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Eylül’de Alışveriş Bir Başka! Mango’dan L’oreal’e Moda ve Kozmetiğin İncileri Sepette İndirimlerle

etiket Eylül’de Alışveriş Bir Başka! Mango’dan L’oreal’e Moda ve Kozmetiğin İncileri Sepette İndirimlerle

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 16:17

Eylül ayı, Avva'dan Puma'ya, Vogue güneş gözlüklerinden Under Armour spor ayakkabılara kadar moda ve kozmetik dünyasının incilerini bir araya getiriyor. Alışveriş deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak bu markaların sepet indirimlerini sizler için bir araya getirdik. Bu ay boyunca alışverişin tadını çıkarırken, indirimli fiyatlarla kalitenin keyfini sürebilirsiniz. 

Bu içerik 10.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Mango Kısa Baskılı Sarma Elbise

Mango Kısa Baskılı Sarma Elbise

Mango baskılı ve sarma tasarımına sahip elbisesi, şık ve zarif tasarımıyla sizin üzerinizde adeta can bulacak. Bu elbise, hem günlük kullanımınızda hem de özel günlerde sizin favoriniz olmaya aday.

Sepette indirimli fiyatıyla 699,99 TL.

Mango ürünlerinde sepette indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

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Avva Erkek Beyaz %100 Pamuk Serin Tutan Regular Fit Polo Yaka T-shirt

Avva Erkek Beyaz %100 Pamuk Serin Tutan Regular Fit Polo Yaka T-shirt

Avva markasının erkekler için tasarlamış olduğu beyaz renkteki t-shirt, %100 pamuk malzemeden üretilmiştir. Bu özelliği sayesinde vücutta serin bir his bırakır ve cildin nefes almasını sağlar.  Polo yaka detayı ise t-shirt'e şık bir hava katıyor ve kombinlerinizin yıldızı oluyor.

AVVA ürünlerindeki fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Nyx Professional Makeup'ın Buttermelt Blush Kremsi Pudra Allığı, yüksek pigmentasyonu ve hafif formülüyle makyaj severlerin favorisi olmaya aday.

Nyx Professional Makeup'ın Buttermelt Blush Kremsi Pudra Allığı, yüksek pigmentasyonu ve hafif formülüyle makyaj severlerin favorisi olmaya aday.

Bu allık, cildinizde ağırlık hissi yaratmadan, doğal ve taze bir görünüm elde etmenizi sağlar. 12 saat boyunca kalıcılığını koruyan bu ürün, yoğun bir gün geçirirken bile makyajınızın taze kalmasını sağlar.

Loreal Paris, Maybelline New York , Garnier ve NYX Professional Makeup marka ürünlerde fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici

Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici

Bu ürün, cildinizi derinlemesine nemlendirmek için yeni bir teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde, nemlendirici cildin 10 kat daha derinine inebiliyor ve cildinizde 100 saate kadar kalıcı bir nem sağlıyor. 

Sepette indirimli fiyatıyla 820,00 TL.

Estee Lauder, Clınıque, Orıgıns Mac ve Bobbi Brown markalarında indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

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Puma Shuffle Perf Unisex Günlük Spor Ayakkabı

Puma Shuffle Perf Unisex Günlük Spor Ayakkabı

Puma Shuffle Perf Spor Ayakkabı, günlük giyim tarzınıza mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak bir modeldir. Bu ayakkabı, hem erkekler hem de kadınlar tarafından rahatlıkla kullanılabilir. 

Puma fenomen fırsatlara buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada
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Under Armour Ua Charged Assert 10 Siyah Erkek Koşu Ayakkabı

Under Armour Ua Charged Assert 10 Siyah Erkek Koşu Ayakkabı

Under Armour markasının erkek koşu ayakkabısı, hafifliği ve nefes alabilen file üst kısmıyla dikkat çekiyor. Bu özellikler, spor yaparken ayaklarınızın rahat etmesini sağlıyor. Ayakkabının üzerinde bulunan sentetik yüzeyler ise dayanıklılığı ve desteği artırıyor. Yani bu ayakkabı, uzun süreli ve yoğun kullanımlarda bile formunu koruyup yanınızda olacaktır.

Sepette  indirimli fiyatı 2.444,00 TL.

Under Armour ürünlerinde sepette indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada

Grimelange Jemmy Kadın Relaxed Kalıp Bisiklet Yaka Pamuk Kısa Kollu Basic Siyah T-Shirt

Grimelange Jemmy Kadın Relaxed Kalıp Bisiklet Yaka Pamuk Kısa Kollu Basic Siyah T-Shirt

Bu siyah, bisiklet yaka, pamuklu kısa kollu t-shirt, rahat kalıbı ile kadınların günlük kombinlerinde vazgeçilmez bir parça olacak. Bu temel parça, her türlü giysiyle kolayca eşleştirilebilir ve her durumda şık ve rahat bir görünüm sağlar. 

Grimelange fenomen günlerine özel indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Flormar Longer Than Ever Uzun Görünüm Veren Maskara

Flormar Longer Than Ever Uzun Görünüm Veren Maskara

Flormar'ın Longer Than Ever uzun görünüm veren maskarasını denemeyi düşünmelisiniz. Bu ürün, kirpiklerinize hem uzunluk hem de yoğunluk katarak göz alıcı bir görünüm sunuyor.

Flormar markalı ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

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Vardem Oyuncak 57561 Tek Boynuzlu At-Tutmaclı Ada

Vardem Oyuncak 57561 Tek Boynuzlu At-Tutmaclı Ada

Vardem Oyuncak Tek Boynuzlu At Tutamaçlı Ada, yaz tatillerinizde havuzda geçirdiğiniz zamanın en keyifli anlarını sizlere sunacak. 

Bestway ve Intex ürünlerinde fırsatlara buradan göz atabilirsiniz.

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Vogue güneş gözlüğü

Vogue güneş gözlüğü

Vogue markasının zarif, kahverengi çerçeveli güneş gözlüğü, günlük kombinlerinizi tamamlayacak bir parça. Klasik ve modern tarzı birleştiren bu gözlük, her tür kıyafetle kolayca eşleştirilebilir. 

Sepette indirimli fiyatı 899,55 TL.

Vogue ürünlerindeki indirim fırsatlarına buradan ulaşabilirsiniz.

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Mavi Erkek Ross Gri Jean Gömlek

Mavi Erkek Ross Gri Jean Gömlek

Mavi'nin denim koleksiyonu, modayı yakından takip edenler için oldukça dikkat çekici. Bu koleksiyonun en öne çıkan parçalarından biri olan Ross Gri Jean Gömlek, estetik tasarımı ve rahatlığı ile göz dolduruyor. Bu gömlek, akşam buluşmalarınızda şıklığınızı konuşturmak için ideal bir seçenek olabilir. 

İndirimli fiyatı 959,99 TL.

Mavi ürünlerindeki fırsatlara burada göz atabilirsiniz.

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