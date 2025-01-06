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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 6 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 6 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 15:31

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 06.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Kadın Nesla Tüylü Triko Kazak

Kadın Nesla Tüylü Triko Kazak

Tüylü bisiklet yaka kazak triko. Kışın rahat rahat giyebileceğiniz kazakla çok güzel kombinler yapacağınız kesin. Başka renkleri de olan kazak kışın sizi sıcacık tutacak. Kazağın kombinlemesi de çok kolay.

349 TL olan kazak Temu'da 542 TL.

Kadın Nesla Tüylü Triko Kazak

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Radyatör Toz Örtüsü

Radyatör Toz Örtüsü

Peteğe toz girmesini engelleyen bu örtü her peteğe lazım. Bu örtü radyatörlerin üstünü kapatıyor ama sıcaklığın çıkmasını engellemiyor. Bu örtü kapak sayesinde petekleriniz artık çok daha temiz!

375 TL olan örtü Temu'da 498 TL.

Radyatör Toz Örtüsü

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FANSEZQ Protez Kutusu

FANSEZQ Protez Kutusu

Protez dişler için kullanılabilen bu kutuyu kendinize ya da protez kullanan birine alabilirsiniz. Protezlerinizi daha hijyenik saklamanızı sağlayan bu kutu protez diş kullanan herkese lazım.

169 TL olan protez kutusu Temu'da 193 TL.

FANSEZQ Protez Kutusu

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Çok Amaçlı Masa Düzenleyici

Çok Amaçlı Masa Düzenleyici

Çok amaçlı bu düzenleyici şeffaf. Bu sayede içinde ne var görebiliyorsunuz. Makyaj fırçaları, kalem ya da istediğiniz başka şeyleri koymak için bu düzenleyici size şart!

124 TL olan organizerin başka modeli Temu'da 160 TL.

Çok Amaçlı Masa Düzenleyici

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A1 Mutfak Fırın Eldiveni

A1 Mutfak Fırın Eldiveni

Silikon fırın eldivenleri evde çok işe yarıyor. Yanmaz ve yapışmaz eldivenlerle fırın tepsisini taşımak kolaylaşıyor. 37 cm fırın eldivenleri siyah rengiyle çok güzel duruyor. 

199 TL olan fırın eldiveni Temu'da 245 TL.

A1 Mutfak Fırın Eldiveni

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
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Babyjem Mama Sandalyesi

Babyjem Mama Sandalyesi

Mama sandalyesi bebekler için gerekli ürünler. Krem rengiyle çok şık duran sandalye evinizin dekoruna katkı sağlayacak. Bebeğinizin rahat rahat yemek yemesini sağlayacak sandalyenin kemeri de var.

775 TL olan sandalye Temu'da 832 TL.

Babyjem Mama Sandalyesi

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MAS Enjoy Zımba

MAS Enjoy Zımba

Turuncu ve beyaz renkli zımba çok tatlı. Ofis masanızda ya da evde kullanabileceğiniz zımba ile her şeyi birbirine bağlayabileceksiniz. Şık ve estetik tasarımı bu zımbayı herkesin beğenmesini sağlıyor.

Ucuz zımba, iş görür.

134 TL olan zımba Temu'da 170 TL.

MAS Enjoy Zımba

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Oranlife Ütü Askısı

Oranlife Ütü Askısı

Duvara monte edilen ütü askısı yerden tasarruf sağlıyor. Monte edildiği için kullanımı çok kolay. Ütünüz hep yerde duruyorsa bu askı sayesinde artık daha temiz olacak.

237 TL olan ütü askısı Temu'da 334 TL.

Oranlife Ütü Askısı

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DeFacto Regular Fit Trençkot

DeFacto Regular Fit Trençkot

Su geçirmez trençkot kuşaklı bir model. Bahar aylarına çok uygun trençkot, çok şık duruyor. Uzun model trençkot kazaklarla çok güzel oluyor. Bu trençkotu etek ya da pantolonlarla kombinlemek mümkün.

999 TL olan trençkot Temu'da 1.049 TL.

DeFacto Regular Fit Trençkot

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

DeFacto Regular Fit Yelek

DeFacto Regular Fit Yelek

Yelekleri seviyorsanız bu modeli de seveceğiniz kesin. Bisiklet yaka yelek taytlar ya da pantolonlarla çok yakışıyor. Beyaz rengiyle çok güzel yelek her dolapta olmalı.

314 TL olan yelek Temu'da 372 TL.

DeFacto Regular Fit Yelek

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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