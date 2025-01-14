Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

Brownie ya da kek kalıbı arıyorsanız bu bölmeli kalıp çok güzel. 18 bölmesi olan kalıpla ayrı kekler yapabileceğiniz gibi dilimli kekler de pişirebileceksiniz. 31x20 cm olan kek kalıbında kek dışında şeyler de pişirmek mümkün.

504 TL olan kek kalıbı Temu'da 607 TL.

FOGARI Kek Kalıbı