Ev İçi Güvenlik Kamerasından E-Kitap Okuyucuya Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Ev İçi Güvenlik Kamerasından E-Kitap Okuyucuya Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. TP-Link güvenlik kamerasından Xiaomi akıllı saate... Powerbank'ten Tv Box'a... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri.
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Bu içerik 15.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. TP-Link Tapo C210 İç Mekan Wifi Güvenlik Kamerası
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2. Baseus Airpow Lite Power 10.000mAh 15W Powerbank
3. Next Start 4K Tv Box (D-Smart Go 1 Yıl Mega Paket Hediye)
4. SYROX Type C USB 3.1 to USB 3.0 Dönüştürücü OTG Çevirici Adaptör
5. Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık
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6. Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat
7. Kobo Libra 2 E-Kitap Okuyucu
8. Razer DeathAdder Essential Kablolu Oyun Faresi
9. Apple AirTag 4’lü Paket
10. Mini Dijital Kamera
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11. Anker SoundCore 2 Taşınabilir Hoparlör
12. Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi
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