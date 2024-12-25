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Tam 38 Gün Boyunca İnternetsiz Kalarak Dünyadan Bihaber Yaşayan Ülke: Tonga

Tam 38 Gün Boyunca İnternetsiz Kalarak Dünyadan Bihaber Yaşayan Ülke: Tonga

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.12.2024 - 21:05

İnternet hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi ve birkaç saatlik bir kesinti bile büyük paniğe sebep oluyor, değil mi? Ancak bir ülkenin tam 38 gün boyunca internetten tamamen kopuk kaldığını düşünün... İşte Tonga’nın yaşadığı tam olarak buydu. Peki, sebebi neydi? Birlikte bakalım.

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15 Ocak 2022’de, Tonga’nın kalbinde yer alan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai yanardağı patladı. Ama bu öyle sıradan bir patlama değildi. Volkanik Patlama Endeksi'nde 5. seviyede yer alarak son 30 yılın en büyük patlaması olarak kayıtlara geçti.

15 Ocak 2022’de, Tonga’nın kalbinde yer alan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai yanardağı patladı. Ama bu öyle sıradan bir patlama değildi. Volkanik Patlama Endeksi'nde 5. seviyede yer alarak son 30 yılın en büyük patlaması olarak kayıtlara geçti.

Devasa patlama, Tonga'nın dünyayla olan tek internet bağlantısını sağlayan Tonga Kablosu’nu kopardı. Evet, tek bir kablo… Tonga gibi küçük ve dağınık adalardan oluşan bir ülkenin dünya ile bağlantısı, okyanus tabanında uzanan bir bahçe hortumu kalınlığındaki fiber optik kablodan ibaretti.

Devasa patlama, Tonga'nın dünyayla olan tek internet bağlantısını sağlayan Tonga Kablosu’nu kopardı. Evet, tek bir kablo… Tonga gibi küçük ve dağınık adalardan oluşan bir ülkenin dünya ile bağlantısı, okyanus tabanında uzanan bir bahçe hortumu kalınlığındaki fiber optik kablodan ibaretti.

O kablo, devasa bir patlamanın gücüne dayanamayarak koptu.

İnternetin büyük bir kısmı, denizaltı fiber optik kablolar üzerinden sağlanıyor. Dünya genelinde yaklaşık 532 kablo bulunuyor ve bunların sadece %1’i uydu bağlantılarıyla destekleniyor.

İnternetin büyük bir kısmı, denizaltı fiber optik kablolar üzerinden sağlanıyor. Dünya genelinde yaklaşık 532 kablo bulunuyor ve bunların sadece %1’i uydu bağlantılarıyla destekleniyor.

Tonga gibi küçük ülkeler, geniş alanı kapsayan çok pahalı kablolar döşemek zorunda kaldıkları için genellikle tek bir kabloya bağımlı kalıyorlar. İşte bu yüzden Tonga’nın bağlantısı kesildiğinde, geri getirmek hiç de kolay olmadı.

Tonga gibi küçük ülkeler, geniş alanı kapsayan çok pahalı kablolar döşemek zorunda kaldıkları için genellikle tek bir kabloya bağımlı kalıyorlar. İşte bu yüzden Tonga’nın bağlantısı kesildiğinde, geri getirmek hiç de kolay olmadı.

Ne yazık ki kablonun patlama sırasında birkaç farklı noktadan hasar gördüğü ve bazı bölümlerinin tamamen kaybolduğu anlaşıldı. Bu da onarım sürecini daha da karmaşık hale getirdi.

Ne yazık ki kablonun patlama sırasında birkaç farklı noktadan hasar gördüğü ve bazı bölümlerinin tamamen kaybolduğu anlaşıldı. Bu da onarım sürecini daha da karmaşık hale getirdi.
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Bütün süreçte, hava koşulları, ekipman arızaları ve diğer teknik aksaklıklar işleri daha da zorlaştırabiliyor. Tonga’da da tam olarak bu yaşandı ve süreç tam 38 gün sürdü.

Bütün süreçte, hava koşulları, ekipman arızaları ve diğer teknik aksaklıklar işleri daha da zorlaştırabiliyor. Tonga’da da tam olarak bu yaşandı ve süreç tam 38 gün sürdü.

Avustralya ve Yeni Zelanda, Tonga için ikinci bir internet kablosu döşemeye başladı. Bu yeni bağlantı tamamlandığında, Tonga artık dünyaya iki farklı kabloyla bağlanacak.

Avustralya ve Yeni Zelanda, Tonga için ikinci bir internet kablosu döşemeye başladı. Bu yeni bağlantı tamamlandığında, Tonga artık dünyaya iki farklı kabloyla bağlanacak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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