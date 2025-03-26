onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Ceyhun Kazancı Kimdir? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı Neden İstifa Etti?

Ceyhun Kazancı Kimdir? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı Neden İstifa Etti?

TFF
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.03.2025 - 16:34

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, istifasını duyurdu. Beşiktaş- Galatasaray derbisine yabancı hakem atanmasına ilişkin anlaşmazlıkların yaşandığı süreçte istifa eden Kazancı'nın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı kimdir? İşte, Ceyhun Kazancı'nın eğitim ve kariyer hayatına dair merak edilenler... 

Detaylar, haberimizde 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ceyhun Kazancı Kimdir?

Ceyhun Kazancı Kimdir?

Ceyhun Kazancı, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına da burada başlayan Kazancı, ilkokul ve ortaokul eğitiminin ardından Galatasaray Lisesi'nde okudu. 1998 yılında liseden mezun oldu ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenimine devam etti. 

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Kazancı, kariyer hayatına ise özel bir şirkette başladı.

Ceyhun Kazancı'nın Kariyer Hayatı

Ceyhun Kazancı'nın Kariyer Hayatı

Ceyhun Kazancı, kariyeri boyunca ArcelorMittal, International Stadia Group, Procas Sportif Danışmanlık Menarejlik Ltd. Şti., IMG Doğuş, Asset Sportif, E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş. ve Passolig gibi şirketlerde görev aldı. Satış müdürü olarak başladığı kariyerinde, genel müdürlüğe yükseldi.

Spor yöneticiliği kariyerine ise 2022 yılının Ocak ayında Beşiktaş Futbol A.Ş.'de başladı. Burada genel müdürlüğe yükselen Kazancı, Ahmet Nur Çebi yönetiminde görev aldı. 

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı İstifa mı Etti? Neden İstifa Etti?

Temmuz 2024'te Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine giren Ceyhun Kazancı, TFF bünyesinde; icra kurulu üyesi, FIFA ve UEFA ilişkilerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi ve Başkan Vekili görevlerini üstlendi. Kazancı, 26 Mart 2025 Çarşamba günü TFF Başkan Vekili görevinden istifa ettiğini duyurdu. 

Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş- Galatasaray derbisine yabancı hakem atanmasına ilişkin yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle istifa etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın