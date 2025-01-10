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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
10.01.2025 - 10:58

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 10.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Ahşap Matruşka Bebek

Ahşap Matruşka Bebek

Kırmızı renkli matruşka bebek evler için en güzel dekorlardan. 5 tane olan bebekleri iç içe geçirerek ya da hepsini ayrı ayrı dizerek kullanabilirsiniz.

329 TL olan bebek Temu'da 351 TL.

Ahşap Matruşka Bebek

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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LTB Tanya x Kot Pantolon

LTB Tanya x Kot Pantolon

LTB kotlarını anlatmaya gerek yok, zaten çok kaliteliler. Skinny modellerden biri olan bu kot pantolon önden tek düğmeli. Şık pantolon tişört ve croplarla çok yakışıyor. 

400 TL olan kot pantolon Temu'da 546 TL.

LTB Tanya x Kot Pantolon

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TİVOLİ Diamente Dondurma Kaşığı

TİVOLİ Diamente Dondurma Kaşığı

Dondurma kaşığı evlerde çok sık kullanılıyor. Bu kaşığı sadece dondurma kaşığı olarak kullanacağınızı düşünmeyin. Onun dışında kurabiyeleri koyarken de kullanmanız mümkün.

HIZLI KARGO HARİKA ÜRÜN TEŞEKKRLER.

171 TL olan dondurma kaşığı Temu'da 178 TL.

TİVOLİ Diamente Dondurma Kaşığı

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JACK & JONES Kazak

JACK & JONES Kazak

Pembe kazak hırka kış için ideal. Altına etek ya da pantolonla kombinleyebileceğiniz kazak şık bir parça. Siyah rengi de olan kazak %100 pamuk.

765 TL olan kazağın benzeri Temu'da 775 TL.

JACK & JONES Kazak

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Kıvırcık Paspas

Kıvırcık Paspas

Kapı önü için ideal paspaslardan olan ürün iç mekan için de uygun. 33x60 cm olan paspas oldukça dayanıklı. Kauçuk kenarlı paspas suya da dayanıklı. Kiri evinizden uzak tutacak paspas aynı zamanda kapınızın önünü güzel gösterecek.

339 TL olan paspasın farklı modeli Temu'da 672 TL.

Kıvırcık Paspas

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DeFacto Fit Tweed Blazer Ceket

DeFacto Fit Tweed Blazer Ceket

Blazer ceket modellerinden biri olan bu ceket oversize model. Tüvit kumaş ceket çok şık duruyor. İşe giderken ya da özel etkinliklerde giyebileceğiniz ceket eteklerle özellikle çok güzel duruyor.

Çok şık ve kaliteli. tam kış için ideal.

782 TL olan ceket Temu'da 980 TL.

DeFacto Fit Tweed Blazer Ceket

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Natura Matadog Mobydick Dog Toy

Natura Matadog Mobydick Dog Toy

Köpeğiniz peluş oyuncakları seviyorsa o zaman bu oyuncağı ona alabilirsiniz. Balina şeklindeki oyuncağa köpeğinizin bayılacağı kesin!

144 TL olan oyuncağın Temu'da ördeklisi 161 TL.

Natura Matadog Mobydick Dog Toy

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Korkmaz Etna Moka Pot

Korkmaz Etna Moka Pot

Lezzetli kahveler yapmak için bu pot ideal. Espresso ve filtre kahve yapabileceğiniz pot 3 bardak kapasiteli. 3 ayrı kısmı olan pot ile kahve yapmak oldukça kolay.

599 TL olan moka pot Temu'da 830 TL.

Korkmaz Etna Moka Pot

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Katlanır Sandalye

Katlanır Sandalye

Her yere taşıyabileceğiniz tabure katlanıp kolayca götürülebiliyor. Katlandığı için çok az yer kaplıyor. Rahatça istediğiniz şekilde oturabileceğiniz tabure hem rahat hem kullanışlı.

882 TL olan tabure Temu'da 923 TL.

Katlanır Sandalye

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Crop Tişört

Crop Tişört

Kedi baskısıyla çok tatlı duran tişört yaz boyu giymelik. Sarı rengiyle cıvıl cıvıl tişörtü her şeyle kombinleyebilirsiniz. Crop model tişörtü kedi seven bir arkadaşınıza hediye de alabilirsiniz.

104 TL olan tişörtün başka kedili modeli Temu'da 226 TL.

Crop Tişört

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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