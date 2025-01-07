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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
07.01.2025 - 18:22

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 07.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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DeFacto Regular Fit Pijama Takımı

DeFacto Regular Fit Pijama Takımı

Uzun kollu pijama takımı kış için ideal. Beyaz renkli üst ve kareli alttan oluşan bu pijama takımı hem şık hem rahat. Rahatlığı şıklıkla bir araya getiren pijama takımı güzel bir hediye de olabilir. 

419 TL olan pijama takımı Temu'da 462 TL.

DeFacto Regular Fit  Pijama Takımı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Monnhein Mikrofiber Banyo Paspası

Monnhein Mikrofiber Banyo Paspası

Mikrofiber banyo paspası çok şık bir parça. Kaymaz tabanıyla banyonuzda güvenli bir seçenek olan banyo paspası makinede yıkanabiliyor. İki parça gelen banyo paspası banyonuza çok yakışacak!

289 TL olan banyo takımı Temu'da 439 TL.

Monnhein Mikrofiber Banyo Paspası

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Damier Lastikli Çarşaf

Damier Lastikli Çarşaf

Kelebek deseniyle çok tatlı duran çarşaf 120x200 cm. Geniş çarşaf lastikli olduğu için kullanımı kolay. İster kendinize ister misafirleriniz için alabileceğiniz çarşaf çok şık bir model.

514 TL olan çarşaf Temu'da 721 TL. 

Damier Lastikli Çarşaf

AMAZON external

Chuba Erkek V Yaka Triko Kazak

Chuba Erkek V Yaka Triko Kazak

V yaka kazağın farklı renkleri var. Bu kazaklar çok kullanışlı. Hediye olarak da alabileceğiniz kazağı gömlekle kombinleyerek daha şık hale getirebilirsiniz. 

399 TL olan kazak Temu'da 508 TL.

Chuba Erkek V Yaka Triko Kazak

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Moageme Bebek Tulum

Moageme Bebek Tulum

Bebeklere çok yakışacak tulum şapkasıyla çok tatlı duruyor. Hediye olarak da sevdiğiniz birinin bebeğine alabilirsiniz. Bebeğinizi rahat ettirecek bu tulumu alın deriz!

360 TL olan tulum Temu'da 599 TL.

Moageme Bebek Tulum

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Pamuklu Havlu Çorap

Pamuklu Havlu Çorap

4 çift gelen havlu çoraplar kışın çok kullanışlı. Farklı renkleri olduğu için her kombine uyuyor. 2 farklı çeşidi olan çorap %90 pamuk. Soğuk kış günlerinde bu çorapları hep giymek isteyeceksiniz.

149 TL olan havlu çorap Temu'da 171 TL.

Pamuklu Havlu Çorap

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Kolej Sweatshirt

Kolej Sweatshirt

Slogan baskılı bu sweatshirt, çok güzel ve kullanışlı. Gri renkli olduğu için her şeyin üstüne yakışıyor. Makinede yıkanabilen sweat gardırobunuzun favori parçası olacak.

Kalın degil ama kullanışlı.

503 TL olan sweatshirt Temu'da 566 TL.

Kolej Sweatshirt

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Valiberta Ok Desenli Renkli Kazak

Valiberta Ok Desenli Renkli Kazak

Renkli kazak kışınıza renk katacak bir ürün. Yeşil ve kırmızı renkleri olan kazağı pantolon ya da taytlarla kombinlemek mümkün.

599 TL olan kazak Temu'da 604 TL.

Valiberta Ok Desenli Renkli Kazak

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Figiza Makyaj Çantası

Figiza Makyaj Çantası

Şeffaf organizer ile makyaj malzemelerinizi düzenleyebileceksiniz. 24x18x11 cm olan makyaj çantasını makyaj malzemeleriniz dışında şeylerle de kullanabilirsiniz. 

Alırken tereddüt etmiştim ekstra bir gözü olmadığı için kullanışlı olur mu diye ama çok kullanışlıymış gerçekten. Deneyip yorum yapmak istedim herşey sığdı ve ekstra makyaj çantamı bile sığdırdım. İki tarafının seffaf olması cok kullanışlı, aradığınız bir şeye kolayca ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca kaliteli malzeme kullanılmış.

269 TL olan makyaj çantası Temu'da 288 TL.

Figiza Makyaj Çantası

AMAZON external

Civil Boys Erkek Çocuk Yelek

Civil Boys Erkek Çocuk Yelek

2-5 yaş arası çocuklar için uygun yelek erkek çocukların bayılacağı bir modelde. Üzerinde arabalar olan yelek sayesinde çocuğunuz serin havalarda üşümeyecek. 

259 TL yeleğin benzeri Temu'da 310 TL.

Civil Boys Erkek Çocuk Yelek

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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