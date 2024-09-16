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2024 Trendi Yağmurluk Modelleri

etiket 2024 Trendi Yağmurluk Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 15:19

Sonbaharın kapıyı çaldığı bu günlerde, 2024 trendlerini belirleyen yağmurluk modellerini sizler için bir araya getirdik. Kendi tarzınıza uygun, hem şık hem de işlevsel bir yağmurlukla sonbaharın yağmurlu ve serin havalara karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

Bu içerik 16.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Columbia Glennaker Lake Rain Jacket Erkek Yağmurluk

Columbia Glennaker Lake Rain Jacket Erkek Yağmurluk

Glennaker Lake yağmurluk, klasik dış mekan giyimi tarzıyla, kolayca paketlenip taşınabilen tasarımı ve gizlenebilir kapüşonu sayesinde her zaman tercih edilen bir ürün. Bu çok yönlü ceket, beklenmedik yağmur fırtınalarına karşı her zaman hazırlıklıdır. Sizi rüzgarın ve nemin olumsuz etkilerine karşı koruyan konforlu bir dış giyim parçası.

Columbia Glennaker Lake Rain Jacket Erkek Yağmurluk

Amazon

DeFacto Kadın A0982AX Yağmurluk

DeFacto Kadın A0982AX Yağmurluk

Bu model, hem işlevsel hem de şık bir tasarımı bir arada sunuyor. Regular fit kesimi, vücut hatlarınızı sergilemenize olanak sağlar. Kapüşonlu tasarımı, başınızı ve saçınızı yağmurdan korurken, suni kürk astarlı iç kısmı ise sizi soğuktan korur. Bej rengi de bu yağmurluğa şık bir hava katıyor. 

DeFacto Kadın A0982AX Yağmurluk

Amazon

Little Donkey Andy Erkek yağmurluğu

Little Donkey Andy Erkek yağmurluğu

Little Donkey Andy markasının erkek yağmurluğu, suyu geçirmeyen bir yapıya sahip.  Ayrıca, nefes alabilen bir kumaşa sahip olması, bu yağmurluğun içinde terlemeyi önler ve konforunuzu artırır. Hafifliği ise, onu taşımayı kolaylaştırır ve rahat hareket etme olanağı sağlar.  

Şık gri renkli tasarımı, sonbahar aylarında gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak. 

Little Donkey Andy Erkek yağmurluğu

Amazon

PUMA ESS Solid Windbreaker

PUMA ESS Solid Windbreaker

PUMA ESS Solid Windbreaker yağmurluk, termal yalıtım özelliği sayesinde soğuk hava koşullarında bile vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Bu özellik, ısıyı vücudunuzun yakınında hapsederek sizi sıcak tutar. 

PUMA ESS Solid Windbreaker

Kullanıcı yorumu;

Kaliteli bir ürün kesinlikle tavsiye ederim.

Amazon

Adidas Entrada 22 Allweather erkek montu, bu zarif yağmurluk modeli stilinize ekstra bir şıklık katacaktır.

Adidas Entrada 22 Allweather erkek montu, bu zarif yağmurluk modeli stilinize ekstra bir şıklık katacaktır.

Adidas'ın Entrada 22 Allweather modeli, her türlü hava koşulunda size eşlik edecek bir monttur. Su geçirmez özelliği sayesinde yağmurlu günlerde sizi kuru tutar, aynı zamanda rüzgarı da keser. 

adidas Entrada 22 All-weather erkek montu

Amazon
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DeFacto Erkek Yağmurluk

DeFacto Erkek Yağmurluk

Sonbahar aylarında, doğa yürüyüşlerinde ya da günlük yaşamda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu yağmurluk, hem şıklığı hem de işlevselliği bir arada sunuyor.

DeFacto Erkek Yağmurluk

Kullanıcı yorumu;

Çok hafif bir ürün. Tam İstanbul havası için ideal bir yağmurluk. Üstelik toplanıp cebine sığabiliyor, kumaşı kaliteli.

Amazon

Nike BV6881-010 Repel PARK20 Rn Jkt W Yağmurluk

Nike BV6881-010 Repel PARK20 Rn Jkt W Yağmurluk

Nike Repel PARK20 Rn Jkt W Yağmurluk, dayanıklı yapısıyla sizi olumsuz hava koşullarından koruma özelliğine sahip. Bu özelliği sayesinde spor yapmayı sevenlerin tercih listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Nike Yağmurluk

Hepsiburada

Discovery Expedition Lacivert Erkek Yağmurluk ATHENA

Discovery Expedition Lacivert Erkek Yağmurluk ATHENA

Bu yağmurluk, hem fonksiyonel hem de şık bir tasarımı bir araya getirerek, kötü hava koşullarında bile tarzınızdan ödün vermemenizi sağlar.

Discovery Expedition Yağmurluk ATHENA

Hepsiburada

Columbia Flash Forward Windbreaker Pembe Kadın Rüzgarlık

Columbia Flash Forward Windbreaker Pembe Kadın Rüzgarlık

Columbia'nın 'Flash Forward Windbreaker' yağmurluk modeli, şık ve canlı pembe rengiyle dikkat çekiyor. Bu model, hava koşullarına karşı sizi korurken aynı zamanda şıklığınızdan ödün vermemenizi sağlayacak.

Columbia Flash Forward Windbreaker Kadın Rüzgarlık

Hepsiburada

Trespass Qikpac Unisex Yeşil Yağmurluk

Trespass Qikpac Unisex Yeşil Yağmurluk

Trespass Qikpac Unisex Yeşil Yağmurluk, en zorlu hava koşullarında bile size eşlik edecek bir üründür. Bu model, kamp yaparken veya ormanda yürüyüşe çıktığınızda dolabınızın favorisi olacak bir parça.

Trespass Qikpac Unisex Yeşil Yağmurluk

Hepsiburada
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Jack Wolfskin'in Weiltal 2L modeli, erkekler için üretilmiş bir outdoor yağmurluk.

Jack Wolfskin'in Weiltal 2L modeli, erkekler için üretilmiş bir outdoor yağmurluk.

Bu yağmurluk, açık hava aktiviteleri için ideal bir seçim. Weiltal 2L, su geçirmez ve nefes alabilir bir yapıya sahip olup, rüzgarı da engelleyici özelliktedir. Bu sayede her türlü hava koşulunda konforunuzu ve kuru kalmanızı sağlar.

Jack Wolfskin Weiltal 2L Erkek Outdoor Mont

Hepsiburada

Under Armour Ua Sportstyle Windbreaker Siyah Erkek Rüzgarlık

Under Armour Ua Sportstyle Windbreaker Siyah Erkek Rüzgarlık

Under Armour markasının Ua Sportstyle Windbreaker modeli olan bu siyah erkek rüzgarlık, hafifliği ile dikkat çekiyor. Bu ürün, sizi rüzgarın ve yağmurun olumsuz etkilerinden korurken, terlemeyi de önleyecek şekilde tasarlanmıştır. 

Under Armour Ua Sportstyle Windbreaker Siyah Erkek Rüzgarlık

Hepsiburada
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