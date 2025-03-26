Ceyhun Kazancı Kimdir? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı Neden İstifa Etti?

Ceyhun Kazancı, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına da burada başlayan Kazancı, ilkokul ve ortaokul eğitiminin ardından Galatasaray Lisesi'nde okudu. 1998 yılında liseden mezun oldu ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenimine devam etti.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Kazancı, kariyer hayatına ise özel bir şirkette başladı.