Herkes Kuaförden Çıktınız Sanacak: Evde Düz Fön Nasıl Çekilir?

Eminim bu yüzden de evde denediğiniz fakat bir türlü istediğiniz sonucu alamadığınız olmuştur.

Her ne kadar pratik düzleştirici taraklar bazı saç tiplerinde çok iyi sonuçlar verse de, özellikle kalın telli ve gür saçı olanları pek tatmin etmiyor.

O sebepledir ki aynı ürünü kullanan farklı kullanıcılarından bazıları çok memnun: 'Ben dümdüz jilet gibi yapışık saç istemediğim için aldım bu ürünü. Beklentimi karşıladı günlük hayatta doğal görünümlü düz saçlar için ideal bir ürün gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.'

Bazıları da aradığı kuaför fönünü bu ürünlerde bulamıyor: 'Benim saçlarım gür ve asi. Benim ürünüm değil, ama ince telli saçlılar beğenir bence.'