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Kiehl's Kalitesini Deneyimlemek ve Cildini Tazelemek İsteyenler İçin Lansmana Özel İndirim Fırsatı

etiket Kiehl's Kalitesini Deneyimlemek ve Cildini Tazelemek İsteyenler İçin Lansmana Özel İndirim Fırsatı

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 14:01

Kiehl's kalitesini deneyimlemek ve cildinizi tazelemek isteyenler için harika bir fırsat. %25'lik bu indirimle, cildinizi canlandırmanın ve güzelleştirmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın ve Kiehl's ürünlerindeki bu özel indirimle kendinizi ödüllendirin. 

Bu içerik 18.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kiehl's Creamy Eye Treatment, avokado yağı içeriği sayesinde göz çevresine yoğun bir nemlendirme sağlar.

Kiehl's Creamy Eye Treatment, avokado yağı içeriği sayesinde göz çevresine yoğun bir nemlendirme sağlar.

Avokado yağı, cildin nemini korumak ve kuruluğu önlemek için mükemmel bir bileşendir. Bu nedenle, bu göz kremi, göz çevresinin hassas cildini nemlendirirken aynı zamanda cildin doğal nem dengesini de korur.

İndirimli fiyatıyla 1.087,00TL

Kiehl's Creamy Eye

Hepsiburada

Kiehl's Ultra Facial 24 Saat Nemlendirici Günlük Krem

Kiehl's Ultra Facial 24 Saat Nemlendirici Günlük Krem

Bu ürün, cildinize 24 saat boyunca sürekli nem sağlar ve cildinizi korur. Kiehl's Ultra Facial Krem, cildin nem bariyerini güçlendirerek favori günlük kreminiz olacak. 

İndirimli fiyatı 1.162,00TL.

Kiehl's Ultra Facial 24 Saat Nemlendirici Günlük Krem

Hepsiburada

Kiehl's Truly Targeted Blemishclearing Solution Serum ciltteki sivilce ve sivilce izlerini hedef almak üzere özel olarak tasarlanmış.

Kiehl's Truly Targeted Blemishclearing Solution Serum ciltteki sivilce ve sivilce izlerini hedef almak üzere özel olarak tasarlanmış.

İçeriğinde bulunan %2 Salisilik Asit, bu serumun sivilce boyutunu ve sonrasında oluşan sivilce izlerinin görünümünü azaltmada etkili olmasını sağlar. Bu görünmez formül, sivilcenin kızarmış görünümünü sadece 2 saat içinde hafifletirken, sivilce boyutunun görünümünü de 24 saat içinde küçültür.

İndirimli fiyatı 975,00 TL.

Kiehl's Truly Targeted Blemish-clearing Solution -Serum

Hepsiburada

Kiehl's Midnight Recovery Cildi Onaran ve Aydınlık Görünüm Veren Gece Serumu

Kiehl's Midnight Recovery Cildi Onaran ve Aydınlık Görünüm Veren Gece Serumu

Kiehl's Midnight Recovery Gece Serumu, cildin onarılmasını ve yenilenmesini destekleyen temel ve botanik yağlardan oluşan bitkisel bir konsantredir. Bu serum, cildin sağlıklı görünümünü etkin bir şekilde geri kazandırır ve sabahları daha pürüzsüz bir cilt sunar.

İndirimli fiyatı 1.721,00TL.

Kiehl's Midnight Recovery  Veren Gece Serumu

Hepsiburada

Kiehl's markasının Ultra Facial Oil-Free ürünü, yağlı ve normal cilt tipleri için özel olarak tasarlanmış bir nemlendiricidir.

Kiehl's markasının Ultra Facial Oil-Free ürünü, yağlı ve normal cilt tipleri için özel olarak tasarlanmış bir nemlendiricidir.

24 saat boyunca cildi nemlendirme özelliği ile ön plana çıkan bu ürün, aynı zamanda gözenek karşıtı bir jel krem formunda sunulmaktadır. Bu ferahlatıcı jel nemlendirici, cildin doğal yağ dengesini korurken aynı zamanda parlamayı da azaltmaktadır. 

Kiehl's Ultra Facial Oil-Free Yağlı Ciltler Için 24 Saat Nemlendiren Gözenek Karşıtı Jel Krem

Hepsiburada
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Kiehl's Facial Fuel Erkekler Için Cildi Canlandıran Günlük Nemlendirici 75 ml

Kiehl's Facial Fuel Erkekler Için Cildi Canlandıran Günlük Nemlendirici 75 ml

Ürünün en dikkat çeken özelliği, yağsız bir formül kullanmasıdır. Bu sayede, cilt üzerinde ağırlık hissi yaratmadan, cildin doğal nem dengesini korur.

Kiehl's Facial Fuel, vitaminlerle zenginleştirilmiştir. Bu vitaminler, cildin sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. 

Kiehl's Facial Fuel Erkek Günlük Nemlendirici

Hepsiburada

Kiehl's Age Defender Erkekler Için Yaşlanma Karşıtı Güçlü Serum

Kiehl's Age Defender Erkekler Için Yaşlanma Karşıtı Güçlü Serum

Kiehl's Age Defender Erkekler için Yaşlanma Karşıtı Güçlü Serum, erkeklerin cilt bakım ihtiyaçlarına özel olarak formüle edilmiş. Bu serum, cildi gözle görülür bir şekilde toparlayarak daha genç ve canlı bir görünüm kazandırır. 

İndirimli fiyatı 2.332,00TL.

Kiehl's Age Defender Erkekler Için Yaşlanma Karşıtı Güçlü Serum

Hepsiburada

Kiehl's Calendula Kadife Çiçeği Özlü Yatıştırıcı Yüz Losyonu

Kiehl's Calendula Kadife Çiçeği Özlü Yatıştırıcı Yüz Losyonu

Kiehl's markasının Calendula serisinden olan Kadife Çiçeği Özlü Yatıştırıcı Yüz Losyonu, cildinizi kuruluktan kaynaklanan kızarıklık ve yağlı görünüm sorunlarına karşı koruma altına alır. Bu etkileyici ürün, Kadife Çiçeği Özü ve Üçlü B Vitamini Karışımı ile zenginleştirilmiş bir formüle sahip olup, cildinizin nem bariyerini güçlendirerek dış etkenlere karşı daha dirençli olmasını sağlar. 

İndirimli fiyatı 1.822,00TL.

Kiehl's Calendula Yüz Losyonu

Hepsiburada

Kiehl's Hydro-Plumping Cilde Dolgun Görünüm Veren Nem Serumu

Kiehl's Hydro-Plumping Cilde Dolgun Görünüm Veren Nem Serumu

Kiehl's HydroPlumping Nem Serumu'nun etkili formülü, cildin su tutma kapasitesini artırır ve bu sayede cildin nem dengesini korur. Ayrıca, cildin doğal bariyerini güçlendirir ve cildin su kaybını önler. 

Kiehl's Hydro-Plumping Cilde Dolgun Görünüm Veren Nem Serumu

Hepsiburada

Kiehl's Age Defender Erkekler Için Yaşlanma Karşıtı Göz Çevresi Bakımı 14 ml

Kiehl's Age Defender Erkekler Için Yaşlanma Karşıtı Göz Çevresi Bakımı 14 ml

Bu ürün, cildinizi gençleştiren ve canlandıran çoklu etkileriyle bilinir. Kiehl's Age Defender Eye Repair krem, cildinizi sıkılaştırmak ve gençleştirmek için güçlü bir formüle sahiptir. Kırışıklıklarla mücadele ederken aynı zamanda cildinizi koruyarak daha genç ve canlı bir görünüm kazanmanıza yardımcı olur. 

Kiehl's Göz Çevresi Bakımı

Hepsiburada
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Kiehl's Ultra Light Daily Uv Defense SPF50+ Güneş Kremi

Kiehl's Ultra Light Daily Uv Defense SPF50+ Güneş Kremi

Kiehl's Ultra Light Daily Uv Defense SPF50+ güneş kremi, cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı korurken aynı zamanda çevresel kirliliğin cilde verdiği hasara karşı da bir kalkan görevi görür. Bu ürün, cildinizin sağlıklı ve genç görünümünü korumaya yardımcı olur.

Kiehl's Ultra Light Daily Uv Defense SPF50+ Güneş Kremi

Hepsiburada
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