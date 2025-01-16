Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

Makyaj fırçalarınızı düzenlemek için bu organizer ideal. Fırçalarınızı temiz tutacak bu saklama kabı kapalı olduğu için fırçalar temiz şekilde saklanıyor. Fırçalar dışında başka amaçlarla da bu düzenleyici kullanmak mümkün.

Tüm fırçaları alıyor kocaman. Çok memnun kaldım. Ve amazon farkıyla, mükemmel paketlenmiş bir şekilde geldi.

123 TL olan düzenleyicinin benzeri Temu'da 184 TL.

Box Up Kapaklı Fırça Düzenleyici

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