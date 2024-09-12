Bershka’da Mega Eylül Fırsatı! En Düşük Fiyatlardan Satın Alabileceğin Basic Parçalar
Bershka’da Mega Eylül Fırsatı! En Düşük Fiyatlardan Satın Alabileceğin Basic Parçalar
Trendyol, alışveriş severler için yine harika bir fırsatla karşımıza çıkıyor. Bu seferki Trendyol Mega Eylül indirim kampanyasında, özellikle gençler tarafından çok sevilen Bershka markası da yer alıyor. Bu benzersiz fırsatı kaçırmamak için gelin Trendyol Mega Eylül'de Bershka markasının indirimli ürünlerini beraber inceleyelim.👇
Bu içerik 12.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Bershka Fitilli Kolsuz T-shirt
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Bershka Kısa Kollu Oversize T-shirt
Bershka Dökümlü Slim Fit Kruvaze Blazer
Bershka Askılı Kare Yaka Midi Elbise
Bershka Pamuklu Trençkot
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Bershka Krepe Oversize Gömlek
Bershka Wide Leg Keten Karışımlı Pantolon
Bershka Fermuarlı Fitilli Sweatshirt
Bershka Desenli Deniz Şortu
Bershka Kısa Kollu Ajurlu Triko Gömlek
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Bershka Teknik Jogger Pantolon
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