Hangi Çerçevesini Alsan Yüzüne Cuk Oturacak Farkını Ortaya Koyanların Tercihi Olıver Peoples Gözlük Modelleri

Oliver Peoples markasının OV5514SU 172452 modeli, erkekler için özel olarak tasarlanmış bir güneş gözlüğüdür. Bu model, yeşil cam rengi ve kemik çerçeve tipiyle dikkat çekiyor. Yüz hatlarınızı güzel bir şekilde vurgulayacak olan bu gözlük, tarzınıza farklı bir hava katacak.

Oliver Peoples OV5514SU 172452 Erkek Güneş Gözlüğü