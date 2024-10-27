Oculus Quest 3 Sanal Gerçeklik Gözlüğünden Apple Air Tag'e: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Oculus Quest 3 Sanal Gerçeklik Gözlüğünden Apple Air Tag'e: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Bebek güvenlik kamerasından JBL kulaklığa... En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri.
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Bu içerik 27.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Apple AirTag 4’lü Paket
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2. Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat
3. Oculus Quest 3 128 GB All In One Kablosuz VR Sanal Gerçeklik Gözlüğü
4. Xiaomi Akıllı Kamera C200 İç Mekan Kamerası
5. JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık
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6. Hanzete Ayna Yüzeyli 4'ü 1 arada Dijital Projeksiyon Çalar Saat, FM Radyo, Şarj Cİhazı ve Termometre
7. Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet
8. Xiaomi Mi 10000 mAh Ultra Compact Powerbank
9. Apple MagSafe Şarj Aygıtı
10. Osiuujkw HY300 Pro Taşınabilir Ev Sineması Projektörü
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11. Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Adaptör
12. Duracell AA Alkalin Kalem Pil (10'lu paket)
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