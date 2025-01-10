Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

Pembe kazak hırka kış için ideal. Altına etek ya da pantolonla kombinleyebileceğiniz kazak şık bir parça. Siyah rengi de olan kazak %100 pamuk.

765 TL olan kazağın benzeri Temu'da 775 TL.

JACK & JONES Kazak

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