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2024 Sonbaharına Afrodizyak Etkisi İle Damga Vuracak Parfüm Önerileri

etiket 2024 Sonbaharına Afrodizyak Etkisi İle Damga Vuracak Parfüm Önerileri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 10:05

2024 sonbaharının en çekici ve büyüleyici parfümlerini keşfetmeye hazır mısınız? 

Afrodizyak etkisi, kokusunu alanları adeta büyüleyerek, beklenenden daha etkileyici bir izlenim bırakmanızı sağlayacak. İster romantik bir akşam yemeği, ister iş toplantısı için olsun, bu parfümler her durumda sizi öne çıkaracak.

Bu içerik 19.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Tom Ford Tobacco Vanille

Tom Ford Tobacco Vanille

İngiliz centilmenler kulübünün asaletini, pipo tütününün karizmatik kokusunu ve baharatların egzotik etkisini bir araya getirerek oluşturduğu bu koku, sizi adeta büyüleyecek. Ayrıca afrodizyak etkisine sahip olan bu parfüm, favori kokunuz olmaya aday.

Tom Ford Tobacco Vanille

Hepsiburada

Dior Hypnotic Poison Edt 100 Ml Kadın Parfüm

Dior Hypnotic Poison Edt 100 Ml Kadın Parfüm

Dior Hypnotic Poison Edt 100 Ml Kadın Parfümü, cesur ve son derece feminen bir aura yaratır. Başınızı döndüren, büyüleyici ve hipnotize edici bir etkiye sahip olan bu parfüm, unutulmaz bir kadın imzası. Üst notalarında Hindistan cevizi, mürdüm eriği ve kayısı bulunuyor.

Dior Hypnotic Poison Edt 100 Ml Kadın Parfüm

Kullanıcı yorumu;

O kadar güzel kokuyor ki, asla vazgeçemiyorum. Yazın sonuna doğru yaklaşırken kış için almam istedim. Fiyatlar çok yüksek ama birkaç uygun fiyatlı muadil kullanmama rağmen asla yerine koyamadım. Müthiş bir vanilya-badem kokusu. Aşığınım posion 💓

Hepsiburada

Dolce Gabbana Pour Homme Edt 125 Ml Erkek Parfüm

Dolce Gabbana Pour Homme Edt 125 Ml Erkek Parfüm

Dolce Gabbana Pour Homme parfüm, cesur ve provokatif bir ruhu ortaya çıkaran, enerji veren ve odunsu, baharatlı bir koku deneyimi sunar. Erkek parfümünün, erkeksi bir karakteri yansıtması gerektiğine inanıyoruz. Bu parfüm, afrodizyak etkisiyle de dikkat çekiyor. Üst notalarında limon, adaçayı, lavanta ve tarhun otu bulunur.

Dolce Gabbana Pour Homme

Hepsiburada

Yves Saint Laurent Libre Intense Edp 30 ml

Yves Saint Laurent Libre Intense Edp 30 ml

Yves Saint Laurent Libre Intense, Fas'ın büyüleyici portakal çiçeklerinin yakıcı dokunuşu ve Fransız lavantasının zarif birlikteliği ile oluşturulmuş bir kadınsı parfüm. Üst notalarında mandalina yağı, tahıl yağı ve Fransız lavanta yağı - kuşüzümü bulunur. Bu çarpıcı karışım, kullanıcısına hem egzotik hem de sofistike bir hava katacak.

Yves Saint Laurent Libre Intense

Hepsiburada

Hugo Boss Hugo Boss The Scent Le Parfum For Him 50 ml

Hugo Boss Hugo Boss The Scent Le Parfum For Him 50 ml

BOSS The Scent, iris ve deri uyumunun bağımlılık yapıcı etkisini, ikonik kehribar imzasını yoğunlaştırarak direnilemez bir büyü yaratıyor. BOSS The Scent Le Parfum for Him ile çekiciliğin gücünü derinden hissetmeye hazır olun. 

Hugo Boss Hugo Boss The Scent Le Parfum

Hepsiburada
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Gucci Bloom Edp 100 Ml Kadın Parfüm

Gucci Bloom Edp 100 Ml Kadın Parfüm

Gucci Bloom, parfüm ustası Alberto Morillas'ın yaratıcılığını konuşturduğu, sıradışı bir çiçek kokusuna sahiptir. Bu özgün parfüm, doğanın taze sambac yasemini ve sofistike tüberoz gibi beyaz çiçeklerinin kokularını içeriyor.

Gucci Bloom Edp 100 Ml Kadın Parfüm

Kullanıcı yorumu;

Çok güzel bir koku, çiçek çiçek. Tam sevdiğim gibi. Kalıcılığı gelirsek bir amber misk ile kıyaslamamak gerek, çiçek kokusu olarak iyi sayılır kalıcılığı.

Hepsiburada

Yves Saint Laurent Black Opium Edp 90 Ml Kadın Parfüm

Yves Saint Laurent Black Opium Edp 90 Ml Kadın Parfüm

Bu parfüm, her adımda büyüleyici bir çekicilik sunmayı vaat eder ve feminen ile baskın notaların mükemmel uyumunu kullanıcılarına sunuyor. Ayrıca, kahve vurgulu ilk çiçeksi koku olarak tanımlanabilir ve bu özelliği ile markanın hayranlarına hitap eder.

Yves Saint Laurent Black Opium Edp 90 Ml Kadın Parfüm

Hepsiburada

Chloe Love Story Edp 50 ml Kadın Parfümü, modern bir çekicilik hikayesini anlatıyor.

Chloe Love Story Edp 50 ml Kadın Parfümü, modern bir çekicilik hikayesini anlatıyor.

Bu parfümün ana notaları arasında portakal çiçeği bulunuyor. Bilindiği üzere, portakal çiçeği, erkekleri kadınlara daha da çeken bir etkiye sahip. Ancak Love Story'nin hikayesi burada bitmiyor. Parfümün içeriğine eklenen diğer bir çiçek olan Madagascar yasemini, mutluluğun simgesi olarak bilinir ve bu özellikle Chloé kadınını daha da cazip hale getiriyor. 

Chloe Love Story Edp 50 ml Kadın Parfüm

Hepsiburada

Yves Saint Laurent Libre Edp 50 Ml Kadın Parfümü, kadınların özgüvenini ve bağımsızlığını simgeliyor.

Yves Saint Laurent Libre Edp 50 Ml Kadın Parfümü, kadınların özgüvenini ve bağımsızlığını simgeliyor.

Bu parfüm, Fas'tan gelen portakal çiçeğinin yakıcı hissi ve Fransız lavantasının arasında oluşan bir gerilimle özgürlüğün kokusunu yaratıyor. 

Yves Saint Laurent Libre

Kullanıcı yorumu;

Efsane güzel bir parfüm kokusu yaz kış kullanışlı .Orijinallik konusunda hepsiburadaya güvenerek aldım

Hepsiburada

Dior Christian Dior Jadore Infinissime Edp 100 ml

Dior Christian Dior Jadore Infinissime Edp 100 ml

Christian Dior'un Jadore Infinissime Edp 100 ml parfümü, kadınsı ve çiçeksi notaların mükemmel uyumunu sunuyor. 

Bu parfüm, afrodizyak etkisiyle sizi büyüleyecek ve favori parfümünüz olacak.

Dior Christian Dior Jadore Infinissime

Hepsiburada
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Horus Nefertem Afrodizyak Erkek Parfüm

Horus Nefertem Afrodizyak Erkek Parfüm

Horus Nefertem Aphrodisiaque, tutkunun çağrısını eşsiz bir şekilde ifade eden bir koku. Bu özgün parfümün üst notalarında, ferahlık veren bergamotun enerjik dokunuşu, şeftali çiçeğinin naifliği ve hindistan cevizinin tatlı esintisi bir araya gelerek adeta bir dans sergiler. 

Horus Nefertem Afrodizyak Erkek Parfüm

Hepsiburada

Imprime Antique EDP Erkek Parfüm

Imprime Antique EDP Erkek Parfüm

Bu parfüm, yoğun, sofistike ve şehvetli kokusuyla dikkat çekiyor ve kesinlikle denenmeli. İris, parfümün kalbinde yer alarak, bu özel kokunun imzasını atıyor. Sedir ağacı ve vetiver ise bu imzayı mükemmel bir şekilde tamamlıyor.

Imprime Antique EDP Erkek Parfüm

Hepsiburada
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