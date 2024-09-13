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A101'e Gelsin Diye Beklediğimiz En İyi Valiz Markalarının İçinde Yer Alan Samsonite Valiz Modelleri

etiket A101'e Gelsin Diye Beklediğimiz En İyi Valiz Markalarının İçinde Yer Alan Samsonite Valiz Modelleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 12:43

Uzun yıllar boyu sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz bir valiz mi arıyorsunuz? İster kısa işe seyahatleri için ister uzun yolculuklar için olsun fark etmez. Samsonite marka valizleri kullanıcı yorumları ve benzersiz fiyatları ile tek tek listeledik. En iyi valiz markaları arasında yer alan Samsonite marka valizleri en uygun fiyata nereden alırım diye düşünüyorsanız acele edin ve hemen içeriğimize göz atın.

Bu içerik 12.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Samsonite Litebeam-Spinner Valiz

Samsonite Litebeam-Spinner Valiz

Ürün oldukça kaliteli, hafif ve kullanışlı.

Farklı ölçü ve renklerde de mevcut.55 cm olanın fiyatı 5339 TL.

Samsonite Litebeam-Spinner Valiz

'Ürün gerçekten çok hafif muazzam Samsonite kalitesi. Bundan 4 sene önce de almıştım eşim müfettiş sürekli seyahatlerde ben de sürekli gezerim hiçbir şey olmuyor. Parasını sonuna kadar hak ediyor.'

Amazon

Samsonite Popsoda Spinner Valiz

Samsonite Popsoda Spinner Valiz

55 cm olan valizin ağırlığı sadece 2.9 kg. Çok hafif ve konforlu. Valizi sürüklerken beli ağrıyanlar için ideal.

Fiyatı 6019 TL.

Samsonite Popsoda Spinner Valiz

'İlk defa bir ürününü aldım ve harika. Böyle konforlu olacağını bilsem yıllar önce alırdım. Sürüklemesi o kadar hafif ki içindeki 20 kg ağırlığı bile hiç hissettirmiyor. Esnekliği için bez tercih ettim.'

Amazon

Samsonite Üniseks Yetişkin Tekerlekli Valiz

Samsonite Üniseks Yetişkin Tekerlekli Valiz

55 cm olan valizin gövde üzerine monte edilen tüm aksesuarları, perçin yerine çelik vida ile tutturulmuş. Böylelikle olası parça değişimleri mümkün kılınmış. Ayrıca içerde kalan vida kafalarının üstü sünger bantlarla izole edilmiş. Mat pütürlü yüzeyi çizilmelere karşı koruma sağlanması açısından çok faydalı.

Fiyatı 6861 TL.

Samsonite Üniseks Yetişkin Tekerlekli Valiz

Amazon

Samsonite Quadrix-Spinner Valiz - 55 cm

Samsonite Quadrix-Spinner Valiz - 55 cm

55 cm ve sadece 2.9 kg ağırlığında.

İndirimli fiyatı 8610 TL.

Samsonite Quadrix-Spinner Valiz

Amazon

Samsonite Quadrix-Spinner Valiz - 75 cm

Samsonite Quadrix-Spinner Valiz - 75 cm

75 cm ve 4.6 kg ağırlığında.

Fiyatı indirimde 9565 TL.

Samsonite Quadrix-Spinner Valiz

Amazon
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Samsonite Unisex S'CURE Valiz

Samsonite Unisex S'CURE Valiz

Samsonite ürün yelpazesindeki en hafif poliproplen valiz.

102 litre hacme sahip olan ürün 4.6 kg.

Ölçüleri 52 x 31 x 75 cm.

Fiyatı 9349 TL.

Samsonite Unisex S'CURE Valiz

'Valiz ve iş çantaları söz konusu olduğunda ilk tercihim Samsonite ürünleri oluyor. Ancak ülkemizde son yıllarda alım gücünün düşmesiyle birlikte benim için de ulaşılmaza doğru farkı iyice açtı ve açmaya da devam ediyor. Amazon, mağaza ve yetkili diğer satıcılara göre daha uygun fiyatlı kampanyaları ile bu farkın az da olsa kapanmasına ve hiç aklımda yokken yeni bir valiz sahibi olmama yol açtı. Genelde kabin boy valiz kullanmayı tercih etsem de bazen tatil dönemlerinde daha büyük boy valiz gerekli olabiliyor. Bu valizin diğerlerinden en önemli farkı fermuarsız, biri şifreli 3 kıskaçlı kiliti olmasıdır.'

Amazon

Samsonite KH8-09-003 Notebook Sırt Çantası

Samsonite KH8-09-003 Notebook Sırt Çantası

Kısa iş seyahatleri için ideal bir çanta.

Fiyatı 3884 TL.

Samsonite KH8-09-003 Notebook Sırt Çantası

Amazon
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