. Ve telefonum halâ ilk günkü kadar hızlı fişek gibi. kamerası sesi her şeyiyle çok memnunum Teşekkür ediyorum iyi ki almışım.'

Trendyol
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