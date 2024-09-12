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Bershka’da Mega Eylül Fırsatı! En Düşük Fiyatlardan Satın Alabileceğin Basic Parçalar

etiket Bershka’da Mega Eylül Fırsatı! En Düşük Fiyatlardan Satın Alabileceğin Basic Parçalar

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 14:44

Trendyol, alışveriş severler için yine harika bir fırsatla karşımıza çıkıyor. Bu seferki Trendyol Mega Eylül indirim kampanyasında, özellikle gençler tarafından çok sevilen Bershka markası da yer alıyor. Bu benzersiz fırsatı kaçırmamak için gelin Trendyol Mega Eylül'de Bershka markasının indirimli ürünlerini beraber inceleyelim.👇

Bu içerik 12.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bershka Fitilli Kolsuz T-shirt

Bershka Fitilli Kolsuz T-shirt

Tek başına ya da ceket/gömlek içine giyebileceğiniz her dolapta olması gereken bir parça.

Fiyatı 280 TL.

Farklı renkleri de olan ürünün XS-L arası bedeni ek olarak 10-12 yaş bedeni de bulunmakta.

Bershka Fitilli Kolsuz T-shirt

'Çok güzel kendi bedenimi aldım tam oldu.'

Trendyol

Bershka Kısa Kollu Oversize T-shirt

Bershka Kısa Kollu Oversize T-shirt

Oversize giymeyi seven erkekler için kaliteli ve sade bir parça.

Fiyatı 440 TL.

Farklı renk seçenekleri de olan tişörtün XS-2XL arası beden seçeneği mevcut.

Bershka Kısa Kollu Oversize T-shirt

'Çok güzel kaliteli bir ürün kendi bedeninizi alabilirsiniz.'

Trendyol

Bershka Dökümlü Slim Fit Kruvaze Blazer

Bershka Dökümlü Slim Fit Kruvaze Blazer

Trendyol Mega Eylül indirimlerinin favorilerinden olan ceketin fiyatı indirimde 800 TL.

XS-XL arası bedeni mevcut.

Bershka Dökümlü Slim Fit Kruvaze Blazer

'Tam beden alabilirsiniz duruşu ve kumaşı çok güzel:)'

Trendyol

Bershka Askılı Kare Yaka Midi Elbise

Bershka Askılı Kare Yaka Midi Elbise

Her dolapta olması gereken zamansız bir parça.

Fiyatı indirimde 500 TL'ye düşmüş.

Farklı renk seçenekleri de bulunan elbisenin XS-L arası bedeni mevcut.

Bershka Askılı Kare Yaka Midi Elbise

'Herkesin dolabında olması gereken bir elbise. Hırkalarla, gömleklerle, kazaklarla, tişörtlerle rahatıkkla kombinleyebileceğiniz bir elbise.'

Trendyol

Bershka Pamuklu Trençkot

Bershka Pamuklu Trençkot

Bahar aylarının olmazsa olmazlarından.

Siyah rengi de olan trençkotun XS-L arası bedeni mevcut.

Fiyatı indirimde 1250 TL.

Bershka Pamuklu Trençkot

'Çok severek giyiyorum tam beden alınabilir. Bershka kalitesi.' 

Trendyol
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Bershka Krepe Oversize Gömlek

Bershka Krepe Oversize Gömlek

Her mevsim kombinlerinizde kullanabileceğiniz bir parça.

Siyah rengi de olan gömleğin XS-XL arası bedeni mevcut.

Yıkayınca biraz çektiği belirtilmiş ona göre 1-2 beden büyük almayı tercih edebilirsiniz. Ya da narin programda yıkamak da çekmesini önlemek için bir çözüm olabilir.

Fiyatı indirimde 620 TL.

Bershka Krepe Oversize Gömlek

'Gömlek çok güzel ama gerçekten iki beden çekiyor diyebilirim. Mankenin üstündeki gibi durması için 2 beden büyük almak lazım.'

Trendyol

Bershka Wide Leg Keten Karışımlı Pantolon

Bershka Wide Leg Keten Karışımlı Pantolon

Bahar aylarının vazgeçilmezi olacak bir pantolon.

Beyaz rengi de bulunan pantolonun XS-XL arası bedeni mevcut.

Fiyatı indirimde 1110 TL.

Bershka Wide Leg Keten Karışımlı Pantolon

Trendyol

Bershka Fermuarlı Fitilli Sweatshirt

Bershka Fermuarlı Fitilli Sweatshirt

Şık, kaliteli ve zamansız bir parça.

Farklı renk seçenekleri de bulunan sweatshirtün XS-XL arası bedeni mevcut.

Fiyatı indirimde 690 TL.

Bershka Fermuarlı Fitilli Sweatshirt

'Hediye aldım, kaliteli tok bir kumaşı var.'

Trendyol

Bershka Desenli Deniz Şortu

Bershka Desenli Deniz Şortu

Gelecek yaza yatırım yapmayı düşünen erkekler için.

S-XL arası bedeni mevcut.

Fiyatı indirimde 500 TL.

Bershka Desenli Deniz Şortu

'Ürün harika kendi bedeninizi alın.'

Trendyol

Bershka Kısa Kollu Ajurlu Triko Gömlek

Bershka Kısa Kollu Ajurlu Triko Gömlek

Çok tarz bir parça.

Farklı renkleri de olan triko gömleğin XS-XL arası bedeni mevcut.

Fiyatı indirimde 800 TL.

Bershka Kısa Kollu Ajurlu Triko Gömlek

'Mükemmel durdu sevgilime aldık bayıldık çok yakışıklı oldu çokkkk.'

Trendyol
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Bershka Teknik Jogger Pantolon

Bershka Teknik Jogger Pantolon

Çok tarz bir pantolon.

XS-XL arası bedeni mevcut.

Fiyatı indirimde 1110 TL.

Bershka Teknik Jogger Pantolon

Trendyol
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