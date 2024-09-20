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Eleştirmenlerin Yeni Başlayanlar İçin Mükemmel Olduğunu Söylediği 12 Güzellik Ürünü

etiket Eleştirmenlerin Yeni Başlayanlar İçin Mükemmel Olduğunu Söylediği 12 Güzellik Ürünü

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 16:46

Sizler için derlediğimiz bu ürünler, makyajın karmaşık dünyasında yol gösterici niteliğe sahip. Her biri, makyaj yapmayı yeni öğrenenler için kusursuz bir başlangıç noktası oluşturacak. Gelin bu ürünlere beraber göz atalım.👇🤗

Bu içerik 20.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Makyaj dünyasına adım atarken ihtiyacınız olan her türlü aleti temel düzeyde barındıran bir fırça seti.

Makyaj dünyasına adım atarken ihtiyacınız olan her türlü aleti temel düzeyde barındıran bir fırça seti.

Bu set, Fondöten, Pudra, Kapatıcı, Göz Farı, Allık, Vurgulayıcı ve Kaş Fırçası gibi çeşitli makyaj malzemelerini uygulamanız için gereken fırçaları bünyesinde barındırıyor.

Orret Home 13 Parça Makyaj Fırça Seti

Amazon

Tikatti 4'lü Makyaj Süngeri

Tikatti 4'lü Makyaj Süngeri

Makyaj süngerleri, fondöten, kapatıcı gibi ürünlerin yüzünüze homojen bir şekilde dağıtılmasını sağlayan pratik bir araçtır. Tikatti'nin 4'lü Makyaj Süngeri seti, bu konuda size yardımcı olabilir. 

Tikatti 4'lü Makyaj Süngeri

Amazon

Eğer yüzünüzdeki kusurları yoğun bir makyaj yapmadan gizlemek istiyorsanız, Pure Beauty BB Krem tam da sizin ihtiyaçlarınıza yanıt veriyor.

Eğer yüzünüzdeki kusurları yoğun bir makyaj yapmadan gizlemek istiyorsanız, Pure Beauty BB Krem tam da sizin ihtiyaçlarınıza yanıt veriyor.

Bu ürün, yumuşak ve kremsi dokusu sayesinde pürüzsüz bir görünüm ve yüksek kapatıcılık sunar. Pure Beauty BB Krem'in kalıcılığı ise tüm gün süren bir makyaj deneyimi sağlar. Ayrıca, içeriğinde bulunan Lespedeza Capitata özü, cildinizi mavi ışığın olumsuz etkilerine karşı korurken, SPF 50 koruması da güneş ışığının zararlarına karşı cildinizi koruma altına alır. 

Pure Beauty BB Krem Spf50 Pa+++ Ivory 30 ml

Hepsiburada

Eğer daha kapsamlı bir makyaj ve kapatıcılık arzuluyorsanız, L'Oréal Paris'in True Match Bakım Yapan Fondöteni'ni tercih edebilirsiniz.

Eğer daha kapsamlı bir makyaj ve kapatıcılık arzuluyorsanız, L'Oréal Paris'in True Match Bakım Yapan Fondöteni'ni tercih edebilirsiniz.

Bu ürün, yoğun pigmentasyonu ve hafif formülü sayesinde ten renginizle kusursuz bir uyum sağlar. Aynı zamanda nemlendirici özellikleri ile cildinizi gün boyunca nemli tutar. 

L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten

Hepsiburada

Maybelline'in Koyu Halkalar için Tedavi Kapatıcısı, yüksek kalitedeki sonuçları elde etmek için büyük miktarda para harcamanın gerekli olmadığını ispatlıyor.

Maybelline'in Koyu Halkalar için Tedavi Kapatıcısı, yüksek kalitedeki sonuçları elde etmek için büyük miktarda para harcamanın gerekli olmadığını ispatlıyor.

Bu ürünün hafif yapısı, koyu halkaları hafifletmek ve cildi sıkılaştırmak amacıyla formüle edilen bir peptit kompleksi olan Haloxyl ile zenginleştirilmiştir. 

Maybelline Instant Anti Age Eraser Kapatıcı 06 Neutralizer

Hepsiburada
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Herkes için mükemmel bir çözüm sunan kaş şablon seti, özellikle de kaşlarını serbest el ile çizmekte zorlananlar için.

Herkes için mükemmel bir çözüm sunan kaş şablon seti, özellikle de kaşlarını serbest el ile çizmekte zorlananlar için.

Bu setin kullanımı oldukça basit; öncelikle şablonlardan birini kaşlarınızın üzerine yerleştirin. Ardından, setin içinde bulunan damgayı kullanarak kaşlarınızın ana hatlarını belirginleştirin. Son adımda ise, kaş fırçasını kullanarak uyguladığınız ürünü kaşlarınıza dağıtın. İşte bu kadar, mükemmel kaşlara sahip olmanın en kolay yolu bu sette.

Kaş şablonu

Amazon

L'Oréal Paris Infaillible 24H Micro Precision Kaş Kalemi

L'Oréal Paris Infaillible 24H Micro Precision Kaş Kalemi

Yeni Skinny Definer Kaş Kalemi, pratik kullanımı hedefleyen bir tasarıma sahip. Bu ürün, kaş kılına eş değer incelikteki ucu sayesinde, sizlere arzu ettiğiniz doğal kaş görünümünü elde etme konusunda kolaylık sağlar.

L'Oréal Paris Infaillible 24H Micro Precision Kaş Kalemi

Hepsiburada

54 renk tonu içeren bu göz farı paleti, sınırsız yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanız için ideal bir seçim.

54 renk tonu içeren bu göz farı paleti, sınırsız yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanız için ideal bir seçim.

Bu palet, her türlü makyaj stilini ve görünümünü yaratmanıza olanak sağlar. İster doğal bir gündüz makyajı, ister dramatik bir gece görünümü olsun, bu palet ile her türlü makyajı yapabilirsiniz. 

54'lü Göz Far Paleti

Amazon

Makyajın vazgeçilmez bir parçası olan allığın, NYX Professional Makeup'ın Kremsi Pudra Allık ürünüyle birleştiğini düşünün.

Makyajın vazgeçilmez bir parçası olan allığın, NYX Professional Makeup'ın Kremsi Pudra Allık ürünüyle birleştiğini düşünün.

Bu ürün, yüksek pigmentasyonuyla dikkat çekerken, ağırlık yapmayan formülü sayesinde cildinizde hafif ve doğal bir görünüm sağlar. 

Nyx Professional Makeup Buttermelt Blush Kremsi Pudra Allık

Hepsiburada

Eğer yüzünüze hafif bir renk katmak istiyorsanız, likit formdaki bir allığı deneyebilirsiniz.

Eğer yüzünüze hafif bir renk katmak istiyorsanız, likit formdaki bir allığı deneyebilirsiniz.

Özellikle Pastel markasının 'Show Your Joy Lıquıd Allık' ürünü, 24 saat boyunca nemlendirme özelliği sayesinde cildinizin her zaman canlı görünmesini sağlar. 

Pastel Show Your Joy Lıquıd Allık

Hepsiburada
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Titrek elleri olan herkes için bir can simidi olan bu popüler ve uzun ömürlü eyeliner damgası, makyajınızı bir üst seviyeye taşıyacak.

Titrek elleri olan herkes için bir can simidi olan bu popüler ve uzun ömürlü eyeliner damgası, makyajınızı bir üst seviyeye taşıyacak.

Bu ürün, eğimli kanatlı tarafı sayesinde gözünüzün dış köşesine eyeliner uygulamanızı kolaylaştırır. Daha sonra, ince ucunu kullanarak gözünüzün kalan kısmını belirginleştirebilirsiniz. 

Damga Eyeliner

Hepsiburada

Eğer maskara uygularken kirpiklerinizi kıvırma konusunda zorluk çekiyorsanız, size bir önerimiz olacak.

Eğer maskara uygularken kirpiklerinizi kıvırma konusunda zorluk çekiyorsanız, size bir önerimiz olacak.

Maybelline New York'un Lash Sensational Yelpaze Etkili maskarasını bir deneyin. Bu ürün, kıvrımlı fırça ucuyla işinizi oldukça kolaylaştıracak. 

Maybelline New York Lash Sensational

Amazon
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