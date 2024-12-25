Kuduz Aşısı Olmadan Hayatta Kalan Jeanna Giese'nin Tıp Dünyasını Şaşırtan Hikayesi

Kuduz, semptomlar ortaya çıktıktan sonra neredeyse kesin bir ölümle sonuçlanan bir hastalık olarak bilinir. Ancak bu kuralı bozan biri var ki o da Jeanna Giese. Giese, ölümcül virüse karşı aşı olmadan hayatta kalan ilk insan oldu ve bu olay, tıp dünyasında devrim niteliğinde bir keşfe dönüştü. Peki nasıl mümkün oldu? Beraber bakalım.

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