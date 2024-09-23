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Bugün İndirimde Neler Var? Stanley Su Termosu'ndan Tefal Titanyum Tava'ya 23 Eylül 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Stanley Su Termosu'ndan Tefal Titanyum Tava'ya 23 Eylül 2024 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 14:55 Son Güncelleme: 23.09.2024 - 14:56

23 Eylül 2024 tarihinde, alışveriş severler için büyük bir fırsat günü! Manuka'nın şık deri çantasından, Estee Lauder'ın onarıcı serumuna kadar birçok ürün indirimde. Fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 23.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Tefal B55600 Titanyum 1X SimpleCook Sos Tavası

1. Tefal B55600 Titanyum 1X SimpleCook Sos Tavası

409,90TL yerine şimdi sepette 348,41 TL.

Titanyum 1X SimpleCook Sos Tavası

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2. Manuka Dokulu Deri Çanta Kırmızı

2. Manuka Dokulu Deri Çanta Kırmızı

1.234,85TL yerine şimdi sepette 926,14 TL.

Manuka Dokulu Deri Çanta Kırmızı

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3. ALDO Aldo Erez-Tr Ayakkabı Oxford&loafer;şık Ayakkabı - Siyah

3. ALDO Aldo Erez-Tr Ayakkabı Oxford&loafer;şık Ayakkabı - Siyah

3.499,50 TL yerine sepette şuan 2.239,68 TL.

Aldo Erez-Tr Ayakkabı

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4. Bella Maison Bella Ikili Microfiber Yastık Beyaz

4. Bella Maison Bella Ikili Microfiber Yastık Beyaz

932,99TL yerine sepette indirimli fiyatı 279,90 TL.

Bella Maison Bella Ikili Microfiber Yastık Beyaz

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5. Kraft Babymax Zuma Fix 0-36 kg Oto Koltuğu Siyah

5. Kraft Babymax Zuma Fix 0-36 kg Oto Koltuğu Siyah

6.249,00TL yerine sepette indirimli fiyatıyla 4.999,20 TL.,

Kraft Babymax Zuma Oto Koltuğu Siyah

Hepsiburada
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6. Nike Elmntl Bkpk Unisex Sırt Çantası

6. Nike Elmntl Bkpk Unisex Sırt Çantası

1.133,20TL yerine sepette indirimli fiyatıyla 849,90 TL.

Nike Elmntl Bkpk Unisex Sırt Çantası

Hepsiburada

7. Estee Lauder Advanced Night Repair Onarıcı Serum

7. Estee Lauder Advanced Night Repair Onarıcı Serum

2.100,00TL yerine sepette indirimli fiyatı 1.470,00 TL.

Estee Lauder Advanced Night Repair Onarıcı Serum

Hepsiburada

8. Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı, Glabridin İçeren Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Güneş Kremi

8. Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı, Glabridin İçeren Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Güneş Kremi

989,00TL yerine şimdi sepette 839,00 TL.

Bioderma  Güneş Kremi

Hepsiburada

9. Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı

9. Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı

399,90TL yerine sepette 279,93 TL.

Organik Hindistan Cevizi Yağı

Hepsiburada

10. LAV Galata 6'lı Meşrubat Bardağı

10. LAV Galata 6'lı Meşrubat Bardağı

204,99TL yerine indirimli fiyatıyla 193,99TL.

Galata 6'lı Meşrubat Bardağı

Amazon
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11. Stanley The All Day Slim Soğuk Su Şişesi Termosu

11. Stanley The All Day Slim Soğuk Su Şişesi Termosu

1.109,00TL yerine indirimli fiyatıyla 1.072,31TL.

Stanley The All Day Slim Soğuk Su Şişesi Termosu

Amazon

12. Nescafé Gold 100% Kafeinsiz Çözünebilir Kahve Ekopaket

12. Nescafé Gold 100% Kafeinsiz Çözünebilir Kahve Ekopaket

144,00TL yerine indirimli fiyatıyla 130,00TL.Nescafé Gold

Amazon

13. Rexona Üstün Koruma Kadın Roll On Deodorant

13. Rexona Üstün Koruma Kadın Roll On Deodorant

145,05TL yerine indirimli fiyatı şimdi 99,00TL.

Rexona Üstün Koruma Kadın Roll On Deodorant

Amazon

14. neutrogena visibly clear siyah nokta karşıtı tonik

14. neutrogena visibly clear siyah nokta karşıtı tonik

182,00TL yerine indirimli fiyatıyla şuan 142,80TL.

neutrogena visibly clear siyah nokta karşıtı tonik

Amazon

15. Kedi Tırmalama Kanepesi

15. Kedi Tırmalama Kanepesi

494,00TL yerine indirimli fiyatı 444,60TL.

Kedi Tırmalama Kanepesi

Amazon
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16. adidas COURTBLOCK Spor AyakkabıErkek

16. adidas COURTBLOCK Spor AyakkabıErkek

1.203,90TL yerine indirimli fiyatıyla 1.146,31TL.

adidas COURTBLOCK Spor AyakkabıErkek

Amazon
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