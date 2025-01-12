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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
12.01.2025 - 12:59

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 12.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Koton Baskılı Tişört

Koton Baskılı Tişört

Pamuklu tişört kısa kollu bir model. Uzun modeli olan tişörtün rahat bir kalıbı var. Pembe renkli tişörtün baskısı da var. Bu modelin hem beyaz rengini hem pembe rengini alabilirsiniz.

166 TL olan tişörtün başka modellisi Temu'da 241 TL.

Koton Baskılı Tişört

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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TDL Örümcek Adam Sırt Çantası

TDL Örümcek Adam Sırt Çantası

Spider-Man seven bir çocuğunuz varsa bu çantayı ona alabilirsiniz. Örümcek adam baskısı olan çanta çocuklar için oldukça yeterli. Yan cebinde filesi de olan çanta 30x25x10 cm boyutlarında.

276 TL olan sırt çantası Temu'da 387 TL.

TDL Örümcek Adam Sırt Çantası

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Sırt Çantası

Sırt Çantası

40 litre kapasiteli çanta oldukça kaliteli. Su geçirmez çantayı günlük hayatta kullanabileceğiniz gibi seyahatler için de düşünebilirsiniz. Birçok cebi olan çanta çok kullanışlı.

599 TL olan çanta Temu'da 747 TL.

Sırt Çantası

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DeFacto Kadın Regular Fit Kazak

DeFacto Kadın Regular Fit Kazak

Kazaklar kışın en çok tercih edilenleri. Siyah kazaklar özellikle her kombine uyduğu için çok tercih ediliyor. Boğazlı kazak hem şık hem sıcak tutuyor. Siyah olduğu için her kombin için uygun.

Dokusu yumuşacık ağzı yüzü çabuk dağılacak bir kazak gibi durmuyor. Bedeni de tam uyumlu.

154 TL olan kazak Temu'da 371 TL.

DeFacto Kadın Regular Fit Kazak

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MaNMaNing Omuz Çantası

MaNMaNing Omuz Çantası

Omuz çantaları günlük için çok kullanışlı oluyor. Takıp çıkabileceğiniz çantaya dışarıda ihtiyacınız olan her şeyi koyabiliyorsunuz. Çapraz ya da düz takmaya uygun çantanın boyunu da ayarlamak mümkün. Farklı renkleri olan çantanın cepleri çok kullanışlı. 

234 TL olan çantanın benzeri Temu'da 283 TL.

MaNMaNing Omuz Çantası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Vilgftyiet Araba Boyun Yastığı

Vilgftyiet Araba Boyun Yastığı

Arabada boynunuz ağrıyorsa o zaman bir boyun yastığı size şart. Tüylü yapısıyla rahat yastık arabada konforlu bir sürüş sağlıyor. Ergonomik boyun yastığının rahatlığına hayran kalacaksınız.

330 TL olan yastığın benzeri yastık Temu'da 332 TL.

Vilgftyiet Araba Boyun Yastığı

AMAZON external

Name It Mont

Name It Mont

Erkek bebekler için uygun mont çok tatlı duruyor. Konforlu mont sayesinde bebeğiniz kışın üşümüyor. Şapkası da olan montu kış boyu bebeğiniz giyebilecek.

383 TL olan mont Temu'da 403 TL.

Name It Mont

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Kochler Mekik Aleti

Kochler Mekik Aleti

Spor yaparken size yardımcı olacak egzersiz aleti karın çalıştırıyor. Dirsek destekli bu mekik aleti evde kolayca spor yapmanızı sağlıyor.

Ürün montajı çok basit ve kullanımı harika olumsuz yorumların aksine gayet sağlam bu fiyata daha iyisi olamaz sonuçta asfaltta değil parke yada pet üzerinde kullanılacak ve bilinçli kullanımda uzunca bir süre kullanılacak malzemeden üretilmiş ergonomik kolları ağrıtmayan pet destekli tek ağrıyan yer kullanırken karın kasları buda harika işe yarıyor sonucunu veriyor satıcıya teşekkürler

540 TL olan mekik aleti Temu'da 693 TL.

Kochler Mekik Aleti

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Mermer Havan

Mermer Havan

Evde sarımsak ya da ot dövmek için alabileceğiniz havan çok güzel bir ürün. Mutfakta lezzetli yemekler yapmanızı sağlayacak havanın temizlenmesi de çok kolay.

661 TL olan havan Temu'da 1.000 TL.

Mermer Havan

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

DeFacto Triko Hırka

DeFacto Triko Hırka

Bebekler için uygun hırka çok tatlı. Düğmeli triko hırkayı kışın ya da sonbaharda çocuğunuza giydirebilirsiniz. 

399 TL olan hırka Temu'da 430 TL.

DeFacto Triko Hırka

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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