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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
14.01.2025 - 12:43

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 14.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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THome Çocuk Eldiveni

THome Çocuk Eldiveni

Çocuklar için tasarlanan eldiven kışın çok gerekli. Özellikle karda oynamayı seven bir çocuğunuz varsa bu eldivenler onları rahat ettirecek. Kolayca giyinip çıkarılabilen eldivenler su geçirmiyor.

173 TL olan eldivenler Temu'da 231 TL.

THome Çocuk Eldiveni

AMAZON external

Joker Baskılı Tişört

Joker Baskılı Tişört

Baskılı tişört çok şık. Üzerindeki Joker baskısıyla herkesin bayılacağı tişört siyah renkli olduğu için her şeye uyuyor. %100 pamuk tişörtün oldukça rahat bir kumaşı var.

188 TL olan tişörtün Temu'da başka baskılı modeli 215 TL.

Joker Baskılı Tişört

AMAZON external

Çocuk Kamp Sandalyesi

Çocuk Kamp Sandalyesi

Dışarıda vakit geçirirken işinize yarayacak bu kamp sandalyesi ile çocuğunuz çok rahat edecek. Kendine özel sandalyesi olduğu için çok hoşuna gidecek sandalye uzay desenli.

449 TL olan sandalyenin Temu'da farklısı 987 TL.

Çocuk Kamp Sandalyesi

AMAZON external

2 Nizam Oyuncak İtfaiye Seti

2 Nizam Oyuncak İtfaiye Seti

Çocuğunuz itfaiye oyuncaklarını çok seviyorsa o zaman ona mutlaka bu seti alın deriz! İçinde arabalar ve başka aksesuarlar da olan setle çocuklar saatlerce oynayabilecek.

142 TL olan itfaiye seti Temu'da 209 TL.

2 Nizam Oyuncak İtfaiye Seti

AMAZON external

MAXSTYLE Crystal Mutfak Havlusu

MAXSTYLE Crystal Mutfak Havlusu

2 tane gelen mutfak havlusu her mutfağa lazım. Üzerinde cupcake deseni olan havlular çok güzel. Renklerine ayrı kullanımına ayrı bayılacağınız havlular mutfağınıza renk katacak.

99 TL olan havlu Temu'da 120 TL.

MAXSTYLE Crystal Mutfak Havlusu

AMAZON external
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DeFacto Kazak

DeFacto Kazak

Kolsuz model kazaklardan olan bu ürün bebeğinize çok yakışacak. İçine tişört ya da gömlekle kombinleyebileceğiniz kazağın rengi de çok güzel.

Ürün yumuşak ve esnemeye çok müsait. İnce ama sıcak tutuyor. Yumuşak.

110 TL olan kazak Temu'da 225 TL.

DeFacto Kazak

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Peluş Tavşan

Peluş Tavşan

Bebeğinizin en iyi arkadaşı olacak tavşan 65 cm. Çocuğunuzun uyku arkadaşı olabilecek tavşan gri renginde. Çok tatlı ve yumuşacık peluş oyuncak çok satanlarda 1. sırada. 

Bebeğimin bir numaralı uyku arkadaşı. Davşan diye uyanıyor her sabah😂😂

349 TL olan tavşan Temu'da 416 TL.

Peluş Tavşan

AMAZON external

FOGARI Kek Kalıbı

FOGARI Kek Kalıbı

Brownie ya da kek kalıbı arıyorsanız bu bölmeli kalıp çok güzel. 18 bölmesi olan kalıpla ayrı kekler yapabileceğiniz gibi dilimli kekler de pişirebileceksiniz. 31x20 cm olan kek kalıbında kek dışında şeyler de pişirmek mümkün.

504 TL olan kek kalıbı Temu'da 607 TL.

FOGARI Kek Kalıbı

AMAZON external

Okul Öncesi Öğretici Oyun Matı

Okul Öncesi Öğretici Oyun Matı

Çocuk odası için düşünebileceğiniz bu halı hem odayı güzelleştiriyor hem de çocuğunuza sayıları öğretiyor. 95x145 cm olan halı yumuşacık. Bu sayede çocuğunuz rahatça üstünde oynayabiliyor. 

899 TL olan oyun halısı 1.002 TL

Okul Öncesi Öğretici Oyun Matı

AMAZON external

MAS Blok Flüt

MAS Blok Flüt

Hepimiz zamanında flüt çaldık. O günlere tekrar dönmek için bu flütü alabilirsiniz. Bej renkli flüt kutusuyla geliyor. Eskiden okulda çaldığımız gibi flüt çalmak istiyorsanız bu flütü alabilirsiniz.

149 TL olan flüt Temu'da 154 TL.

MAS Blok Flüt

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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