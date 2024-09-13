2024 Sonbahar Trendlerine Uyum Sağlayacak Dudak Parlatıcı ve Dudak Balm Tavsiyeleri
2024 Sonbahar Trendlerine Uyum Sağlayacak Dudak Parlatıcı ve Dudak Balm Tavsiyeleri
2024 sonbahar sezonunun en gözde trendlerine ayak uydurmak isteyenler için, dudak parlatıcı ve dudak balm önerilerimizle karşınızdayız. Bu sezonun vazgeçilmezleri arasında yer alacak bu ürünler, dudaklarınıza hem bakım yapacak hem de stilinizi tamamlayacak.
Bu içerik 13.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Nyx Professional Makeup Fat Oil Slick Click Parlatıcı Dudak Balmı
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Flormar Dewy Lip Glaze Nemlendirici Etkili Yarı Transparan Dudak Parlatıcısı
Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı
Pop Plush™ Kremsi Dudak Parlatıcısı - Black Honey Pop
Note Flawless Lipgloss Nemlendirici Etkili Parlak Ruj 03 Dried Rose
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Flormar Lip & Cheek Su Bazlı 2'si 1 Arada Çok Amaçlı Jel Tint
Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm
Frudia Blueberry Dudak Balmı Nemlendirici 10 gr
Flormar Shea ve Kakao Yağı İçeren Stik Renkli Dudak Nemlendiricisi (Çilek) - Lip Balm
The Body Shop Sheer Touch Dudak ve Yanak Renklendirici Lip Tint
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Soltis Nemlendirici Renkli Dudak Balmı SPF50+ Karadut
Bioderma Atoderm Lip Balm
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