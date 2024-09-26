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Herkes Kuaförden Çıktınız Sanacak: Evde Düz Fön Nasıl Çekilir?

etiket Herkes Kuaförden Çıktınız Sanacak: Evde Düz Fön Nasıl Çekilir?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 11:29

Dümdüz jilet gibi saçlara sahip olmak için kuaföre gidecek vaktiniz yok mu? Üzülmeyin evde de kendiniz çok kolay ve pratik bir şekilde fön çekebilirsiniz. Hem de saçlarınıza zarar vermeden. Evde kusursuz fön için izlemeniz gereken adımların hepsini tek tek yazdık. Haydi o zaman ışıl ışıl dümdüz saçlar için ne yapmamız gerekiyor bakalım...

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 25 Eylül 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Her gün kuaföre gitmek hem maddi olarak hem de zaman olarak sizi zorluyor olabilir.

Eminim bu yüzden de evde denediğiniz fakat bir türlü istediğiniz sonucu alamadığınız olmuştur.

Her ne kadar pratik düzleştirici taraklar bazı saç tiplerinde çok iyi sonuçlar verse de, özellikle kalın telli ve gür saçı olanları pek tatmin etmiyor.

O sebepledir ki aynı ürünü kullanan farklı kullanıcılarından bazıları çok memnun: 'Ben dümdüz jilet gibi yapışık saç istemediğim için aldım bu ürünü. Beklentimi karşıladı günlük hayatta doğal görünümlü düz saçlar için ideal bir ürün gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.'

Bazıları da aradığı kuaför fönünü bu ürünlerde bulamıyor: 'Benim saçlarım gür ve asi. Benim ürünüm değil, ama ince telli saçlılar beğenir bence.'

Düzleştirici tarak ve fırçalardan istediği verimi alamayanlar da düzleştiriciye yönleniyor.

Kendimden biliyorum :)

Her ne kadar çok kaliteli, saçlarımı parlatan ve asla yıpratmayan bir saç düzleştirici kullanıyor olsam da günü kurtarmakla birlikte asla kuaförde fön çektirdiğim zamanki hissi alamıyorum.

Ama şunun da altını çizmek isterim ki, zamanınız kısıtlıysa ve ihtiyacınız olan sadece dümdüz jilet gibi parlak saçlar ise, benim düzleştiricim sizi fazlasıyla tatmin edecektir.

Saçlarınız ince ve kısa ise, ince plakalı modeller; eğer kalın telli ve uzun ise kalın plakalı modeller size uygun olacaktır.

Elbette tüm bu işlemlerden önce izlemeniz gereken adımlar var.

Saçınıza fön çekmeden ya da herhangi bir ısıl işlem uygulamadan önce koruyucu bir ürün kullanmanız saç sağlığınız için son derece önemli.

Bu konuda piyasada ucuzdan pahalıya bir çok ürün mevcut.

Bütçenizi fazla zorlamadan, bilinen bir markanın ısı koruyucu spreyini almanız yeterli olacaktır.

Bu spreyleri uygulamadan önce saçınızı sıkarsanız, düzleştirici, maşa ya da saç kurutma makinesine karşı bir kalkan görevi görür ve saçlarınızı korur.

Saçlarınız ısıdan dolayı yıpranmaz.

Evet şimdi asıl konumuza gelelim... Evde kuaförler gibi kusursuz fön çekmek için nasıl bir yol izlemeliyiz?

Evde fön çekerken en önemli adımlardan biri kaliteli bir fön fırçası seçmek.

Evde fön çekerken en önemli adımlardan biri kaliteli bir fön fırçası seçmek.

Evde fön çekerken en önemlisi saçlarınızı yolmayacak, yakmayacak ve çekiştirmeyecek iyi bir fön fırçasına sahip olmak.

Elbette yeterli ısıyı vererek, fön işleminizi en kısa sürede tamamlamanıza olanak sağlayacak profesyonel bir saç kurutma makinesi de şart.

İlk adım elbette temiz saçlar...

İlk adım elbette temiz saçlar...

Saçlarınızı yıkadıktan sonra ıslaklığı elinizle sıkarak ya da tercihen bir havluya sararak alabilirsiniz.

Benim size önerim saçınızı hemen bir havluya sarmak, zaten vücut kreminizi sürene kadar saçınız istediğiniz kıvama gelecektir. Bunun için pratik mikrofiber havlulardan faydalanabilirsiniz.

Fön işlemine başlamadan önce saçlarınız nemli olmalıdır. Islak ya da kuru saça fön çekmek saçlarınıza zarar verecektir.

Fön işlemine başlamadan önce saçlarınızı güzelce tarayın.

Saçlarınızı yoğunluğuna göre tutamlara ayırın. Bunun için de pratik klipslerden faydalanabilirsiniz.

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Fön işlemine arka kısımdan başlayın.

Saçlarınızı ayırdıktan sonra fön işlemine arkalardan başlayın. Fön makinesini işlem sırasında yakın tutmanız daha iyi sonuç almanızı sağlayacaktır. 

Başlamadan önce, daha önce söylediğimiz gibi ısı koruyucu spreyinizi kullanmayı unutmayın.

Saçlarınızın daha hızlı bir şekilde düzleşmesi için yararlanabileceğiniz kremler ve serumlar olduğunun da altını çizelim.

Elektriklenmeyi önleyen, saçlarınızı düzleştirmeye yardımcı olan ve saçlarınızı ışıl ışıl yapan bir saç serumu sürerek saçlarınızı föne hazırlayabilirsiniz.

Unutmayın ürün kullanımı hem fönünüzü daha güzel çekmenize yardımcı olacak hem de saçlarınızı koruyacaktır.

Fön çekerken, kurutma makinesinin ve fön fırçasının doğru kullanımı son derece önemlidir.

Saçımızı föne nasıl hazırlayacağımızı, kullanmamız gereken koruyucu ürünleri artık öğrendiğimize göre sıra fönü nasıl çekeceğimize geldi.

Fön çekerken yapmanız gerekenler;

  • Saçlarınızın dolanmasını önlemek için güzelce tutamlara ayırmak 

  • Gerekli koruyucu ürünleri kullanmak

  • Föne başladığınızda saçınızı gergin tutmak

  • Fön makinenizi saçınıza yakın mesafede tutmak

Daha sonra, saç diplerinden aşağıya doğru, fırça ile kurutma makinesini aynı anda hareket ettirerek fön işlemine başlayabilirsiniz.

Fön bittikten sonra saç tipinize göre saç uçlarına ya da tamamına bir serum sürerek son dokunuşu yapabilirsiniz.

Yağlanmaya meyilli ince telli saçlarınız varsa ürünü sadece saç uçlarınıza çok az miktarda kullanın.

Eğer yağlanma probleminiz yoksa, az miktarda olmak üzere tüm saçınıza avuç içinizle uygulama yapabilirsiniz. Elbette saç diplerine değdirmeden...

Evet hazırsınız!

Artık gururla bu saçları ben yaptım diyerek gezmeye başlayabilirsiniz.

Önemli olan bir diğer nokta da, saçınıza fön çekerken tamamen kuruduğundan emin olmanız. Bunun için 2 ya da 3 defa üstünden geçmeniz iyi olacaktır. Nemli kalan bölge olursa, fönünüzün istediğiniz gibi sonuç vermeyecektir.

Eğer biraz daha yardıma ihtiyacınız varsa, aşağıda bulunan Deniz Baysal isimli Youtube kullanıcısının vıdeosunu 04.15'den itibaren izleyerek mükemmel sonucu elde edebilirsiniz.

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