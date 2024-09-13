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2024 Sonbahar Trendlerine Uyum Sağlayacak Dudak Parlatıcı ve Dudak Balm Tavsiyeleri

etiket 2024 Sonbahar Trendlerine Uyum Sağlayacak Dudak Parlatıcı ve Dudak Balm Tavsiyeleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 13:50

2024 sonbahar sezonunun en gözde trendlerine ayak uydurmak isteyenler için, dudak parlatıcı ve dudak balm önerilerimizle karşınızdayız. Bu sezonun vazgeçilmezleri arasında yer alacak bu ürünler, dudaklarınıza hem bakım yapacak hem de stilinizi tamamlayacak.

Bu içerik 13.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Nyx Professional Makeup Fat Oil Slick Click Parlatıcı Dudak Balmı

Nyx Professional Makeup Fat Oil Slick Click Parlatıcı Dudak Balmı

Nyx Professional Makeup'ın Fat Oil Slick Click parlatıcı dudak balmı, bu sonbahar sezonunun trendlerini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Koyu ve şık bir renge sahip olan bu dudak balmı, aynı zamanda dudaklarınıza 12 saat boyunca sürekli nem sağlıyor. 

Nyx Professional  Dudak Balmı

Hepsiburada

Flormar Dewy Lip Glaze Nemlendirici Etkili Yarı Transparan Dudak Parlatıcısı

Flormar Dewy Lip Glaze Nemlendirici Etkili Yarı Transparan Dudak Parlatıcısı

Flormar'ın Dewy Lip Glaze Nemlendirici Etkili Yarı Transparan Dudak Parlatıcısı, zarif ve ışıltılı yapısı sayesinde dudaklarınızı aydınlatmaya hazır. Bu ürün, hem nemlendirici özellikleriyle dudaklarınızı yumuşacık yapar, hem de yarı transparan yapısıyla doğal bir parlaklık kazandırır.

Flormar Dewy Lip Glaze  Dudak Parlatıcısı

Kullanıcı yorumu;

İlk kez aldım ve çok beğendim. Rengi tam dudak rengi, göze batmıyor💕

Hepsiburada

Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı

Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı

'Lifter Gloss Candy Drop Serisi', dudaklarınıza tatlı bir dokunuş yaparak, onları daha dolgun ve çekici hale getiriyor. Bu ürün, şeker tonlarındaki renklerle dudaklarınıza doğal bir parlaklık kazandırır. 

Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı

Hepsiburada

Pop Plush™ Kremsi Dudak Parlatıcısı - Black Honey Pop

Pop Plush™ Kremsi Dudak Parlatıcısı - Black Honey Pop

Pop Plush™'ın Kremsi Dudak Parlatıcısı, Black Honey Pop renk seçeneği ile sonbaharın serin atmosferine mükemmel bir uyum sağlıyor. Bu ürün, içerisinde bulunan hyalüronik asit ve yağlar sayesinde dudakları derinlemesine besler ve nemlendirir.

Pop Plush

Hepsiburada

Note Flawless Lipgloss Nemlendirici Etkili Parlak Ruj 03 Dried Rose

Note Flawless Lipgloss Nemlendirici Etkili Parlak Ruj 03 Dried Rose

Flawless Lipgloss Nemlendirici Etkili Parlak Ruj, yapışmayan ve hafif yapısı sayesinde kullanıcılarına rahat ve konforlu bir deneyim sunar. Bu özel ruj, dudakları nemlendirme özelliğiyle de dikkat çeker.

Note  Parlak Ruj

Hepsiburada
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Flormar Lip & Cheek Su Bazlı 2'si 1 Arada Çok Amaçlı Jel Tint

Flormar Lip & Cheek Su Bazlı 2'si 1 Arada Çok Amaçlı Jel Tint

Yoğun ve çarpıcı rengiyle dudaklarınıza büyüleyici bir çekicilik katacak. Bu ürün, hem dudaklarınızı hem de yanaklarınızı renklendirebileceğiniz çok amaçlı bir kozmetik ürünüdür. Su bazlı formülü sayesinde, cildinizde ağırlık yapmadan kolayca uygulanır ve doğal bir görünüm sağlar.

Flormar Lip & Cheek  Çok Amaçlı Jel Tint

Kullanıcı yorumu;

Mükemmel bir ürün hızlı teslimat başarılı satıcı herkese tavsiye ediyorum dudakta duruşu aşırı hoş agırlık yapmıyor nemlendiriyor stoklıyacagım.

Hepsiburada

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm

Dudaklarınız, son baharda güneş ışınları, hava koşulları, rüzgar gibi birçok dış etmene karşı hassastır ve kolayca hasar görebilir. Bu tür etkilere karşı dudaklarınızın sağlığını korumak amacıyla özel bir formül ile geliştirilen Kremi Lip Vitamin Balm, ideal bir günlük dudak bakım ürünüdür. 

kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm

Hepsiburada

Frudia Blueberry Dudak Balmı Nemlendirici 10 gr

Frudia Blueberry Dudak Balmı Nemlendirici 10 gr

Frudia'nın Blueberry Hydrating Honey Lip Balm ürünü, ballı ve yaban mersinli bileşenleriyle dikkat çekiyor. Bu özel dudak balmı, kuru ve çatlamış dudaklar için ideal bir çözüm sunuyor. Yumuşak bir peeling etkisiyle dudakları ölü deriden arındırıyor ve yağlı bir his bırakmadan dudaklar üzerinde bir koruma bariyeri oluşturuyor. 

Frudia Blueberry Dudak Balmı Nemlendirici

Kullanıcı yorumu;

Ürün abartıldığı kadar güzel bir his veriyor dudakta. Alınca anlayacaksınız kesinlikle bence denemeye değer. Kutusundan kaşık çıkan avokadolu görmüştüm bu kaşıklı değilmiş ama sorun değil, legolarımdan arta kalan kaşıkla kendi yolumu çizdim..

Hepsiburada

Flormar Shea ve Kakao Yağı İçeren Stik Renkli Dudak Nemlendiricisi (Çilek) - Lip Balm

Flormar Shea ve Kakao Yağı İçeren Stik Renkli Dudak Nemlendiricisi (Çilek) - Lip Balm

Flormar'ın Shea ve Kakao Yağı İçeren Stik Renkli Dudak Nemlendiricisi Lip Balm, dudaklara zarif bir kırmızı ton katıyor.  Shea ve kakao yağının cildi yumuşatma ve nemlendirme özellikleri sayesinde, dudaklarınızın sağlıklı ve canlı görünmesini sağlar.

Flormar- Lip Balm

Hepsiburada

The Body Shop Sheer Touch Dudak ve Yanak Renklendirici Lip Tint

The Body Shop Sheer Touch Dudak ve Yanak Renklendirici Lip Tint

Body Shop'un Sheer Touch Dudak ve Yanak Renklendirici Lip Tint ürünü, cildinizle mükemmel bir uyum sağlar. Kendine has aplikatörü sayesinde uygulaması son derece kolay olan bu ürün, dudaklarınıza ve yanaklarınıza hoş bir yumuşaklık ve nemlilik hissi verir. 

The Body Shop Sheer Touch Dudak ve Yanak Renklendirici Lip Tint

Hepsiburada
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Soltis Nemlendirici Renkli Dudak Balmı SPF50+ Karadut

Soltis Nemlendirici Renkli Dudak Balmı SPF50+ Karadut

Soltis Nemlendirici Renkli Dudak Balmı SPF50+ Karadut, dudaklara hoş bir kırmızı renk katmanının yanı sıra yoğun besleyici özellikleri sayesinde doğal bir koruma ve nemlendirme sağlar. Ürün, UVA ve UVB ışınlarına karşı geniş spektrumlu ve güçlü bir koruma sunar.

Soltis Dudak Balmı SPF50+ Karadut

Hepsiburada

Bioderma Atoderm Lip Balm

Bioderma Atoderm Lip Balm

Bioderma'nın Atoderm Lip Balm ürünü, aşırı kurumuş ve çatlamış dudakların bakımına yönelik bir çözüm sunar. Bu dudak balmı, dudakları derinlemesine nemlendirerek uzun süreli bir rahatlama sağlar.

Bioderma Atoderm Lip Balm

Hepsiburada
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