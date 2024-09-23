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UGG Zamanı Yaklaştığına Göre Zam Gelmeden Kapabileceğin İndirimli Modeller

etiket UGG Zamanı Yaklaştığına Göre Zam Gelmeden Kapabileceğin İndirimli Modeller

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 19:44

UGG zamanının yaklaşmakta olduğunu biliyoruz ve bu nedenle, zam gelmeden önce satın alabileceğiniz indirimli modelleri sizin için bir araya getirdik. Bu şık tasarımlar, sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez favorileri olacak. Kendinizi sıcak ve konforlu hissetmenizi sağlayacak bu modeller, aynı zamanda stilinizi de tamamlayacak. 

Bu içerik 23.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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UGG Herren Tasman Slip-on Slipper

UGG Herren Tasman Slip-on Slipper

UGG markasının erkekler için ürettiği Tasman Slipon Slipper modeli, gerçek süet deriden imal edilmiş. Bu şık tasarımlı slipper, sonbahar ve kış mevsimlerinde en çok tercih edilen ayakkabı modellerinden biri olmaya aday. 

4.594,90TL yerine indirimli fiyatıyla 3.959,90TL.

UGG Herren Tasman Slip-on Slipper

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UGG K CLASSIC MINI

UGG K CLASSIC MINI

İç yüzeyi koyun postu kürkü ile kaplanmış, dış yüzeyi ise süet deri ile işlenmiştir. Bu ürün, zarif siyah tasarımıyla kıyafet kombinasyonlarınıza mükemmel uyum sağlayacak bir model.

5.966,90TL yerine 5.141,90TL.

UGG K CLASSIC MINI

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UGG W GOLDENSTAR Kadın Sandalet

UGG W GOLDENSTAR Kadın Sandalet

UGG W GOLDENSTAR Kadın Sandalet, hem bilek hem de üst bant kısmında ayarlanabilir özelliklere sahip bir modeldir. Bu özellikleri sayesinde kullanıcılara mükemmel bir konfor ve uyum sağlar.  Şık tasarımı ve üstün konforu ile ayakkabı dolabınızın en favori parçası olmaya adaydır.

UGG W GOLDENSTAR Kadın Sandalet

Diğer UGG modellerine de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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UGG Erkek Ascot Ev Terliği

UGG Erkek Ascot Ev Terliği

UGG markasının erkekler için tasarladığı Ascot modeli ev terliği, hakiki süet deriden üretilmiş. Terliğin taban kısmında kullanılan malzeme ise kauçuktur. Bu özellikleri sayesinde Ascot modeli, kış aylarında ayaklarınızı sıcak tutacak bir terlik olarak öne çıkıyor.

 6.058,85TL yerine indirimli fiyatıyla 4.463,90TL.

UGG Erkek Ascot Ev Terliği

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UGG M NEUMEL 3236

UGG M NEUMEL 3236

UGG M NEUMEL 3236 model ayakkabı, Treadlite by UGG dış taban teknolojisiyle donatılmış. Süet deriden üretilen bu şık ayakkabı, günlük giyim kombinlerinizi tamamlayacak bir parça olacaktır. 

UGG M NEUMEL 3236

Diğer UGG modellerine de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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UGG Erkek M Scuff Terlik

UGG Erkek M Scuff Terlik

UGG'nin erkekler için özel olarak tasarladığı 'M Scuff' modeli terlik, sadece ayaklarınızı kışın soğuk günlerinde bile sıcacık tutmayacak, aynı zamanda şık ve modern tasarımı ile de göz dolduracak. 

UGG Erkek M Scuff Terlik

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UGG K CLASSIC HERITAGE II BotUnisex Yetişkin

UGG K CLASSIC HERITAGE II BotUnisex Yetişkin

Bu bot, iç yüzeyi tamamen koyun postu kürkü ile kaplanmış olup, dış yüzeyi ise süet deri ile işlenmiş. Şık görünümünün yanı sıra konforlu bir kullanım deneyimi sunar. Hem tarzınızı yansıtmanızı sağlar, hem de gün boyu rahatlık hissi verecek.

UGG K CLASSIC HERITAGE II BotUnisex Yetişkin

Diğer UGG modellerine de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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UGG W Cozetta Curly Mule Terlik Kadın

UGG W Cozetta Curly Mule Terlik Kadın

UGG W Cozetta Curly Mule Terlik, kadınlar için tasarlanmış. Kış aylarında evde giyilebilecek hem konforlu hem de şık bir terlik arayışındaysanız, bu ürün tam da aradığınız şey olabilir. 

4.317,90TL yerine  3.808,90TL.

UGG W Cozetta Curly Mule Terlik Kadın

Amazon

UGG W CLASSIC SHORT II Klasik Bot Kadın BLACK

UGG W CLASSIC SHORT II Klasik Bot Kadın BLACK

UGG W CLASSIC SHORT II, kadınlar için tasarlanmış bir klasik bot modelidir. Siyah renk seçeneğiyle, her türlü kombinize kolaylıkla uyum sağlayacak bir tasarıma sahiptir. 

7.669,07TL yerine 6.940,90TL.

UGG W CLASSIC SHORT II Klasik Bot Kadın BLACK

Amazon

UGG KADIN W CLASSIC MINI PLATFORM Casual Bot

UGG KADIN W CLASSIC MINI PLATFORM Casual Bot

UGG'nin kadınlar için tasarladığı W CLASSIC MINI PLATFORM modeli, rahatlık ve şıklığı bir arada sunan bir casual bot modelidir. Topuk yüksekliği 13 cm olan bu bot, aynı zamanda 5 cm'lik taban platformuyla dikkat çekiyor. Yüksek tabanlı ayakkabıları tercih edenler için ideal bir seçenek olan bu model, kullanıcısına hem konfor hem de stil katacak bir ürün.

UGG KADIN W CLASSIC MINI PLATFORM Casual Bot

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UGG W GOLDENSTAR CLOG Kadın Terlik

UGG W GOLDENSTAR CLOG Kadın Terlik

UGG W GOLDENSTAR CLOG Kadın Terlik, gerçek süet deriden üretilmiş bir ürün. Topuğunda bulunan cırt cırtlı bant sayesinde ayarlanabilir bir özelliğe sahiptir. Bu terlik, zarif tasarımıyla sizleri kendine hayran bırakacak. 

UGG W GOLDENSTAR CLOG Kadın Terlik

Diğer UGG modellerine de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

UGG W TASMAN 5955

UGG W TASMAN 5955

UGG W TASMAN 5955 modeli, süet deriden üretilmiş olup, bilekte biten zarif tasarımıyla gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası haline gelecektir. 

UGG W TASMAN 5955

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