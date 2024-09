Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Sevgili genç arkadaşım, henüz tanışmadık ama nasıl bir yalnızlığın içine tutsak edildiğini çok iyi biliyorum.

Etrafındaki karanlık her geçen gün daha da koyulaşıyor. Ama korkma.

Bu karanlığı yok edecek güç beyninin derinlerinde gizli.

Sadece bunun farkında değilsin. Şu an ellerinin arasında tuttuğun kitabın sana vaat ettiği tek gerçek bu. İçindeki güce ulaşmanı sağlamak adına elimden gelen her şeyi yapacağım ve nihai sona ulaştığımızda neden sana bu kadar çok güvendiğimi anlayacaksın. Hazırsan derin bir nefes al ve başlayalım.

Not: Sigara ve alkol kullanma yaşının iyice düştüğü, lise öğrencilerinin okullarda istediği uyuşturucuya ulaşabildiği, mevcut eğitim sisteminin organik beyinli gençlerimizi yapay zekaya dönüştürdüğü ve sınava girecek öğrencilerin netlerini artırmak için reçeteli ilaç kullandığı bir gençliğin gittiği yolla ilgili bir endişeniz yoksa bu kitaba asla dokunmayın.

Dünyanın En Yalnız Beyni - Serkan Karaismailoğlu