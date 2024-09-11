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Hangi Çerçevesini Alsan Yüzüne Cuk Oturacak Farkını Ortaya Koyanların Tercihi Olıver Peoples Gözlük Modelleri

etiket Hangi Çerçevesini Alsan Yüzüne Cuk Oturacak Farkını Ortaya Koyanların Tercihi Olıver Peoples Gözlük Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 18:55

Oliver Peoples gözlük modelleri, kişisel stilinizi yansıtmanın en etkileyici yollarından biri. Bu özgün markanın gözlük modellerini sizler için bir araya getirdik.

Bu içerik 11.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Olıver Peoples 5395SU 100581 52

Olıver Peoples 5395SU 100581 52

Oliver Peoples 5395SU 100581 52 Kadın Güneş Gözlüğü, geniş çerçeve tercih edenlerin gözdesi olacak bir modeldir. Bu model, büyük gözlük tasarımını seven kadınlar için ideal bir seçenek olacaktır. 

Olıver Peoples 5395SU 100581 52

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Oliver Peoples OP5439U 1680 Kadın Güneş Gözlüğü

Oliver Peoples OP5439U 1680 Kadın Güneş Gözlüğü

Oliver Peoples markasının OP5439U 1680 modeli, kadınlar için tasarlanmış bir güneş gözlüğüdür. Açık kahverengi çerçeve rengi ve yeşil ekartmanı ile bu gözlük, şık ve havalı tasarımıyla favori aksesuarınız olmaya aday. 

OP5439U 1680 Kadın Güneş Gözlüğü

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Oliver Peoples Ov 1236S 503575 56*19 145 Kadın Güneş Gözlüğü

Oliver Peoples Ov 1236S 503575 56*19 145 Kadın Güneş Gözlüğü

Oliver Peoples Ov 1236S 503575 5619 145 Kadın Güneş Gözlüğü, altın çerçeve rengiyle dikkat çekiyor. Bu özellikle altın rengi aksesuarları tercih edenler için büyük bir avantaj. Mavi cam geçişinin sunduğu zarif ve sofistike görünüm ise, sizin kişisel tarzınızı ve zevklerinizi yansıtmanıza yardımcı olacak. 

1236S 503575 56*19 145 Kadın Güneş Gözlüğü

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Olıver Peoples OV-5450SU 1700/P1 49 Güneş Gözlüğü

Olıver Peoples OV-5450SU 1700/P1 49 Güneş Gözlüğü

'Oliver Peoples OV5450SU 1700/P1 49' model güneş gözlüğü, kahverengi geçişli çerçevesi ile dikkat çekiyor. Günlük kıyafet kombinlerinizi tamamlamak için ideal bir seçim olabilir. Bu gözlük, hem şık tasarımı hem de kullanışlılığı ile ön plana çıkıyor.

Olıver Peoples OV-5450SU 1700/P1 49 Güneş Gözlüğü

Hepsiburada

Oliver Peoples OV5514SU 172452 Erkek Güneş Gözlüğü

Oliver Peoples OV5514SU 172452 Erkek Güneş Gözlüğü

Oliver Peoples markasının OV5514SU 172452 modeli, erkekler için özel olarak tasarlanmış bir güneş gözlüğüdür. Bu model, yeşil cam rengi ve kemik çerçeve tipiyle dikkat çekiyor. Yüz hatlarınızı güzel bir şekilde vurgulayacak olan bu gözlük, tarzınıza farklı bir hava katacak.

Oliver Peoples OV5514SU 172452 Erkek Güneş Gözlüğü

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Olıver Peoples OV-1294ST 5254/85 49 Güneş Gözlüğü

Olıver Peoples OV-1294ST 5254/85 49 Güneş Gözlüğü

Oliver Peoples markasının OV1294ST 5254/85 49 model numaralı güneş gözlüğü, gümüş renkli çerçevesi ve sarı camıyla eşsiz bir görünüm sunuyor. Bu model, farklı tarzları tercih edenlerin gözdesi olacak bir tasarıma sahip.

Olıver Peoples OV-1294ST 5254/85 49 Güneş Gözlüğü

Hepsiburada

Oliver Peoples 0OV1328S 506287 56 Kadın Güneş Gözlüğü

Oliver Peoples 0OV1328S 506287 56 Kadın Güneş Gözlüğü

Oliver Peoples'ın 0OV1328S 506287 56 model kadın güneş gözlüğü, füme cam rengi ve kedi gözü tasarımı ile dikkat çekiyor. Bu gözlük, günlük kıyafet kombinasyonlarınıza mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak. 

Oliver Peoples 0OV1328S 506287 56 Kadın Güneş Gözlüğü

Hepsiburada

Oliver Peoples Güneş Gözlüğü OV5217S 176353

Oliver Peoples Güneş Gözlüğü OV5217S 176353

Bu model, özgün tasarımı ve havalı görünümü ile yaz aylarında vazgeçilmez bir aksesuarınız olacaktır. İster plajda güneşin tadını çıkarırken, ister şehirde günlük yaşamınızda kullanın, bu gözlük size hem konfor hem de stil katacaktır.

Oliver Peoples Güneş Gözlüğü OV5217S 176353

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Oliver Peoples 5444SU 100587 54 Erkek Güneş Gözlüğü

Oliver Peoples 5444SU 100587 54 Erkek Güneş Gözlüğü

Oliver Peoples 5444SU 100587 54 Erkek Güneş Gözlüğü, kare çerçeve tasarımı sayesinde yüz hatlarınızı mükemmel bir şekilde vurgulayacak bir modeldir. Bu gözlük, tasarımının yanı sıra kalitesi ve konforuyla da öne çıkar. 

Oliver Peoples 5444SU 100587 54 Erkek Güneş Gözlüğü

Hepsiburada

Oliver Peoples OV1311ST 532352

Oliver Peoples OV1311ST 532352

Oliver Peoples OV1311ST 532352 güneş gözlüğü, yuvarlak çerçeve tercih edenlerin gözdesi olacak bir tasarım. Bu model, özellikle vintage ve retro tarzına düşkün olanların beğenisini kazanacak. 

Oliver Peoples OV1311ST 532352

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Oliver People Güneş Gözlüğü OV5414SU 11322V

Oliver People Güneş Gözlüğü OV5414SU 11322V

Oliver People'ın OV5414SU 11322V modeli güneş gözlüğü, şeffaf çerçevesi ve mavi camı ile sizlere sofistike ve havalı bir görünüm sunuyor. Bu gözlük, sadece gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından korumakla kalmaz, aynı zamanda size özgü bir tarz da katar. 

Oliver People Güneş Gözlüğü OV5414SU 11322V

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Oliver Peoples Ov 1293ST 5035P1 48 Ekartman Unisex Güneş Gözlüğü

Oliver Peoples Ov 1293ST 5035P1 48 Ekartman Unisex Güneş Gözlüğü

Oliver Peoples Ov 1293ST 5035P1 48 Ekartman Unisex Güneş Gözlüğü, günlük kıyafet kombinasyonlarınıza mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak bir aksesuar. 

Oliver Peoples Ov 1293ST 5035P1 48  Güneş Gözlüğü

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