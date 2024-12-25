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Kuduz Aşısı Olmadan Hayatta Kalan Jeanna Giese'nin Tıp Dünyasını Şaşırtan Hikayesi

Kuduz Aşısı Olmadan Hayatta Kalan Jeanna Giese'nin Tıp Dünyasını Şaşırtan Hikayesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.12.2024 - 19:16

Kuduz, semptomlar ortaya çıktıktan sonra neredeyse kesin bir ölümle sonuçlanan bir hastalık olarak bilinir. Ancak bu kuralı bozan biri var ki o da Jeanna Giese. Giese, ölümcül virüse karşı aşı olmadan hayatta kalan ilk insan oldu ve bu olay, tıp dünyasında devrim niteliğinde bir keşfe dönüştü. Peki nasıl mümkün oldu? Beraber bakalım.

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Jeanna Giese, 15 yaşındayken kilisesinin dışında yaralı bir yarasayı fark etti. Yarasayı eline aldığında küçük bir ısırık aldı ve yaranın yüzeysel olması nedeniyle ailesi daha fazla tıbbi müdahaleye gerek duymadı. Ancak birkaç hafta sonra her şey değişti.

Jeanna Giese, 15 yaşındayken kilisesinin dışında yaralı bir yarasayı fark etti. Yarasayı eline aldığında küçük bir ısırık aldı ve yaranın yüzeysel olması nedeniyle ailesi daha fazla tıbbi müdahaleye gerek duymadı. Ancak birkaç hafta sonra her şey değişti.

Yorgunluk, çift görme, kusma ve sol kolunda karıncalanma gibi semptomlar ortaya çıktığında artık çok geçti. Kuduz virüsü sinir sistemine çoktan ulaşmıştı ve bilinen hiçbir tedavi yöntemi bu aşamadan sonra işe yaramıyordu.

Yorgunluk, çift görme, kusma ve sol kolunda karıncalanma gibi semptomlar ortaya çıktığında artık çok geçti. Kuduz virüsü sinir sistemine çoktan ulaşmıştı ve bilinen hiçbir tedavi yöntemi bu aşamadan sonra işe yaramıyordu.

Giese'nin doktorları, çaresizlik içinde sıra dışı bir yöntem denemeye karar verdi. Milwaukee Protokolü adı verilen bu yöntemde, hastanın beyni suni bir komaya sokularak bağışıklık sisteminin virüsle savaşmasına zaman kazandırılıyor.

Giese'nin doktorları, çaresizlik içinde sıra dışı bir yöntem denemeye karar verdi. Milwaukee Protokolü adı verilen bu yöntemde, hastanın beyni suni bir komaya sokularak bağışıklık sisteminin virüsle savaşmasına zaman kazandırılıyor.

Dr. Rodney Willoughby ve ekibi, Jeanna'nın bağışıklık sisteminin virüsü yenebilmesi için beynini uyutarak vücudunu destekledi. Ayrıca antiviral ilaçlar ve sinir sistemi destekleyici bileşikler de uygulandı.

Dr. Rodney Willoughby ve ekibi, Jeanna'nın bağışıklık sisteminin virüsü yenebilmesi için beynini uyutarak vücudunu destekledi. Ayrıca antiviral ilaçlar ve sinir sistemi destekleyici bileşikler de uygulandı.

Ancak bu yöntemin daha önce başarılı bir örneği yoktu ve doktorlar, Giese'nin kurtulma şansının çok düşük olduğunu biliyordu.

Jeanna, haftalar süren koma ve yoğun bakım tedavisinin ardından gözlerini açtı. Yavaş yavaş konuşmayı, yürümeyi ve yemek yemeyi yeniden öğrendi. Tam iyileşmesi bir yılı buldu ve hala bazı fiziksel etkiler yaşıyor olsa da hayatına devam edebildi.

Jeanna, haftalar süren koma ve yoğun bakım tedavisinin ardından gözlerini açtı. Yavaş yavaş konuşmayı, yürümeyi ve yemek yemeyi yeniden öğrendi. Tam iyileşmesi bir yılı buldu ve hala bazı fiziksel etkiler yaşıyor olsa da hayatına devam edebildi.
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Giese şu anda biyoloji bölümünde üniversite eğitimine devam ediyor ve yaşadığı bu mucizevi hikaye, bilim dünyasında hala tartışma konusu.

Giese şu anda biyoloji bölümünde üniversite eğitimine devam ediyor ve yaşadığı bu mucizevi hikaye, bilim dünyasında hala tartışma konusu.

Milwaukee Protokolü, Giese'nin ardından birkaç hastada daha denendi. Ancak maalesef aynı sonuç alınamadı. Uzmanlar hala bu yöntemin neden yalnızca Jeanna'da işe yaradığını anlamaya çalışıyor.

Milwaukee Protokolü, Giese'nin ardından birkaç hastada daha denendi. Ancak maalesef aynı sonuç alınamadı. Uzmanlar hala bu yöntemin neden yalnızca Jeanna'da işe yaradığını anlamaya çalışıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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