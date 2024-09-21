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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 12:31

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 21.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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20 Yaşıma Mektup

20 Yaşıma Mektup

Doğan Kitap'ın 20. yaşında umudu ve bilgeliği, gençliği ve tecrübeyi bir araya getiren, geleceğe kalacak, zevkle okunacak bir kitap '20 Yaşıma Mektup'.

Ahmet Ümit - Elif Şafak - Gülseren Budayıcıoğlu - Hakan Günday - Nermin Bezmen - Üstün Dökmen - Zülfü Livaneli ve daha bir çok isim Doğan Kitap’ın yıldönümü için özel olarak 20. yaşlarına birer mektup yazdılar.

Okumaya değer...

Fiyatı indirimde 72 TL.

20 Yaşıma Mektup

'Uzun zamandır yeni baskısının çıkmasını bekliyordum, stoğa girince hemen aldım. Amazon ve Kolaygelsin farkıyla bir günde kapımdaydı.'

Amazon

Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu - Eleanor Coerr

Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu - Eleanor Coerr

Bilinen en eski çocuk romanlarından olan Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu, yaşanmış bir hikâyeyi anlatıyor. Yazar, Sadako Sasaki’nin günlüğünden yola çıkarak, Hiroşima’ya atılan atom bombasının ardından bu ülkede yaşananları ve dünya kamuoyundaki yankılarını trajik bir üslupla kaleme alıyor.

Sadece çocuklar değil yetişkinlerin de okuyabileceği bir kitap.

Fiyatı 46 TL.

Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu - Eleanor Coerr

'10 yaş için okuma listesinde yer aldığı için aldık. Bizimki gibi fazla duygusal çocuklar için çok uygun değil ama çocuklar da hayatın ve dünyanın gerçeklerini görmeli diyorsanız kesinlikle alınmalı.'

Amazon

Sol Ayağım - Christy Brown

Sol Ayağım - Christy Brown

Yazarın kendi hayatını, yaşam mücadelesini anlattığı dokunaklı bir kitap.

Brown bu kitapta, çocukluğunda okumayı, yazmayı, resim yapmayı ve daktilo kullanmayı öğrenmek için verdiği mücadeleyi ve bütün bunları sol ayağını kullanarak nasıl yaptığını anlatıyor.

Fiyatı 95 TL.

Sol Ayağım - Christy Brown

'Doğuştan felçli olarak dünyaya gelen ve sadece sol ayağını hareket ettirebilen Christy'nin inanılmaz yaşam öyküsü. Okumanızı tavsiye ederim.'

Amazon

Fareler ve İnsanlar - John Steinbeck

Fareler ve İnsanlar - John Steinbeck

O bir klasik, çok da söze gerek yok aslında... Herkesin kütüphanesinde olması gereken bir eser.

Bu kitapta Steinbeck, birbirlerine hiç mi hiç benzemeyen iki arkadaşın; ufak tefek ve zeki George ile iriyarı ve aklı kıt Lennie'nin hikâyesini kaleme alıyor.

Fiyatı 67 TL.

Fareler ve İnsanlar - John Steinbeck

'Herkes okumalı. 30 yıl önce okumuştum. Yeniden başladım.'

Amazon

Hizmetçi İzliyor - Freida McFadden

Hizmetçi İzliyor - Freida McFadden

Gizem ve gerilim romanları hoşunuza gidiyorsa bu size göre..

'En karanlık sırlarımı arkamda bıraktığımı sanıyordum. Fakat bu sakin banliyö sokağı, şimdiye kadar bulunduğum en tehlikeli yer olabilir miydi?'

Fiyatı 164 TL.

Hizmetçi İzliyor - Freida McFadden

Amazon
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Sevgili Arsız Ölüm - Latife Tekin

Sevgili Arsız Ölüm - Latife Tekin

Yazarının yaşadıklarından damıttığı, sözlü kültürle harmanladığı bu benzersiz roman ilk kez 1983'te yayımlanmıştı. Aktaş ailesinin köyden kente göçünü, yaşama çabalarını, korkularını, aile bireylerinin giderek yalnızlaşmasını konu edinen Sevgili Arsız Ölüm, yoksulların yaralı bilincini benzersiz bir şekilde yansıtmakla birlikte, masallar, türküler, maniler ve halk hikayeleriyle örülmüş anlatımı nedeniyle eleştirmenlerce 'büyülü gerçekçilik' akımına dahil edilmiştir.

Yayımlandığında büyük yankı uyandıran eser, birçok dile çevrilmesinin yanı sıra tiyatroya da uyarlandı.

Fiyatı 129 TL.

Sevgili Arsız Ölüm - Latife Tekin

'Seneler sonra yeniden okudum, Atiye ve Dirmit ile tekrar buluşmak unuttuğum duyguları tekrar yaşattı. Hala okumayan var ise kaçırmasın…'

Amazon

Seneler - Annie Ernaux

Seneler - Annie Ernaux

2022 Nobel ödüllü bir roman.

Eğer Fransız kültür ve tarihiyle ilgileniyorsanız bu kitap size çok uygun. Yazar kendi otobiyografisini Fransa'nın yakın tarihine atıfta bulunarak anlatıyor.

Fiyatı 138 TL.

Seneler - Annie Ernaux

'Kitap sosyo-biyografi denen yeni bir türün en güçlü eserlerinden. Otobiyografisini kolektif bir şekilde çok güzel bir şekilde anlatmış. Fransız yakın tarihine ilgi duymak okumak için elzem değil.'

Amazon

Çocuklukta İhmalin İzi: Boşluk Hissi - Dr. Jonice Webb

Çocuklukta İhmalin İzi: Boşluk Hissi - Dr. Jonice Webb

Altı çizilerek okunması gereken bir kitap. Milyonlarca kişinin hayatına katkı yapan bu kitabı, okunması gerekenler listenizde en üste almalısınız.

Bazen hayatınız sadece geçip gidiyormuş gibi hissediyor musunuz? Çok iyiymiş gibi davranıp, gizliden gizliye yalnız ve kopuk hissettiğiniz oluyor mu? Belki çok güzel bir hayatınız var, işinizde çok iyisiniz ama bu durum sizi mutlu etmeye yetmiyor mu?

Öyleyse yalnız değilsiniz. Dünya sizin gibi düşünen insanlarla dolu. Kendini bu dünyaya ait hissetmeyen, hissettiklerini kelimelere dökemeyen ve yeteri kadar mutlu olmadığı için kendini suçlayan birçok insan var.

Siz de bu kişilerden biriyseniz, eşinize yeteri kadar bağlı olmadığınızı düşünebilirsiniz, diğer insanlar kadar derinden sevemezsiniz ya da kendinizi mutlu hissetmezsiniz.

Fiyatı 306 TL.

Çocuklukta İhmalin İzi: Boşluk Hissi - Dr. Jonice Webb

'Okuyup bitirmiş ve oldukça faydasını gören biri olarak arkadaşıma hediye etmek için aldım. Kitap sayesinde birçok konuda bakış açım değişti. Hayatınızda değişim yaratabilecek kitaplardan birisi olabilir. Kargo her zamanki gibi kusursuzdu ve hızlıydı. Teşekkürler Amazon.'

Amazon

Acı Kahve - Agatha Christie

Acı Kahve - Agatha Christie

Gizem ve dedektiflik öyküleri içinde en çok satan kitap.

Türü sevenlerin bir günde bitireceği heyecanlı ve sürükleyici bir kitap.

Fiyatı 86 TL.

Acı Kahve - Agatha Christie

'Kitap sipariş verdikten birkaç gün sonra elime ulaştı. Tertemiz, sapasağlam bir şekilde kargolanmıştı. Kitap insanı içine alan, sürükleyici bir Agatha Christie klasiği olarak çok hoşuma gitti, tavsiye ederim.'

Amazon

Dünyanın En Yalnız Beyni - Serkan Karaismailoğlu

Dünyanın En Yalnız Beyni - Serkan Karaismailoğlu

Sevgili genç arkadaşım, henüz tanışmadık ama nasıl bir yalnızlığın içine tutsak edildiğini çok iyi biliyorum.

Etrafındaki karanlık her geçen gün daha da koyulaşıyor. Ama korkma.

Bu karanlığı yok edecek güç beyninin derinlerinde gizli.

Sadece bunun farkında değilsin. Şu an ellerinin arasında tuttuğun kitabın sana vaat ettiği tek gerçek bu. İçindeki güce ulaşmanı sağlamak adına elimden gelen her şeyi yapacağım ve nihai sona ulaştığımızda neden sana bu kadar çok güvendiğimi anlayacaksın. Hazırsan derin bir nefes al ve başlayalım.

Not: Sigara ve alkol kullanma yaşının iyice düştüğü, lise öğrencilerinin okullarda istediği uyuşturucuya ulaşabildiği, mevcut eğitim sisteminin organik beyinli gençlerimizi yapay zekaya dönüştürdüğü ve sınava girecek öğrencilerin netlerini artırmak için reçeteli ilaç kullandığı bir gençliğin gittiği yolla ilgili bir endişeniz yoksa bu kitaba asla dokunmayın.

Fiyatı 138 TL.

Dünyanın En Yalnız Beyni - Serkan Karaismailoğlu

'Kitap hem her ebeveyne hem de her ergen çocuğa hitap ediyor. Çok güzel anlaşılır ve akıcı süper bir kitap.'

Amazon
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Bir Aşk Masalı: Özgürlük Yoksa Aşk da Yoktur - Ahmet Ümit

Bir Aşk Masalı: Özgürlük Yoksa Aşk da Yoktur - Ahmet Ümit

Asla sevdiğin insanın gardiyanı olma!

'Bir Aşk Masalı', beş prensin sevda uğruna revan oldukları bir yol ve hal macerası. Kaf Dağı'ndan ıssız çöllere, ücra hanlardan savaşçı kabilelerin çadırlarına, devlerden denizkızlarına, balinalardan devasa yılanlara, cümle tabiatın ve mahlukatın geçiş yaptığı bir hayal perdesi.

Fiyatı 47 TL.

Bir Aşk Masalı - Ahmet Ümit

'Bir masal anlatıyor diye aldım ama gerçekten gerçek hayatla o kadar bağlantılı ve hayatın içinden ki kitabın nasıl bittiğini anlamadım.'

Amazon

Gizemli Kütüphaneci - Dominique Demers

Gizemli Kütüphaneci - Dominique Demers

Çocuklar için olumlu mesajlar içeren çok eğlenceli bir kitap.

Fiyatı 78 TL.

Gizemli Kütüphaneci - Dominique Demers

'Bu seriyi çok seviyorum. Hem eğlenceli hem olumlu iletileri var. 3. ve 4. sınıflar sevecektir.'.

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