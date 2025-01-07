Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

Uzun kollu pijama takımı kış için ideal. Beyaz renkli üst ve kareli alttan oluşan bu pijama takımı hem şık hem rahat. Rahatlığı şıklıkla bir araya getiren pijama takımı güzel bir hediye de olabilir.

419 TL olan pijama takımı Temu'da 462 TL.

DeFacto Regular Fit Pijama Takımı

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