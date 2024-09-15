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Ev İçi Güvenlik Kamerasından E-Kitap Okuyucuya Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Ev İçi Güvenlik Kamerasından E-Kitap Okuyucuya Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 13:02

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. TP-Link güvenlik kamerasından Xiaomi akıllı saate... Powerbank'ten Tv Box'a... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 15.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. TP-Link Tapo C210 İç Mekan Wifi Güvenlik Kamerası

1. TP-Link Tapo C210 İç Mekan Wifi Güvenlik Kamerası

Gelişmiş gece görüşüne sahip, çift yönlü sesli iletişim sağlayan, sesli alarma sahip olan çok başarılı bir güvenlik kamerası.

Bebeği ya da evcil hayvanı olanlar için ek özellikleriyle çok beğenilen bir model.

İndirimli fiyatı 855 TL.

TP-Link Tapo C210 İç Mekan Wifi Güvenlik Kamerası

'Böyle bir ürün almak isteyip araştıran kaçırmasın derim. Kullanımı kolay ve tüm özellikler bu fiyata dahil.

-Telefon ile uzaktan bağlanarak kamerayı hareket ettirme

-Telefon ile uzaktan karşılıklı konuşma

-Telefon ile uzaktan bağlanarak sd kartta kayıtlı dosyaları telefona indirme

-Kameranın hareket takibi ve telefona anlık bildirim göndermesi

-Telefona kısayol ekleyip evden çıkarken basıyorsunuz kamera çalışmaya başlıyor eve geldiğinizde eve geldim kısayoluna basıyorsunuz ve kamera ev moduna geçiyor.

Gerçekten çok güzel bir cihaz. Görüntü kalitesi ve cihaz kalitesi gayet iyi.'

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2. Baseus Airpow Lite Power 10.000mAh 15W Powerbank

2. Baseus Airpow Lite Power 10.000mAh 15W Powerbank

Mobil cihazlarınızı hızlı ve güvenli bir şekilde şarj etmenizi sağlayan taşınabilir bir güç bankası.

10.000 mAh yüksek kapasiteli pil, uzun süreli kullanım için yeterli güç sağlar. Hem birden fazla cihazı şarj etmek hem de uzun süreli kullanımlar için ideal bir powerbank.

Fiyatı 449 TL.

Baseus Airpow Lite Power 10.000mAh 15W Powerbank

Amazon

3. Next Start 4K Tv Box (D-Smart Go 1 Yıl Mega Paket Hediye)

3. Next Start 4K Tv Box (D-Smart Go 1 Yıl Mega Paket Hediye)

Hem hızlı, hem görüntü kalitesi harika.

Popüler uygulamalara tek tuşla ulaşabileceğiniz çok kullanışlı bir kumandası var.

Google TV işletim sistemine sahip. Daha ne olsun!

Fiyatı 1599 TL.

Next Start 4K (D-Smart Go 1 Yıl Mega Paket Hediye)

'Çok satılan ve bilinen 4k android tv box cihazdan hem kutusunu hem stick modelini almıştım, her türlü ince ayarlarını yapmama rağmen bir türlü performans alamadım. Takılmalar donmalar bitmek tükenmedi. Stick çöpe gitti kutusu çekmeceme yedek olarak girdi. Bu cihaz o ünlü markaların 3/1 fiyatı ama tam anlamıyla bir canavar. Menüsü google tv ve google home ile cihazı kontrol edebiliyorsun. Kumandası tv niz yada ses barınızla eşleşebiliyor. Gerçek 4k kalitesi ve en önemlisi dolby ses desteği ve lisanslı google özelliği.'

Amazon

4. SYROX Type C USB 3.1 to USB 3.0 Dönüştürücü OTG Çevirici Adaptör

4. SYROX Type C USB 3.1 to USB 3.0 Dönüştürücü OTG Çevirici Adaptör

Diğer portlarınızı engellemeyecek şekilde slim olarak tasarlandı. Kolay bir şekilde cebinizde çantanızda taşıyabilirsiniz. Hiçbir yazılım gerektirmez. 

Fiyatı sadece 54 TL.

SYROX Type C USB 3.1 to USB 3.0 Dönüştürücü OTG Çevirici Adaptör

'Fiyatına göre gayet kaliteli bir ürün. Yapması gereken işi gayet başarılı bir şekilde icra ediyor.'

Amazon

5. Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık

5. Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık

Ses olarak fazlasıyla tatmin edici olan, oldukça konforlu bir kulaklık.

Samsung Türkiye garantili kulaklığın fiyatı indirimde 1199 TL.

Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık

'Üstündeki kauçuk çıkıntılar sayesinde buds 2'den daha ergonomik kulağa sağlam oturuyor. Dokunmatik kontroller için basacak yer belli, buds 2'de tutturana kadar sürekli denemek gerekiyordu.'

Amazon
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6. Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat

6. Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat

Akıllı saatler arasında en çok satın alınan model karşınızda.

Saati Bluetooth ile akıllı telefonunuza bağlayabilirsiniz. Saatinizdeki telefon görüşmelerini tek bir dokunuşla cevaplayabilirsiniz. Çalışırken veya egzersiz yaparken, telefon görüşmelerini daha pratik ve kolay bir şekilde cevaplamak için elinizi kaldırmanız yeter.

Ayrıca, profesyonel optik oksimetre sensörü, sağlığınıza sürekli dikkat ederek kandaki oksijen doygunluğunu algılar ve oksijen seviyesi düşük olduğunda uyarı verir. Buna ek olarak, kalp atış hızını 7/24 izleyerek değişiklikleri hemen gösterebilir. 

Fiyatı 1378 TL.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat

'Ürün çok güzel ben çok beğendim. Telefonla görüşme yapabiliyorsunuz. Rahat 3-4 gün şarjı gidiyor. Ben çok beğendim bir daha alacak olsam bir daha alırım. Yani bu fiyata alabileceğiniz en büyük verim olabilir.'

Amazon

7. Kobo Libra 2 E-Kitap Okuyucu

7. Kobo Libra 2 E-Kitap Okuyucu

Yüksek çözünürlüklü ekranı, taşınabilirliği ve suya dayanıklı yapısı ile çok beğenilen bir ürün.

Ekran boyutu 7' olan kitap okuyucunun fiyatı 9999 TL.

Kobo Libra 2 Kitap Okuyucu

'Kobo Libra 2, taşınabilirlik ve okuma deneyimi konusunda beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. 300 PPI'lık ekranı sayesinde metinler son derece net ve okuması büyük bir zevk. Navigasyon tuşları ile sayfalarda dolaşmak ve menü işlemlerini yapmak oldukça kolay. Ek olarak, ekran parlaklığını ekranın sol yanından yukarı ve aşağı kaydırarak ayarlamak son derece pratik.'

Amazon

8. Razer DeathAdder Essential Kablolu Oyun Faresi

8. Razer DeathAdder Essential Kablolu Oyun Faresi

PC aksesuarları içinde en çok satan ürün karşınızda. Üstelik şu anda indirimde.

Razer DeathAdder Essential'ın hızlı ve hassas fare hareketleri için gerçek 6400 DPI'ya sahip kanıtlanmış bir optik sensöre sahip olduğunu da belirtelim.

İndirimli fiyatı 591 TL.

Razer DeathAdder Essential Kablolu Oyun Faresi

'İndirimde aldım. Gerçekten 3 tane dürüm parası. Bu paraya daha iyi bir mouse alamazsınız.'

Amazon

9. Apple AirTag 4’lü Paket

9. Apple AirTag 4’lü Paket

Tek dokunuşla kolay kurulum sayesinde AirTag’iniz iPhone veya iPad’inize anında bağlayabilirsiniz.

Bul uygulamasıyla arkadaşlarınızın ve aygıtlarınızın yanı sıra eşyalarınızın da nerede olduğunu görebilirsiniz.

Eşya kaybetmeye son!

Fiyatı 3599 TL.

Apple AirTag 4’lü Paket

'Ürünü uzun süredir kullanıyorum, gayet kaliteli ve stabil çalışıyor. Herkesin işine yarayacağına eminim.'

Amazon

10. Mini Dijital Kamera

10. Mini Dijital Kamera

Bas çek dijital fotoğraf makineleri içinde en çok satan model karşınızda.

160 derece geniş açılı ve 2MP lensli Ultra HD kamera yalnızca birkaç başparmak boyutundadır. Bu sayede tek elle tutulabilir ve taşıması da oldukça kolaydır.

Fiyatı 968 TL.

Mini Dijital Kamera

Amazon
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11. Anker SoundCore 2 Taşınabilir Hoparlör

11. Anker SoundCore 2 Taşınabilir Hoparlör

Tam bir fiyat performans ürünü.

Üstelik su geçirmez.

Fiyatı 1399 TL.

Anker SoundCore 2 Taşınabilir Hoparlör

'Bu fiyata alınabilecek en başarılı hoparlörlerden bir tanesi diyebilirim. Şarjı kullanıma bağlı olarak tatmin edici seviyede. Malzeme kalitesi yönünden çok başarılı. Su geçirmezlik yönünden başarılı (1 metre derinliğe kadar).'

Amazon

12. Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

12. Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

Sıcak espressolardan serinletici buzlu kahvelere kadar 20 farklı kahve yapabileceğiniz, harika bir kahve makinesi.

Fiyatı 19.685 TL.

Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

'Temizlemesi inanılmaz kolay, her şeyi suyun altına tutabildiğim; sütlü kahvelerimi güzel köpüklü yapabildiğim; kahve öğütmesinde bir sorun olmayacak bir makine aradım ve en iyisi bunu buldum.'

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