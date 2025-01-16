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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
16.01.2025 - 10:36

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 16.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Box Up Kapaklı Fırça Düzenleyici

Box Up Kapaklı Fırça Düzenleyici

Makyaj fırçalarınızı düzenlemek için bu organizer ideal. Fırçalarınızı temiz tutacak bu saklama kabı kapalı olduğu için fırçalar temiz şekilde saklanıyor. Fırçalar dışında başka amaçlarla da bu düzenleyici kullanmak mümkün.

Tüm fırçaları alıyor kocaman. Çok memnun kaldım. Ve amazon farkıyla, mükemmel paketlenmiş bir şekilde geldi.

123 TL olan düzenleyicinin benzeri Temu'da 184 TL.

Box Up Kapaklı Fırça Düzenleyici

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Monnhein Paspas

Monnhein Paspas

Kapı önü için uygun paspas çok tatlı. Kedi baskılı paspas evinizin girişi için güzel bir ürün olacak. Dış mekan dışında ev içinde de kullanılabilen paspas 45x70 cm. 

Çok kullanışlı ve şık.

189 TL olan paspas Temu'da 247 TL.

Monnhein Paspas

AMAZON

DeFactoFit Tişört

DeFactoFit Tişört

NBA lisanslı tişört oversize model. Kısa kollu tişört %100 pamuk. Uzun tişört şortlar, taytlar ya da pantolonlarla güzel olabilir. Günlük olarak giyebileceğiniz tişört oldukça rahat.

152 TL olan tişört Temu'da 210 TL.

DeFactoFit Tişört

AMAZON

Rock Creek Kadın Polar Ceket

Rock Creek Kadın Polar Ceket

Polar ceketler kışın çok sık kullanılıyor. Mevsimlik olarak da iyi bir seçenek olan ceketin birçok rengi var. Yanda 2 cebi olduğu için kullanışlı bir ürün.

599 TL olan ceket Temu'da 727 TL.

Rock Creek Kadın Polar Ceket

AMAZON

CERDÁ LIFE'S LITTLE MOMENTS Mickey Mouse Şemsiye

CERDÁ LIFE'S LITTLE MOMENTS Mickey Mouse Şemsiye

Çocuklar kendi şemsiyelerini taşımayı çok seviyor. Yağmur yağarken çocuğunuz şemsiyesini kendi taşıyabilecek. Mickey Mouse desenli olduğu için çok beğeniliyor. 

417 TL olan şemsiye Temu'da 445 TL.

CERDÁ LIFE'S LITTLE MOMENTS Şemsiye

AMAZON
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DeFacto Standart Fit Selanik Kumaş Hırka

DeFacto Standart Fit Selanik Kumaş Hırka

Hırkalar her dolapta olmalı. Kapüşonlu hırkayı her yere giymek mümkün. Siyah renkli olduğu için her kombine uyuyor. 

Kalın ve uzun, rahat kalıp bir hırka, dibi de lastikli. Eksileri; fermuarı zor çekiliyor ve triko olduğu için kolay tüylenecek gibi. Ama hırkayı sevdim, astarlı kapüşonluyla kışın güzel sıcak tutar.

473 TL olan hırka Temu'da 509 TL.

DeFacto Standart Fit Selanik Kumaş Hırka

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DeFacto Relax Fit Hırka

DeFacto Relax Fit Hırka

Kalın sweatshirt hırka tam kışlık. Kışın sıcacık hissetmek istiyorsanız bu hırkayı alın deriz. Okula Dönüş koleksiyonundan olan hırkanın rengi de çok hoş. Kapüşonu da olan hırka fermuarlı model. 

454 TL olan hırka Temu'da 493 TL.

DeFacto Relax Fit Hırka

AMAZON

DeFacto Mickey & Minnie Okul Sırt Çantası

DeFacto Mickey & Minnie Okul Sırt Çantası

Çocukların en sevdiği karakterlerden olan Mickey Mouse'lı bu çanta çok tatlı. Pembe renkli çanta çocuklar için oldukça yeterli. Okul çantası olarak kullanılabilecek çantanın iki gözü var.

Şu an %12 indirimde olan çanta 235 TL, Temu'da yine Mickey Mouse'lı bir çanta 276 TL.

DeFacto Mickey & Minnie Okul Sırt Çantası

AMAZON

Breeshy Taşınabilir Kutu Saklama Kutusu

Breeshy Taşınabilir Kutu Saklama Kutusu

Maskeleri taşımak için bir kutu şart. Bu saklama kutusu maskeleri taşımak için gerekiyor. Toz geçirmediği için maskeleriniz kirlenmiyor. 

172 TL olan saklama kutusu Temu'da 254 TL.

Breeshy Taşınabilir Kutu Saklama Kutusu

AMAZON

MK MATT KEELY Çift Ponponlu Şapka

MK MATT KEELY Çift Ponponlu Şapka

Bebeğiniz için alabileceğiniz bu şapka ponponlarıyla çok tatlı. Kışın bebeklerinizin başını sıcak tutacak bu şapka çok şeker. Bu şapka, 6 ay ve 4 yaş arasında kullanılabiliyor.

152 TL olan şapka Temu'da 155 TL.

MK MATT KEELY Çift Ponponlu Şapka

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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