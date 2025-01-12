Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

Pamuklu tişört kısa kollu bir model. Uzun modeli olan tişörtün rahat bir kalıbı var. Pembe renkli tişörtün baskısı da var. Bu modelin hem beyaz rengini hem pembe rengini alabilirsiniz.

166 TL olan tişörtün başka modellisi Temu'da 241 TL.

Koton Baskılı Tişört

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