Tam 38 Gün Boyunca İnternetsiz Kalarak Dünyadan Bihaber Yaşayan Ülke: Tonga

İnternet hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi ve birkaç saatlik bir kesinti bile büyük paniğe sebep oluyor, değil mi? Ancak bir ülkenin tam 38 gün boyunca internetten tamamen kopuk kaldığını düşünün... İşte Tonga’nın yaşadığı tam olarak buydu. Peki, sebebi neydi? Birlikte bakalım.