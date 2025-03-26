Ceyhun Kazancı Kimdir? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı Neden İstifa Etti?
Ceyhun Kazancı Kimdir? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı Neden İstifa Etti?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, istifasını duyurdu. Beşiktaş- Galatasaray derbisine yabancı hakem atanmasına ilişkin anlaşmazlıkların yaşandığı süreçte istifa eden Kazancı'nın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı kimdir? İşte, Ceyhun Kazancı'nın eğitim ve kariyer hayatına dair merak edilenler...
Detaylar, haberimizde 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ceyhun Kazancı Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ceyhun Kazancı'nın Kariyer Hayatı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın