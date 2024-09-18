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Modern Tasarımıyla Kedilerin Doğal Tırmalama İçgüdüsünü Tatmin Eden Kedi Tırmalama Kanepesi Alınır mı?

etiket Modern Tasarımıyla Kedilerin Doğal Tırmalama İçgüdüsünü Tatmin Eden Kedi Tırmalama Kanepesi Alınır mı?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 12:46

Kedilerin tırmalama ihtiyacını karşılamak konusunda bu ürünün ne kadar etkili olduğunu görmek için detaylarına gelin beraber bakalım.👇🤗

Bu içerik 18.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Tırmalama, sevimli dostlarımız olan kediler için tamamen normal ve sağlıklı bir davranıştır. Bu eylem, birçok farklı amaca hizmet eder.

Tırmalama, sevimli dostlarımız olan kediler için tamamen normal ve sağlıklı bir davranıştır. Bu eylem, birçok farklı amaca hizmet eder.

Kediler, tırmalama eylemi ile hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarını karşılarlar. Fiziksel olarak, tırmalama kedilerin pençelerini sağlıklı tutar, esnetme ve egzersiz yapmalarını sağlar. Duygusal olarak ise, tırmalama stresi azaltır ve kedilerin bölge işaretleme ihtiyacını karşılar.

Kedinizin hangi tırmalama türünü tercih ettiğini belirlemek için farklı doku ve tırmalama türlerini denemek önemlidir.

Kedinizin hangi tırmalama türünü tercih ettiğini belirlemek için farklı doku ve tırmalama türlerini denemek önemlidir.

Bu, kedinizin tırmalama ihtiyaçlarını karşılamak ve evinizi korumak için çok önemli. Kediler genellikle kumaş, halı, karton veya ahşap gibi malzemeleri tercih ederler.

Kedinizin rahatlıkla ayağa kalkabildiği ve tırmalama eylemini gerçekleştirirken esneyebildiği bir dikey tırmalama alanı oluşturmanız gerekir.

Kedinizin rahatlıkla ayağa kalkabildiği ve tırmalama eylemini gerçekleştirirken esneyebildiği bir dikey tırmalama alanı oluşturmanız gerekir.

Bu noktada, Dekoratif Karton Kedi Tırmalama Kanepesi ideal bir seçenek olabilir. Kedinizin esneme ihtiyacını karşılayacak boyutta olan bu ürün, kullanım esnasında dengesini kaybetmeyecek kadar da sağlamdır.

Bu ürün, evcil hayvanlarınızın ilgisini çekecek bir kombinasyon sunuyor; hem tırmalama tahtası, hem yatak hem de oyun alanı olarak küçük dostlarımızın doğal tırmalama içgüdüsünü tatmin ediyor.

Bu ürün, evcil hayvanlarınızın ilgisini çekecek bir kombinasyon sunuyor; hem tırmalama tahtası, hem yatak hem de oyun alanı olarak küçük dostlarımızın doğal tırmalama içgüdüsünü tatmin ediyor.

Ürünün yapımında kullanılan ondüle karton, yüksek gramajlı birinci sınıf bir hammadde olup, kalitesiyle ön plana çıkıyor. Üretim sürecinde kullanılan tutkal ise organik ve nişasta bazlıdır. Bu sayede, evcil hayvanlarınızın sağlığına zarar verme riski ortadan kalkar.

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Dekoratif Karton Kedi Tırmalama Kanepesi modern tasarımıyla da dikkat çekiyor.Bu tırmalama kanepesine gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

Dekoratif Karton Kedi Tırmalama Kanepesi modern tasarımıyla da dikkat çekiyor.Bu tırmalama kanepesine gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

  • Ürün de harika. 7 kiloluk kedim üstüne kuruldu, 4 kiloluk olan da aşağı, hem tırmalıyor hem oynuyorlar. Hem ürün, hem satıcı tam puan aldılar.

  • Kedim çok sevdi gayet kaliteli, gönderdiğiniz hediye için de teşekkürler üründen çok onu sevdi neredeyse.

  • İlk başta tereddüt ederek almistim ama kızım cok sevdi artik koltuklara dokunmuyor. Tekrar almayı düşünüyorum.

  • 3 kedim de bayildi, bir sonrakine xl model alacagim.

  • Ürünü çok beğendik. Kedilerim hem tırmalamak hem uyumak için kullanıyorlar. Ayrıca hediyeniz beni çok mutlu etti , çok teşekkür ederim.

  • Aynen resimde göründüğü gibi. Umarım kedim de severek kullanır 😊 üstelik hediye olarak bir parça daha göndermişler 🙏🙏😊

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Eğer kedileriniz yüksek yerlere tırmanmayı ve çevreyi gözlemlemeyi seviyorsa, Feandrea Tırmalama Ağacı'nı da düşünebilirsiniz.

Eğer kedileriniz yüksek yerlere tırmanmayı ve çevreyi gözlemlemeyi seviyorsa, Feandrea Tırmalama Ağacı'nı da düşünebilirsiniz.

Bu tırmalama ağacı, yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır ve güçlendirilmiş tabanı ve devrilme koruması ile kedilerinizin güvenli bir şekilde oynayabilmesini sağlıyor. Ayrıca, tüm kedi ağacı, kedilerinize maksimum konfor sağlayan yumuşak pelüş ile kaplıdır.

Feandrea tırmalama ağacı

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