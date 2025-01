Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

Hırkalar her dolapta olmalı. Kapüşonlu hırkayı her yere giymek mümkün. Siyah renkli olduğu için her kombine uyuyor.

Kalın ve uzun, rahat kalıp bir hırka, dibi de lastikli. Eksileri; fermuarı zor çekiliyor ve triko olduğu için kolay tüylenecek gibi. Ama hırkayı sevdim, astarlı kapüşonluyla kışın güzel sıcak tutar.

473 TL olan hırka Temu'da 509 TL.

DeFacto Standart Fit Selanik Kumaş Hırka

