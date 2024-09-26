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Montessori Bebek ve Çocuk Karyolası Doğal Ahşap Yatak Alınır mı? Faydaları Neler?

etiket Montessori Bebek ve Çocuk Karyolası Doğal Ahşap Yatak Alınır mı? Faydaları Neler?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 17:43

Minik bebeğiniz ya da çocuğunuz için yeni bir yatak almayı mı planlıyorsunuz? Belki daha önce araştırdınız belki başkalarından duydunuz ve montessori yatak acaba çocuğum için iyi bir seçenek mi diye düşünüyorsunuz? Kafanızda bir sürü soru! Montessori yatağın çocuk gelişimine faydaları nelerdir? Hangi yaş çocuklar için uygundur? Merak etmeyin içeriğimizde, bir montessori yatak almadan önce bilmeniz gereken her detayı tek tek anlatıyoruz. Başlayalım o zaman!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 26 Eylül 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Konuya girmeden önce Montessori yatak nedir gelin ona bakalım.

Konuya girmeden önce Montessori yatak nedir gelin ona bakalım.

Montessori yatakları modern yer yatağı olarak düşünebilirsiniz. Daha net açıklamak gerekirse bu yataklar, yere yakın olan ve emekleyen bebeklerin dahi ebeveynin yardımı olmaksızın kullanabileceği bir tür.

Çıkış noktası ise Montessori felsefesi. Peki nedir Montessori felsefesi? Bu felsefe en geniş anlamda çocukların bağımsız, yani bir yetişkin yardımı almadan hareket edebilmesini kapsar. Sadece yatak değil, giysi dolabı, oyuncak dolabı, kütüphane gibi eşyaları da Montessori felsefesine göre almak isterseniz, her zaman önceliğiniz çocuğunuzun erişebileceği yükseklikte eşyalar seçmek olmalıdır. Büyük bir kütüphane yerine yerde duran ufak bir kitap raflığı gibi ya da çocuğunuzun kendi eşyalarını kolayca yerden alıp toplayabileceği bir oyuncak sepeti gibi.

Sanırım işin felsefesini anladık, o zaman devam edelim.

Peki Montessori yataklar kaç yaş için uygundur?

Peki Montessori yataklar kaç yaş için uygundur?

Montessori yataklar için aslında bir yaş sınırı yok. Çünkü farklı çeşitleri var ve her yaş aralığına uygun bir model almak ya da yaptırmak mümkün.  Montessori yataklar özellikle ülkemizde daha çok 0-6 yaş aralığı için tercih edilse de daha büyük çocukların da rahatlıkla kullanabileceği bir yatak türü olduğunu bilmekte fayda var.

Bebekler için de kullanabileceğiniz bu yataklar özellikle 2-6 yaş arası çocukların kendi kendine yataklarına girip çıkmalarına olanak sağladığı için çok tercih ediliyor.

Yani aslında bu yatakları, çocukların kendi işlerini yardım almadan yapabilmeleri ve özgüvenlerini geliştirmeleri için bir ilk adım olarak görebiliriz.

Montessori yatağın faydaları neler?

Montessori yatağın faydaları neler?

Çocuklar hatta emekleyen bebekler bile, ebeveynlerinden veya bir başka yetişkinden yardım almadan bu yataklara kolay erişim sağlayabiliyor.

Bu sayede de çocukların sorumluluk ve özgüvenleri küçük yaşlarda gelişmeye başlıyor.

Ayrıca çocuk etrafını keşfederek bir nevi, öğrenmeyi öğreniyor.

Ve belki de en az üstünde durulan çok önemli bir konu daha var ki o da yataktan düşme ve yaralanma gibi durumlar da Montessori yataklar sayesinde önlenmiş oluyor.

Montessori yatak alınır mı?

Montessori yatak alınır mı?

Birçok yönden evet ama her ne kadar yeni doğan bebekler için uygun olduğu belirtilse de, bence 1 yaşından sonra kullanılması çok daha doğru.

Bu elbette sizin nasıl ebeveynlik yapmak istediğinize de bağlı. Kimi ebeveynler belli bir yaşa kadar bebeği yanında uyusun ister, kimisi eli üzerinde yanı başındaki beşikte. Bunun evrensel bir doğrusu yok çünkü anneler her zaman bebeği için en iyisini hisseder ve onu yapar.

Montessori yatakların alt kısmına bazen çekmeceler konarak yerden tasarruf sağlanabiliyor ya da annenin ya da bir arkadaşının yatabilmesi için yavrulu yatak modelleri olabiliyor. (Bu konuya aşağıda tekrar değineceğiz.)

Montessori yataklar ayrıca ahşap olduğu için son derece sağlıklı. Bebeğinizin kimyasal boyaların içinde uyuması mı yoksa kaliteli doğal ahşap bir karyolada uyuması mı? Doğal her zaman en iyisidir, kesinlikle.

Doğal ahşap dediysek sanmayın Montessori yatakların boyalıları yok.

Doğal ahşap dediysek sanmayın Montessori yatakların boyalıları yok.

Elbette var. Ama orijinal bir Montessori yatak boyasız doğal ahşaptandır.

Ancak çocuklar 4 yaşından sonra daha süslü şeylere ilgi duymaya başlayabiliyorlar. Bu tarzda bir yatak eminim pek çok çocuğun kalbini fethedecektir ki.

Elbette, çocuğun yatağını sevmesi onun uyku kalitesini de etkileyecektir.

Bu sebeple, bir çok ebeveynin boya kullanılmış Montessori yatakları da tercih ettiğini görüyoruz.

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Montessori yataklar yerden tasarruf etmek için de ideal çözümler sunuyor.

Montessori yataklar yerden tasarruf etmek için de ideal çözümler sunuyor.

Örneğin burada yavru yataklı bir Montessori yatak görüyoruz. Eve bir arkadaşı geldiğinde ya da annesi yanında yatsın istediğinde çok kullanışlı olmaz mı sizce de?

Aynı şekilde alt kısmı çekmeceli modeller de mevcut.

Çocuklar bu çekmecelere kıyafetlerini koyabilir, yardıma ihtiyaç duymadan üstlerini değişebilir.

Montessori yatak ölçüleri nasıl olmalı ve fiyatları ne kadar?

Montessori yatak ölçüleri nasıl olmalı ve fiyatları ne kadar?

Bu aslında en güzel kısmı. Montessori yatakları odanın büyüklüğüne göre bir sürü farklı ölçüde alabilirsiniz. Yeriniz varsa geniş bir yatak, çocuğunuz için aynı zamanda bir oyun alanı da olacaktır.

Özellikle ev şeklinde olanları...

Örneğin görseldeki yatağın 60x120 cm, 70x130 cm, 80x180 cm, 90x190 cm, 100x200 cm ve 120x200 cm olmak üzere bir sürü ölçü seçeneği mevcut.

Fiyatlara gelirsek, genel olarak Montessori yatakların fiyatı 2500 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor.

Peki Montessori yatak seçerken nelere dikkat etmeli?

Peki Montessori yatak seçerken nelere dikkat etmeli?

Dikkat etmeniz gereken tek önemli konu ahşap kalitesi olmalıdır.

Doğal olacak derken, çocuğunuzun ayağına kıymık batmasını istemeyiz.

Bu sebeple, aslında yatak seçerken çok da ucuza kaçmamak gerekiyor.

Tercihen boyasız, kaliteli ahşap bir yatak seçmeniz en doğrusu olacaktır.

Daha sonra çocuğunuzun yaşına göre, tehlike arz etmeyecek şekilde ışıklarla veya oyuncaklarla yatağı gönlünüzce süsleyebilirsiniz.

Çocuğunuz yatağında, en sevdiği oyuncağına sarılmış bir şekilde mışıl mışıl uyurken onu izlemenin keyfini doya doya çıkarmayı da unutmayın.

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