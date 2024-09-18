Modern Tasarımıyla Kedilerin Doğal Tırmalama İçgüdüsünü Tatmin Eden Kedi Tırmalama Kanepesi Alınır mı?

Ürün de harika. 7 kiloluk kedim üstüne kuruldu, 4 kiloluk olan da aşağı, hem tırmalıyor hem oynuyorlar. Hem ürün, hem satıcı tam puan aldılar.

Kedim çok sevdi gayet kaliteli, gönderdiğiniz hediye için de teşekkürler üründen çok onu sevdi neredeyse.

İlk başta tereddüt ederek almistim ama kızım cok sevdi artik koltuklara dokunmuyor. Tekrar almayı düşünüyorum.

3 kedim de bayildi, bir sonrakine xl model alacagim.

Ürünü çok beğendik. Kedilerim hem tırmalamak hem uyumak için kullanıyorlar. Ayrıca hediyeniz beni çok mutlu etti , çok teşekkür ederim.