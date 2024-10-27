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Oculus Quest 3 Sanal Gerçeklik Gözlüğünden Apple Air Tag'e: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Oculus Quest 3 Sanal Gerçeklik Gözlüğünden Apple Air Tag'e: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 12:26

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Bebek güvenlik kamerasından JBL kulaklığa... En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 27.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Apple AirTag 4’lü Paket

1. Apple AirTag 4’lü Paket

4'lü paket ile her yerde güvendesiniz. Ya da 4 tane bana fazla derseniz bir arkadaşınızla paylaşarak uyguna almış olursunuz.

Tekli almaktan daha ekonomik olduğu kesin.Ultra Geniş Bant teknolojisine sahip 'Tam Konum Bulma' özelliği sizi doğrudan yakınlardaki AirTag’inize yönlendirebiliyor (belirli iPhone modellerinde)

Daha uzaktaki eşyaları ise Bul ağındaki yüz milyonlarca Apple aygıtının yardımıyla bulabiliyorsunuz.

Fiyatı 3649 TL.

Apple AirTag 4’lü Paket

'Kısa zamanda geldi. arkadaşımla ortak aldım 2'şer olarak paylaştık. Sorunsuz çalışıyor. Hem karavanıma hem de motosikletime taktım.'

Amazon

2. Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat

2. Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat

Karşınızda online alışverişte en çok satın alınan 100'den fazla egzersiz modu bulunan Xiaomi akıllı saat. Tam 7278 değerlendirmesi var ve çoğu da olumlu.

Profesyonel optik oksimetre sensörü, sağlığınıza sürekli dikkat ederek kandaki oksijen doygunluğunu algılar ve oksijen seviyesi düşük olduğunda uyarı verir. Buna ek olarak, kalp atış hızını 7/24 izleyerek değişiklikleri hemen gösterebilir. Sağlığınızı her zaman korumak için, kalp atış hızınız yüksek olduğunda uyarılar gönderir.

Fiyatı da gayet uygun, sadece 1329 TL.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat

'Harika, telefonla görüşülebilir. Ses kalitesi çok güzel karşı tarafa ses çok güzel gidiyor. iPhone'da kullanırken, arayan kişinin adı saat üzerinde görünebilmesi için uygulamanın arka planda sürekli açık kalması gerekir.'

Amazon

3. Oculus Quest 3 128 GB All In One Kablosuz VR Sanal Gerçeklik Gözlüğü

3. Oculus Quest 3 128 GB All In One Kablosuz VR Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Quest 2'nin geliştirilmiş versiyonu.

7'den 70'e herkesin keyif alacağı gerçekliği doruklarında yaşayabileceğiniz bir sanal gözlük.

Fiyatı 26.000 TL.

Oculus Quest 3 Sanal Gerçeklik Gözlüğü

'Ürün orijinal kutusunda, garanti belgeli, yıpranmamış ve hızlı bir şekilde elime ulaştırıldı. Oyun ve spor amaçlı kullanacağım. İçeriğindeki uygulamalarının çoğunun ücretli olması ayrıca üzdü lakin böyle bir cihaz alıyorsanız da o fiyatları gözden de çıkarmak gerekir diye düşünüyorum. İyi tasarlanmış tavsiye ederim, haa bir vertigo ve tansiyonunuz varsa almayın :) Bazı oyunlar fazla gerçekçi :))))'

Amazon

4. Xiaomi Akıllı Kamera C200 İç Mekan Kamerası

4. Xiaomi Akıllı Kamera C200 İç Mekan Kamerası

Karşınızda en çok satılan güvenlik kamerası. İster bebek kamerası olarak kullanın, ister siz evde yokken patili dostunuzu izlemek için.

Güvenlik amaçlı kullanabileceğiniz iç mekan kamerasının fiyatı 1099 TL.

Xiaomi Akıllı Kamera C200 İç Mekan Kamerası

'Almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Evde ofiste araçta yani aklınıza gelebilecek her yerde çekim sağlayıp 1800 megapiksel görüntü aktarabilen anında insan takibi yapan herhangi bir cisimde ne olursa olsun çok güzel algılayan bir ürün. Evde bile kullanırken çocuklarınızı takip edebilecek sensöre sahip bunun için gerçekten mükemmel bir tasarım olmuş. Amazon'dan indirimli aldım Amazon'un Premium üyesi olarak teşekkür ediyorum. Herkese tavsiye ederim.'

Amazon

5. JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

5. JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

Rahat kullanım ve kaliteli ses sunan bir kulaklık.

Fiyatı 1649 TL.

Farklı renk seçenekleri de mevcut.

JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

'Ben bisiklet sürüşlerimde kullanmak için aldım. Evde de bazen kullanıyorum. Ses kalitesi gayet iyi. Şarjı da uzun dayanıyor. Günde 3-4 saat kullanmayla 5-6 gün şarjı dayanıyor. Genel olarak memnunum.'

Amazon
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6. Hanzete Ayna Yüzeyli 4'ü 1 arada Dijital Projeksiyon Çalar Saat, FM Radyo, Şarj Cİhazı ve Termometre

6. Hanzete Ayna Yüzeyli 4'ü 1 arada Dijital Projeksiyon Çalar Saat, FM Radyo, Şarj Cİhazı ve Termometre

4'ü 1 arada özelliği ile çok beğenilen bir ürün.

Fiyatı 852 TL.

Ayna Yüzeyli Dijital Projeksiyon Çalar Saat

Amazon

7. Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

7. Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

Gündelik işler için ideal bir tablet.

Fiyatı 4699 TL.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

'Verilen ücrete göre ekran kalitesi, hoparlörleri gayet iyi. Birden fazla pencere ile çalıştığınızda takılma yapmıyor (ileride yapmayacağı anlamına gelmez) düşük fiyatlı tablet arayanlar çekinmeden alabilir.'

Amazon

8. Xiaomi Mi 10000 mAh Ultra Compact Powerbank

8. Xiaomi Mi 10000 mAh Ultra Compact Powerbank

Daha hızlı bir taşınabilir şarj deneyimi arayanların tercihi olan ürün iki adet yüksek güç giriş bağlantı noktasına sahip.

Fiyatı 849 TL.

Xiaomi Mi 10000 mAh Ultra Compact Powerbank

'Powerbank diyince Xiaomi'den şaşmamak gerekiyormuş gerçekten. Emektar powerbank'im hızlı şarj etmediği için seyahatlerde kullanabileceğim yeni bir powerbank arıyordum. Gelir gelmez kendi şarj kablosu ile powerbank'i şarj ettim. %19 şarjı olan iPhone 13'ü, Apple'ın type-c şarj kablosu ile 2 saatte tamamen şarj etti, hem de kapasitesinin yalnızca 1/4'ünü kullanarak. Bu fiyata böyle bir performans beklemiyordum açıkçası.'

Amazon

9. Apple MagSafe Şarj Aygıtı

9. Apple MagSafe Şarj Aygıtı

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro veya iPhone 12 Pro Max’inize yapışıyor ve 15 W’a kadar daha hızlı kablosuz şarj olanağı sunuyor. MagSafe Şarj Aygıtı, Qi özellikli şarj ile uyumlu. Böylece diğer Qi sertifikalı şarj aygıtlarıyla şarj edebildiğiniz iPhone 8 veya daha yeni iPhone modellerini ve kablosuz şarj kutusuna sahip AirPods modellerini de MagSafe Şarj Aygıtı ile şarj edebilirsiniz.

Fiyatı 1149 TL.

Apple MagSafe Şarj Aygıtı

'Hem type-c desteği olması hem fazla ısıtmaması harika. Cihazlar yavaş doluyor ama güvenli ve sağlıklı batarya ömrü sunuyor.'

Amazon

10. Osiuujkw HY300 Pro Taşınabilir Ev Sineması Projektörü

10. Osiuujkw HY300 Pro Taşınabilir Ev Sineması Projektörü

Uygun fiyata alınabilecek en kullanışlı projektör.

Fiyatı sadece 2249 TL.

Osiuujkw HY300 Pro Taşınabilir Ev Sineması Projektörü

'Uzun zamandır yaptığım en verimli alışveriş oldu. Öncelikle ürün markasız olarak satılan HY300 modeli. Çin'de birçok satıcı bu modele farklı markalar basarak satıyor. 50000 saat lamba ömrü üretici sitesinde belirtiliyor. Ayrıca Youtube'da fabrikalarında yaptıkları testlere dair videolar da mevcut. Bu fiyat bandında ikinci el projektör bile alamazken ekran paylaşımlı, işletim sistemli muazzam bir ürün. Sadece fişe takarak çalıştırabiliyorsunuz. HDMI vs. kullanmanıza gerek yok çünkü Miracast ile Windows kablosuz ekran paylaşımına kusursuz uyumlu.'

Amazon
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11. Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Adaptör

11. Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Adaptör

Minik boyutu ile koltuk arkalarına bile rahatlıkla sığan, kaliteli çift girişli bir adaptör.

Tüm elektronik ürünler arasında en çok satan ürün kendisi.

Fiyatı 399 TL.

Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Adaptör

'Ürün küçük boyutta, kaliteli ve çift cihazı şarj ederken bile hızlı ve serin.'

Amazon

12. Duracell AA Alkalin Kalem Pil (10'lu paket)

12. Duracell AA Alkalin Kalem Pil (10'lu paket)

15 kata kadar daha uzun ömürlü, akmayan kaliteli piller.

Fiyatı 269 TL.

Duracell AA Alkalin Kalem Pil (10'lu paket)

'Kalitesi hep aynı. Diğer markalara göre daha uzun süre işlevine devam ediyor. Tavsiye ederim.'

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