Herkes Kuaförden Çıktınız Sanacak: Evde Düz Fön Nasıl Çekilir?
Herkes Kuaförden Çıktınız Sanacak: Evde Düz Fön Nasıl Çekilir?
Dümdüz jilet gibi saçlara sahip olmak için kuaföre gidecek vaktiniz yok mu? Üzülmeyin evde de kendiniz çok kolay ve pratik bir şekilde fön çekebilirsiniz. Hem de saçlarınıza zarar vermeden. Evde kusursuz fön için izlemeniz gereken adımların hepsini tek tek yazdık. Haydi o zaman ışıl ışıl dümdüz saçlar için ne yapmamız gerekiyor bakalım...
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Her gün kuaföre gitmek hem maddi olarak hem de zaman olarak sizi zorluyor olabilir.
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Düzleştirici tarak ve fırçalardan istediği verimi alamayanlar da düzleştiriciye yönleniyor.
Saçınıza fön çekmeden ya da herhangi bir ısıl işlem uygulamadan önce koruyucu bir ürün kullanmanız saç sağlığınız için son derece önemli.
Evde fön çekerken en önemli adımlardan biri kaliteli bir fön fırçası seçmek.
İlk adım elbette temiz saçlar...
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Fön işlemine arka kısımdan başlayın.
Fön çekerken, kurutma makinesinin ve fön fırçasının doğru kullanımı son derece önemlidir.
Eğer biraz daha yardıma ihtiyacınız varsa, aşağıda bulunan Deniz Baysal isimli Youtube kullanıcısının vıdeosunu 04.15'den itibaren izleyerek mükemmel sonucu elde edebilirsiniz.
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