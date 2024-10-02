Sonbahara Özel Marka Günleri’nde Kaçırılmayacak İndirimler Başladı!

Ev ekonomisine önem vermeyenlerin bile hoşuna gidecek bir kampanya başladı. Çünkü kim istemez ki eskiden 400 TL'ye aldığı ruju bugün 200 TL'ye almayı. Aynı ürün, aynı marka, tek farkı var şu anda daha ucuz. Üstelik gıda ürünlerinden giyime, kozmetikten elektroniğe herkesin kendi için mutlaka bir şeyler bulabileceği bir kampanya bu. Markalardan bazıları Estee Lauder, Philips, Fissler, Mango, The Purest Solutions... Gerisi içeriğimizde! Uzatmıyoruz ki vakit kaybetmeden fırsatlara göz atmaya başlayın...

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Bu içerik 02.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.